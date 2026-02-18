サウジアラビアが世界の航空業界リーダーを招く2026年未来航空フォーラムを発表、記録的な航空成長を広げる

2026年未来航空フォーラム（2026 Future Aviation Forum ）が4月20日から22日までリヤドで再開催される予定となっており、規制当局や業界団体、メーカー、航空会社、空港を含む11,000以上の世界の航空業界のリーダーや専門家が集結します。

FAF2026では、サウジアラビア全土で発展中の前例のない成長と投資の機会を紹介しながら、世界の航空業界が早急に取り組むべき課題について触れます。現在登録受付中です。

サウジアラビアは航空業界において3年連続で記録的な成長を遂げ、2025年の旅客数とフライト数においてはさらに9.6％増加しています。

サウジアラビア、リヤド, 2026年2月18日 /PRNewswire/-- 2026年未来航空フォーラムが4月20日から22日までリヤドで再度開催され、閣僚、規制当局、メーカー、航空会社、空港など11,000以上の世界の航空専門家やリーダーが一堂に会します。民間航空総局（GACA）は、サウジアラビアの航空事業が3年連続で記録的な成長を遂げたことについての発表に伴い、このフォーラムを発足させました。2024年と比較し、2025年のSaudia Arabia社の旅客数は9.6%増の1億4,090万人、運航便数は8.3%増の98万便となりました。

2026年未来航空フォーラムは、二つの聖モスクの管理者であるSalman bin Abdulaziz Al Saud国王の後援下で開催されます。同フォーラムは、航空業界における最高のグローバルリーダーシップフォーラムで国際民間航空機関によって認定されており、2024年の開催では契約数が100件を超え、200億ドルの取引が成立しました。

His Excellency Saleh Al-Jasser, Minister of Transport and Logistics Services His Excellency Abdulaziz-Al Duailej, President of GACA

Saleh Al-Jasser運輸・物流サービス大臣は次のように述べています：

「サウジアラビアの航空業界は新たな高みへと急上昇しており、王国ビジョン2030のアジェンダと国家運輸・物流戦略の目標を支援しています。2026年未来航空フォーラムでは、世界の投資家、サプライヤー、航空会社のために、王国全土で創出される前例のない投資、成長、革新の機会をご提示します」

GACA総裁、Abdulaziz-Al Duailej氏は次のように述べました：

2026年未来航空フォーラムでは、「世界の成長を促進し、未来の空をデザインする」（Unlocking Global Growth, Designing the Future Sky）というテーマに沿って航空業界最大の課題を解決するため、世界の航空業界のリーダーたちが再び一堂に会します。サウジアラビアは、製造業のサプライチェーン、生産能力の制約、地政学的な混乱、世界中の人的資本の開発など、世界の最も大きな航空問題に取り組むためグローバルなリーダーシップをとることを約束します」。

GACAはまた、サウジアラビアパブリックインベストメントファンド（Saudi Public Investment Fund）がマジョリティを所有するRichard Attias and Associates社とのパートナーシップにより、2028年および2030年のフォーラムが開催されることも発表しました。今回の発表は、過去に開催された3回の成功と、航空業界のリーダーやスポンサーからの要望を表しています。フォーラムには、世界の規制・航空協会、世界の主要航空機メーカー、航空会社、サプライヤー企業、サウジ・ビジョン2030プロジェクトが参加予定となっています。

GACAは、第19回サウジアラビア航空業界運営委員会において、2025年航空交通レポートを発表しました。この報告書では、目的地として世界176都市にまで増加していることが確認されており、これはパンデミック流行前のレベルと比較して78％の増加となります。国際線旅客数は10.2％増の7,600万人、国内線旅客数は6,500万人となりました。サウジアラビアは、「ビジョン2030」の実現に向け、今後も急速な航空事業の拡大が見込まれており、国営航空会社は500機以上の航空機を発注しているほか、空港の拡張計画もサウジアラビア全土で進められています。

フォーラムへのお申込みは、ウェブサイトhttps://futureaviation.gaca.gov.sa/enをご覧ください。

写真：https://mma.prnewswire.com/media/2902796/GACA_President_FAF.jpg

写真：https://mma.prnewswire.com/media/2902797/GACA_Chairman_FAF.jpg

SOURCE General Authority of Civil Aviation (GACA)