Aramco adquire 50% de participação na Blue Hydrogen Industrial Gases Company da Air Products Qudra

Aramco e Air Products Qudra unem forças para desenvolver negócio de produção de hidrogênio de baixo carbono

As empresas concordam com a propriedade compartilhada da empresa Jubail, com planos de fornecer hidrogênio por meio de uma rede de gasodutos na Província Oriental da Arábia Saudita

Acordo visa apoiar crescimento do portfólio de Novas Energias da Aramco

DHAHRAN, Arábia Saudita, 16 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Aramco, uma das principais empresas integradas de energia e produtos químicos do mundo, assinou acordos definitivos para adquirir uma participação acionária na Blue Hydrogen Industrial Gases Company (BHIG), com sede em Jubail, uma subsidiária integral da Air Products Qudra (APQ). A transação, que está sujeita a condições de fechamento padrão, também incluirá opções para a Aramco consumir hidrogênio e nitrogênio.

Com base em seus esforços para desenvolver um negócio de hidrogênio de baixo carbono e expandir seu portfólio de soluções de energia alternativa, a Aramco espera que seu investimento na BHIG contribua para o desenvolvimento de uma rede de hidrogênio de baixo carbono na Província Oriental do Reino da Arábia Saudita, atendendo clientes domésticos e regionais. Após a conclusão da transação, espera-se que a Aramco e a APQ, uma joint venture entre a Air Products e a Qudra Energy, possuam, cada uma, uma participação de 50% na BHIG.

Ashraf Al Ghazzawi, Vice-Presidente Executivo de Estratégia e Desenvolvimento Corporativo da Aramco, disse: "Este investimento destaca a ambição da Aramco de expandir seu portfólio de novas energias e expandir seus negócios de hidrogênio de baixo carbono. Temos o prazer de fazer parceria com a APQ nesta jornada e acreditamos que existem oportunidades comerciais promissoras para hidrogênio com menos emissões. Pretendemos alavancar nossas capacidades crescentes em captura e armazenamento de carbono (CCS), bem como nossa experiência técnica em hidrogênio, com a ambição de apoiar o estabelecimento de um mercado vibrante para hidrogênio de baixo carbono — ajudando a estabelecer as bases de um futuro sistema de energia."

O Dr. Samir J. Serhan, presidente da Air Products Qudra, disse: "É uma honra ampliar ainda mais a forte parceria da Air Products Qudra com a Aramco, trabalhando para acelerar a economia do hidrogênio e impulsionando a criação da maior rede de hidrogênio do Oriente Médio, que deverá atender às indústrias de refino, química e petroquímica. Estamos ansiosos para fornecer nossa experiência em operações de hidrogênio e oleodutos e apoiar a necessidade da Aramco de um fornecimento confiável de hidrogênio de baixo carbono para as necessidades domésticas e regionais."

A BHIG, que é projetada para produzir hidrogênio de baixo carbono durante a captura e armazenamento de CO 2 , pretende iniciar operações comerciais em coordenação com as atividades de CCS da Aramco.

Sobre a Aramco

Como uma das principais empresas integradas de energia e produtos químicos do mundo, nossa equipe global se dedica a criar impacto em tudo o que fazemos, desde o fornecimento de petróleo crucial até o desenvolvimento de novas tecnologias de energia. Nós nos concentramos em tornar nossos recursos mais confiáveis, mais sustentáveis e mais úteis, ajudando a promover o crescimento e a produtividade em todo o mundo. https://www.aramco.com

Sobre a Air Products Qudra

A Air Products Qudra (APQ) é a principal empresa de desenvolvimento e investimento no Oriente Médio e foi formada como uma joint venture entre a Air Products e a Qudra Energy, uma subsidiária da Vision Invest. A APQ está trazendo tecnologias líderes mundiais e recursos globais para construir, possuir e operar instalações de hidrogênio, gases industriais e energia em larga escala. A APQ está trabalhando em estreita colaboração com indústrias, incluindo refinarias, empresas químicas e petroquímicas, bem como com governos como líder confiável e parceiro de sustentabilidade, apoiando os países a atingir suas metas de crescimento industrial e sustentabilidade.

