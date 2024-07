Aramco acquiert une participation de 50 % dans la société Blue Hydrogen Industrial Gases Company d'Air Products Qudra

Aramco et Air Products Qudra unissent leurs forces pour développer une activité de production d'hydrogène à faible teneur en carbone

Les entreprises conviennent d'un partage de la propriété de l'entreprise Jubail, qui prévoit de fournir de l'hydrogène par l'intermédiaire d'un réseau de pipelines dans la province orientale de l'Arabie saoudite.

L'accord vise à soutenir la croissance du portefeuille de nouvelles énergies d'Aramco

DHAHRAN, Arabie saoudite, 16 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Aramco, l'une des principales sociétés intégrées d'énergie et de produits chimiques au monde, a signé des accords définitifs pour acquérir une participation dans la société Blue Hydrogen Industrial Gases Company (BHIG) basée à Jubail, une filiale à 100 % d'Air Products Qudra (APQ). La transaction, qui est soumise aux conditions de clôture habituelles, comprendra également des options permettant à Aramco d'acheter de l'hydrogène et de l'azote.

S'appuyant sur ses efforts pour développer une activité hydrogène à faible teneur en carbone et élargir son portefeuille de solutions énergétiques alternatives, Aramco prévoit que son investissement dans BHIG contribuera au développement d'un réseau d'hydrogène à faible teneur en carbone dans la province orientale du Royaume d'Arabie saoudite, desservant à la fois les clients nationaux et régionaux. À l'issue de la transaction, Aramco et APQ, une coentreprise entre Air Products et Qudra Energy, devraient détenir chacune une participation de 50 % dans BHIG.

Ashraf Al Ghazzawi, vice-président exécutif d'Aramco chargé de la stratégie et du développement de l'entreprise, a déclaré : « Cet investissement souligne l'ambition d'Aramco d'élargir son portefeuille de nouvelles énergies et de développer son activité dans le domaine de l'hydrogène à faible teneur en carbone. Nous sommes ravis de nous associer à l'APQ dans cette aventure et nous pensons qu'il existe des opportunités commerciales prometteuses pour l'hydrogène à faibles émissions. Nous avons l'intention de tirer parti de nos capacités croissantes en matière de captage et de stockage du carbone (CSC), ainsi que de notre expertise technique dans le domaine de l'hydrogène, avec l'ambition de soutenir la création d'un marché dynamique pour l'hydrogène à faible teneur en carbone, contribuant ainsi à jeter les bases d'un futur système énergétique ».

Samir J. Serhan, président d'Air Products Qudra, a déclaré : « C'est un honneur de prolonger le solide partenariat d'Air Products Qudra avec Aramco, en travaillant à l'accélération de l'économie de l'hydrogène et en conduisant la création du plus grand réseau d'hydrogène au Moyen-Orient, qui devrait servir les industries du raffinage, de la chimie et de la pétrochimie. Nous nous réjouissons de pouvoir apporter notre expertise en matière d'hydrogène et d'exploitation de pipelines et de répondre au besoin d'Aramco de disposer d'un approvisionnement fiable en hydrogène à faible teneur en carbone pour répondre à ses besoins nationaux et régionaux ».

Le BHIG, qui est conçu pour produire de l'hydrogène à faible teneur en carbone tout en capturant et en stockant le CO 2 , devrait commencer ses activités commerciales en coordination avec les activités de CSC d'Aramco.

@aramco

A propos d'Aramco

En tant que l'une des principales entreprises intégrées du secteur de l'énergie et de la chimie, notre équipe mondiale se consacre à la création d'un impact dans tout ce qu'elle fait, qu'il s'agisse de l'approvisionnement crucial en pétrole ou du développement de nouvelles technologies de l'énergie. Nous nous efforçons de rendre nos ressources plus fiables, plus durables et plus utiles, afin de favoriser la croissance et la productivité dans le monde entier. https://www.aramco.com

À propos d'Air Products Qudra

Air Products Qudra (APQ) est la principale société de développement et d'investissement au Moyen-Orient. Elle est née d'une coentreprise entre Air Products et Qudra Energy, une filiale de Vision Invest. APQ apporte des technologies de pointe et des capacités globales pour construire, posséder et exploiter des installations de production d'hydrogène, de gaz industriels et d'énergie à grande échelle. APQ travaille en étroite collaboration avec les industries, notamment les raffineries, les entreprises chimiques et pétrochimiques, ainsi qu'avec les gouvernements en tant que leader de confiance et partenaire en matière de développement durable, aidant les pays à atteindre leurs objectifs en matière de croissance industrielle et de développement durable.

