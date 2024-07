Aramco erwirbt 50 % der Anteile an der Blue Hydrogen Industrial Gases Company von Air Products Qudra

Aramco und Air Products Qudra bündeln ihre Kräfte zur Entwicklung einer kohlenstoffärmeren Wasserstoffproduktion

Unternehmen vereinbaren gemeinsame Eigentümerschaft an der Firma in Jubail, die Wasserstoff über ein Pipelinenetz in der Ostprovinz Saudi-Arabiens liefern soll

Vereinbarung soll Wachstum des Aramco-Portfolios für neue Energien unterstützen

DHAHRAN, Saudi-Arabien, 16. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Aramco, eines der weltweit führenden integrierten Energie- und Chemieunternehmen, hat endgültige Vereinbarungen zum Erwerb einer Kapitalbeteiligung an der in Jubail ansässigen Blue Hydrogen Industrial Gases Company (BHIG), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Air Products Qudra (APQ), unterzeichnet. Die Transaktion, die den üblichen Abschlussbedingungen unterliegt, wird auch Optionen für Aramco zur Abnahme von Wasserstoff und Stickstoff beinhalten.

Aufbauend auf seinen Bemühungen, ein kohlenstoffärmeres Wasserstoffgeschäft zu entwickeln und sein Portfolio an alternativen Energielösungen zu erweitern, erwartet Aramco, dass seine Investition in BHIG zur Entwicklung eines kohlenstoffärmeren Wasserstoffnetzes in der Ostprovinz des Königreichs Saudi-Arabien beitragen wird, das sowohl inländische als auch regionale Kunden bedient. Nach Abschluss der Transaktion werden Aramco und APQ, ein Joint Venture zwischen Air Products und Qudra Energy, voraussichtlich jeweils 50 % der Anteile an BHIG halten.

Ashraf Al Ghazzawi, Aramco Executive Vice President of Strategy & Corporate Development, sagte: „Diese Investition unterstreicht das Bestreben von Aramco, sein Portfolio an neuen Energien zu erweitern und sein kohlenstoffarmes Wasserstoffgeschäft auszubauen. Wir freuen uns, mit APQ auf diesem Weg zusammenzuarbeiten, und sind überzeugt, dass es vielversprechende kommerzielle Möglichkeiten für Wasserstoff mit geringeren Emissionen gibt. Wir beabsichtigen, unsere wachsenden Fähigkeiten im Bereich der Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (CCS) sowie unser technisches Fachwissen im Bereich Wasserstoff zu nutzen, um die Schaffung eines dynamischen Marktes für kohlenstoffärmeren Wasserstoff zu unterstützen und so die Grundlagen für ein zukünftiges Energiesystem zu schaffen".

Dr. Samir J. Serhan, Vorsitzender von Air Products Qudra, , sagte: „Es ist uns eine Ehre, die starke Partnerschaft von Air Products Qudra mit Aramco weiter auszubauen. Wir arbeiten daran, die Wasserstoffwirtschaft zu beschleunigen und den Aufbau des größten Wasserstoffnetzes im Nahen Osten voranzutreiben, das die Raffinerie-, Chemie- und petrochemische Industrie bedienen soll. Wir freuen uns darauf, unser Fachwissen im Bereich Wasserstoff und Pipelinebetrieb einzubringen und Aramcos Bedarf an einer zuverlässigen Versorgung mit kohlenstoffärmerem Wasserstoff für den heimischen und regionalen Bedarf zu unterstützen".

BHIG, das für die Produktion von kohlenstoffärmerem Wasserstoff bei gleichzeitiger Abscheidung und Speicherung von CO 2 konzipiert ist, soll in Abstimmung mit den CCS-Aktivitäten von Aramco den kommerziellen Betrieb aufnehmen.