Isenção de responsabilidade

O comunicado de imprensa contém declarações prospectivas. Todas as declarações que não sejam declarações relacionadas a fatos históricos ou atuais incluídas no comunicado de imprensa são declarações prospectivas. As declarações prospectivas fornecem as expectativas e projeções atuais da Empresa relacionadas a seus gastos e investimentos de capital, grandes projetos, desempenho a montante e a jusante, inclusive em relação aos pares. Essas declarações podem incluir, sem limitação, quaisquer declarações precedidas, seguidas ou incluindo palavras como "alvo", "acreditar", "esperar", "visar", "pretender", "pode", "antecipar", "estimar", "planejar", "projeto", "pode ter", "provável", "deveria", "poderia" e outras palavras e termos de significado semelhante ou o negativo dos mesmos. Tais declarações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores importantes além do controle da Sociedade que podem fazer com que os resultados, desempenho ou realizações reais da Sociedade sejam materialmente diferentes dos resultados, desempenho ou realizações esperados expressos ou implícitos por tais declarações prospectivas, incluindo os seguintes fatores: oferta global, demanda e flutuações de preços de petróleo, gás e petroquímicos; condições econômicas globais; concorrência nos setores em que a Saudi Aramco opera; preocupações com as mudanças climáticas, clima condições e impactos relacionados na demanda global por hidrocarbonetos e produtos à base de hidrocarbonetos; riscos relacionados à capacidade da Saudi Aramco de cumprir com sucesso suas metas de ESG, incluindo seu fracasso em cumprir plenamente suas metas de redução de emissões de GEE até 2050; condições que afetam o transporte de produtos; risco operacional e perigos comuns nas indústrias de petróleo e gás, refino e petroquímica; a natureza cíclica das indústrias de petróleo e gás, refino e petroquímica; instabilidade política e social e agitação e conflitos armados reais ou potenciais na região do MENA e outras áreas; desastres naturais e pandemias ou epidemias de saúde pública; a gestão do crescimento da Saudi Aramco; a gestão das subsidiárias, operações conjuntas, joint ventures, associadas e entidades da Sociedade nas quais detém uma participação minoritária; a exposição da Saudi Aramco à inflação, risco de taxa de juros e risco cambial; riscos relacionados à operação em uma indústria regulamentada e mudanças nos regulamentos de petróleo, gás, meio ambiente ou outros que afetam as indústrias nas quais a Saudi Aramco opera; processos judiciais, questões de comércio internacional e outras disputas ou acordos; e outros riscos e incertezas que poderiam fazer com que os resultados reais diferissem das declarações prospectivas neste comunicado de imprensa, conforme estabelecido nos últimos relatórios periódicos da Sociedade arquivados na Bolsa de Valores da Arábia Saudita. Para obter informações adicionais sobre os riscos e incertezas potenciais que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes dos resultados previstos, consulte os últimos relatórios periódicos da Empresa arquivados na Bolsa de Valores da Arábia Saudita. Tais declarações prospectivas são baseadas em inúmeras suposições sobre as estratégias de negócios presentes e futuras da Empresa e o ambiente em que ela operará no futuro. As informações contidas no comunicado de imprensa, incluindo, mas não se limitando a, declarações prospectivas, aplicam-se apenas a partir da data deste comunicado de imprensa e não se destinam a dar quaisquer garantias quanto a resultados futuros. A Empresa renuncia expressamente a qualquer obrigação ou compromisso de divulgar quaisquer atualizações ou revisões do comunicado de imprensa, incluindo quaisquer dados financeiros ou declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, a menos que exigido pela lei ou regulamento aplicável. Nenhuma pessoa deve interpretar o comunicado de imprensa como aconselhamento financeiro, fiscal ou de investimento. Não se deve depositar confiança indevida nas declarações prospectivas.

