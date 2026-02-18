SAUDI-ARABIEN KÜNDIGT 2026 EIN FUTURE AVIATION FORUM AN, DAS DIE FÜHRENDEN KÖPFE DER GLOBALEN LUFTFAHRT VERSAMMELT UND DAS REKORDVERDÄCHTIGE WACHSTUM DER LUFTFAHRT FORTSETZT

Das Future Aviation Forum 2026 wird vom 20. bis 22. April in Riad stattfinden und mehr als 11.000 Führungskräfte und Experten aus der Welt der Luftfahrt versammeln, darunter Regulierungsbehörden und Branchenverbände, Hersteller, Fluggesellschaften und Flughäfen.

Die FAF 2026 wird sich mit den drängendsten globalen Herausforderungen der Luftfahrt befassen und gleichzeitig die beispiellosen Wachstums- und Investitionsmöglichkeiten in Saudi-Arabien aufzeigen. Die Anmeldung ist jetzt offen.

Saudi-Arabien verzeichnete das dritte Jahr in Folge ein Rekordwachstum im Luftverkehr, wobei die Passagierzahlen und Flugbewegungen im Jahr 2025 um weitere 9,6 % zunahmen.

RIYADH, Saudi-Arabien, 18. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Das Future Aviation Forum 2026 wird vom 20. bis 22. April nach Riad zurückkehren und mehr als 11.000 globale Luftfahrtexperten und Führungskräfte zusammenbringen, darunter Minister, Regulierungsbehörden, Hersteller, Fluggesellschaften und Flughäfen. Die Generalbehörde für Zivilluftfahrt (GACA) eröffnete das Forum, während sie gleichzeitig ein drittes Jahr in Folge ein rekordverdächtiges Wachstum des Luftverkehrs in Saudi-Arabien ankündigte. Im Jahr 2025 beförderte Saudia Arabia 140,9 Millionen Passagiere (+9,6 %) und führte 980.000 Flüge durch (+8,3 % im Vergleich zu 2024).

Seine Exzellenz Abdulaziz-Al Duailej, Präsident der GACA Seine Exzellenz Saleh Al-Jasser, Minister für Verkehr und Logistikdienste

Das Future Aviation Forum 2026 wird unter der Schirmherrschaft des Kustos der beiden Heiligen Moscheen, König Salman bin Abdulaziz Al Saud, stattfinden. Das Forum ist das führende globale Führungsforum für die Luftfahrt, das von der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation anerkannt ist. Die Ausgabe 2024 führte zu mehr als 100 Vereinbarungen und 20 Milliarden Dollar an Geschäften.

Der Minister für Verkehr und Logistikdienste, Seine Exzellenz Saleh Al-Jasser, sagte:

„Der saudische Luftverkehr erklimmt neue Höhen und sorgt für Konnektivität und Wachstum zur Unterstützung der Vision 2030 des Königreichs und der Ziele der nationalen Verkehrs- und Logistikstrategie. Das Future Aviation Forum 2026 wird die beispiellosen Investitions-, Wachstums- und Innovationsmöglichkeiten aufzeigen, die sich im Königreich für globale Investoren, Zulieferer und Betreiber ergeben."

Seine Exzellenz, der Präsident der GACA, Abdulaziz-Al Duailej, erklärte:

„Das Future Aviation Forum 2026 wird erneut führende Vertreter der Weltluftfahrt zusammenbringen, um die größten Herausforderungen der Luftfahrt zu lösen, ganz im Sinne des Themas Unlocking Global Growth, Designing the Future Sky. Saudi-Arabien hat sich verpflichtet, eine globale Führungsrolle bei den weltweit größten Problemen im Luftverkehr zu übernehmen, darunter Lieferketten für die Herstellung, Kapazitätsengpässe, geopolitische Störungen und die Entwicklung von Humankapital in der ganzen Welt".

Die GACA bestätigte auch, dass die Ausgaben 2028 und 2030 des Forums in Partnerschaft mit Richard Attias and Associates, einem Unternehmen, das mehrheitlich dem Saudi Public Investment Fund gehört, durchgeführt werden. Diese Ankündigung spiegelt den Erfolg der vorangegangenen drei Ausgaben und die Nachfrage von Luftfahrtführern und Sponsoren nach der Veranstaltung wider. Zu den Teilnehmern des Forums gehören globale Regulierungs- und Luftfahrtverbände, alle großen globalen Flugzeughersteller, Fluggesellschaften, Zulieferer und saudische Vision-2030-Projekte.

Die GACA hat auf der 19. Sitzung des Lenkungsausschusses des saudischen Luftfahrtsektors den Luftverkehrsbericht 2025 veröffentlicht. Der Bericht bestätigte, dass die weltweite Konnektivität zu 176 Zielen zunimmt, was einem Anstieg von 78 % gegenüber der Zeit vor der Pandemie entspricht. Das internationale Passagieraufkommen stieg um 10,2 % auf 76 Millionen Fluggäste, das inländische auf 65 Millionen Fluggäste. Saudi-Arabien wird den Prognosen zufolge den raschen Ausbau des Luftverkehrs fortsetzen, um die Umsetzung der Vision 2030 zu unterstützen. Die nationalen Fluggesellschaften haben mehr als 500 Flugzeuge bestellt, und die Flughafenkapazitäten werden im ganzen Königreich erweitert.

Zur Anmeldung besuchen Sie bitte die Website https://futureaviation.gaca.gov.sa/en.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2902796/GACA_President_FAF.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2902797/GACA_Chairman_FAF.jpg