Clause de non-responsabilité

Le communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toutes les déclarations autres que celles relatives à des faits historiques ou actuels incluses dans le communiqué de presse sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives font état des attentes et des projections actuelles de la société en ce qui concerne ses dépenses en capital et ses investissements, ses grands projets, ses performances en amont et en aval, y compris par rapport à ses pairs. Ces déclarations peuvent inclure, sans s'y limiter, toute déclaration précédée, suivie ou comprenant des mots tels que « objectif », « croire », « s'attendre à », « viser », « avoir l'intention », « pouvoir », « anticiper », « estimer », « planifier », « projeter », « peut avoir », « probable », « devrait », « pourrait », ainsi que d'autres mots et termes ayant une signification similaire, ou la forme négative de ceux-ci. Ces déclarations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs importants échappant au contrôle de l'entreprise, qui pourraient faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels de l'entreprise diffèrent sensiblement des résultats, des performances ou des réalisations escomptés, exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives, y compris les facteurs suivants : l'offre, la demande et les fluctuations des prix du pétrole, du gaz et des produits pétrochimiques au niveau mondial ; la conjoncture économique mondiale ; la concurrence dans les secteurs dans lesquels Saudi Aramco exerce ses activités ; les préoccupations liées au changement climatique, les conditions météorologiques et leurs incidences sur la demande mondiale d'hydrocarbures et de produits à base d'hydrocarbures ; les risques liés à la capacité de Saudi Aramco à atteindre ses objectifs ESG, y compris son incapacité à atteindre pleinement ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050 ; les conditions affectant le transport des produits ; les risques opérationnels et les dangers courants dans les industries du pétrole et du gaz, du raffinage et de la pétrochimie ; la nature cyclique des industries du pétrole et du gaz, du raffinage et de la pétrochimie ; l'instabilité et les troubles politiques et sociaux et les conflits armés réels ou potentiels dans la région MENA et dans d'autres régions ; les d'entraîner un écart entre les résultats réels et les déclarations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué de presse, catastrophes naturelles et les pandémies ou épidémies de santé publique ; la gestion de la croissance de Saudi Aramco ; la gestion des filiales, des opérations conjointes, des coentreprises, des entreprises associées et des entités dans lesquelles la société détient une participation minoritaire ; l'exposition de Saudi Aramco à l'inflation, au risque de taux d'intérêt et au risque de change ; les risques liés à l'exercice d'activités dans un secteur réglementé et les modifications des réglementations pétrolières, gazières, environnementales ou autres ayant un impact sur les secteurs dans lesquels Saudi Aramco exerce ses activités ; les procédures judiciaires, les questions de commerce international et autres litiges ou accords ; et d'autres risques et incertitudes susceptibles comme indiqué dans les derniers rapports périodiques de la société déposés auprès de la Bourse saoudienne. Pour plus d'informations sur les risques potentiels et les incertitudes qui pourraient entraîner une différence entre les résultats réels et les résultats prévus, veuillez consulter les derniers rapports périodiques de la société déposés auprès de la Bourse saoudienne. Ces déclarations prospectives reposent sur de nombreuses hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures de la société et l'environnement dans lequel elle opérera à l'avenir. Les informations contenues dans le communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations prospectives, ne s'appliquent qu'à la date du présent communiqué de presse et ne sont pas destinées à donner des garanties quant aux résultats futurs. La société décline expressément toute obligation ou tout engagement de diffuser des mises à jour ou des révisions du communiqué de presse, y compris des données financières ou des déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, à moins que la loi ou la réglementation applicable ne l'exige. Personne ne doit considérer le communiqué de presse comme un conseil financier, fiscal ou d'investissement. Il convient de ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prévisionnelles.