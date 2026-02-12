تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. هيئة الطيران المدني تنظم مؤتمر "مستقبل الطيران 2026" الدولي في أبريل المقبل

الرياض، المملكة العربية السعودية, 12 فبراير / شباط 2026, /PRNewswire/ -- تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، تنظم الهيئة العامة للطيران المدني، مؤتمر "مستقبل الطيران 2026" الدولي في نسخته الرابعة، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 22 أبريل 2026م، بمدينة الرياض .

His Excellency Abdulaziz-Al Duailej, President of GACA His Excellency Saleh Al-Jasser, Minister of Transport and Logistics Services

وبهذه المناسبة، رفع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على الدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع النقل والخدمات اللوجستية .

وقال معاليه: "إن انعقاد النسخة الرابعة من المؤتمر تحت رعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين، يجسد حرص القيادة الرشيدة على تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، وبما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، مشيراً إلى أن المؤتمر يمثل منصة دولية لتبادل الحلول الابتكارية التي تسهم في تعزيز الكفاءة والاستدامة في قطاع الطيران ".

من جانبه، ثمن معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، الرعاية الكريمة للمؤتمر، مؤكداً أنها تمثل الدافع الأكبر لنجاح هذا الحدث العالمي. وأضاف معاليه: "إن مؤتمر مستقبل الطيران أصبح اليوم موعداً منتظراً لصناع القرار في العالم، خاصة بعد اعتماده من منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) كمنصة عالمية رائدة، مما يعكس الثقة الدولية في الدور القيادي الذي تلعبه المملكة في صياغة مستقبل النقل الجوي، ومواجهة تحدياته الكبرى عبر رؤية سعودية طموحة، تجمع قادة القطاع من مختلف أنحاء العالم ".

وأبان معاليه، أن هذه النسخة نستهدف تعميق التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتسارعة، وتوسيع آفاق الاستثمار في قطاع الطيران الذي يشهد نمواً غير مسبوق، مدعوماً بمبادرات نوعية تهدف إلى رفع مستوى الربط الجوي العالمي وتحقيق تجربة سفر استثنائية"، والمتوافقة مع مستهدفات برنامج الطيران الهادفة إلى تحويل المملكة لمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، وجعلها وجهةً عالميةً للسياحة والأعمال ومركزًا رائدًا للطيران في الشرق الأوسط، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة .

وأوضح معاليه أن نسخة 2026 ستركز بشكل مكثف على تمكين القطاع الخاص، حيث نسعى لجذب استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار في قطاع الطيران، مما يسهم في توفير فرص عمل نوعية وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 .

وسيبحث المؤتمر الذي سيشارك فيه أكثر من 120 دولة وأكثر من 11 ألف من خبراء صناعة الطيران، قضايا قطاع الطيران العالمي، وتطوير الاستدامة البيئية، وتمكين النقل الجوي المتقدم. كما سيركز على تمكين جهود مستهدفات برنامج الطيران الهادفة لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي رائد في الشرق الأوسط، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة .

وكانت النسخة الثالثة من المؤتمر قد شهدت مشاركة (120) دولة، وتوقيع (102) اتفاقية ومذكرة تفاهم وصفقة، وإطلاق عدد من السياسات والإستراتيجيات المهمة للقطاع. وتدعو الهيئة العامة للطيران المدني كافة المهتمين للمبادرة بالتسجيل عبر الموقع الرسمي للمؤتمر : (https://futureaviation.gaca.gov.sa/en ).

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2902796/GACA_President_FAF.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2902797/GACA_Chairman_FAF.jpg