@aramco

Informationen zu Aramco

Als eines der weltweit führenden integrierten Energie- und Chemieunternehmen ist unser globales Team bestrebt, bei allem, was wir tun, etwas zu bewirken - von der Bereitstellung wichtiger Öllieferungen bis zur Entwicklung neuer Energietechnologien. Wir konzentrieren uns darauf, unsere Ressourcen zuverlässiger, nachhaltiger und nützlicher zu machen und so Wachstum und Produktivität in der ganzen Welt zu fördern. https://www.aramco.com

Über Air Products Qudra

Air Products Qudra (APQ) ist das führende Entwicklungs- und Investitionsunternehmen im Nahen Osten und wurde als Joint Venture zwischen Air Products und Qudra Energy, einer Tochtergesellschaft von Vision Invest, gegründet. APQ bringt weltweit führende Technologien und globale Fähigkeiten ein, um große Wasserstoff-, Industriegas- und Energieanlagen zu bauen, zu besitzen und zu betreiben. APQ arbeitet eng mit Industrieunternehmen, darunter Raffinerien, Chemie- und Petrochemieunternehmen, sowie mit Regierungen als vertrauenswürdige Führungspersönlichkeit und Nachhaltigkeitspartner zusammen und unterstützt Länder bei der Erreichung ihrer industriellen Wachstums- und Nachhaltigkeitsziele.

Haftungsausschluss

Die Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische oder aktuelle Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen geben die aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf seine Kapitalausgaben und Investitionen, Großprojekte, vor- und nachgelagerten Leistungen wieder, auch im Vergleich zu anderen Unternehmen. Diese Aussagen können Aussagen enthalten, denen Worte wie „abzielen", „glauben", „erwarten", „anstreben", „beabsichtigen", „können", „vorhersehen", „schätzen", „planen", „projizieren", „haben können", „wahrscheinlich", „sollten", „könnten" und andere Worte und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung oder deren Verneinung vorausgehen oder folgen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere wichtige Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich der folgenden Faktoren: weltweites Angebot, Nachfrage und Preisschwankungen bei Öl, Gas und Petrochemikalien; globale wirtschaftliche Bedingungen; Wettbewerb in den Branchen, in denen Saudi Aramco tätig ist; Bedenken hinsichtlich des Klimawandels, der Wetterbedingungen und der damit verbundenen Auswirkungen auf die weltweite Nachfrage nach Kohlenwasserstoffen und kohlenwasserstoffbasierten Produkten; Risiken in Bezug auf die Fähigkeit von Saudi Aramco, seine ESG-Ziele erfolgreich zu erreichen, einschließlich der Nichterfüllung seiner Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis 2050; Bedingungen, die sich auf den Transport von Produkten auswirken; betriebliche Risiken und Gefahren, die in der Öl- und Gas-, Raffinerie- und petrochemischen Industrie üblich sind; die zyklische Natur der Öl- und Gas-, Raffinerie- und petrochemischen Industrie; politische und soziale Instabilität und Unruhen sowie tatsächliche oder potenzielle bewaffnete Konflikte in der MENA-Region und anderen Gebieten; Naturkatastrophen und Pandemien oder Epidemien im öffentlichen Gesundheitswesen; das Management des Wachstums von Saudi Aramco; das Management der Tochtergesellschaften, Joint Operations, Joint Ventures, assoziierten Unternehmen und Unternehmen, an denen das Unternehmen eine Minderheitsbeteiligung hält; das Inflations-, Zins- und Wechselkursrisiko von Saudi Aramco; Risiken im Zusammenhang mit der Tätigkeit in einer regulierten Branche und Änderungen von Öl-, Gas-, Umwelt- oder anderen Vorschriften, die sich auf die Branchen auswirken, in denen Saudi Aramco tätig ist; Gerichtsverfahren, internationale Handelsangelegenheiten und andere Streitigkeiten oder Vereinbarungen; und andere Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen, wie sie in den letzten bei der saudischen Börse eingereichten regelmäßigen Berichten des Unternehmens dargelegt sind. Weitere Informationen zu den potenziellen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten Ergebnissen abweichen, finden Sie in den letzten periodischen Berichten des Unternehmens, die bei der saudischen Börse eingereicht wurden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen über die gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien des Unternehmens und das Marktumfeld, in dem es in Zukunft tätig sein wird. Die in der Pressemitteilung enthaltenen Informationen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf zukunftsgerichtete Aussagen, gelten nur für das Datum dieser Pressemitteilung und sollen keine Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse geben. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung zur Veröffentlichung von Aktualisierungen der Pressemitteilung, einschließlich Finanzdaten oder zukunftsgerichteter Aussagen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich oder regulatorisch vorgeschrieben ist. Die Pressemitteilung sollte nicht als Finanz-, Steuer- oder Anlageberatung verstanden werden. In die zukunftsgerichteten Aussagen sollte kein übermäßiges Vertrauen gesetzt werden.