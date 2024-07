Aramco adquirirá el 50 % de la empresa de gases industriales Blue Hydrogen de Air Products Qudra

Aramco y Air Products Qudra unen fuerzas para desarrollar un negocio de producción de hidrógeno con bajas emisiones de carbono

Las empresas acuerdan la propiedad compartida de la empresa Jubail, con planes para suministrar hidrógeno a través de una red de oleoductos en la provincia oriental de Arabia Saudita

El acuerdo tiene como objetivo apoyar el crecimiento de la cartera de Nuevas Energías de Aramco

DHAHRAN, Arabia Saudita, 16 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- Aramco, una de las principales compañías integradas de energía y productos químicos del mundo, ha firmado acuerdos definitivos para adquirir una participación accionaria en Blue Hydrogen Industrial Gases Company (BHIG), con sede en Jubail, una subsidiaria de propiedad total de Air Products Qudra (APQ). La transacción, que está sujeta a condiciones de cierre estándar, también incluirá opciones para que Aramco absorba hidrógeno y nitrógeno.

Sobre la base de sus esfuerzos para desarrollar un negocio de hidrógeno con bajas emisiones de carbono y ampliar su cartera de soluciones de energía alternativa, Aramco espera que su inversión en BHIG contribuya al desarrollo de una red de hidrógeno con bajas emisiones de carbono en la Provincia Oriental del Reino de Arabia Saudita, que atienda tanto a clientes nacionales como regionales. Una vez completada la transacción, se espera que Aramco y APQ, una empresa conjunta entre Air Products y Qudra Energy, posean cada una una participación del 50 % en BHIG.

Ashraf Al Ghazzawi, Vicepresidente Ejecutivo de Estrategia y Desarrollo Corporativo de Aramco, dijo: "Esta inversión destaca la ambición de Aramco de expandir su cartera de nuevas energías y hacer crecer su negocio de hidrógeno con bajas emisiones de carbono. Estamos encantados de asociarnos con APQ en este viaje y creemos que existen oportunidades comerciales prometedoras para el hidrógeno con menores emisiones. Tenemos la intención de aprovechar nuestras crecientes capacidades en captura y almacenamiento de carbono (CCS), así como nuestra experiencia técnica en hidrógeno, con la ambición de apoyar el establecimiento de un mercado vibrante para el hidrógeno con bajas emisiones de carbono, ayudando a sentar las bases de un futuro sistema energético ".

El Dr. Samir J. Serhan, presidente de Air Products Qudra, dijo: "Es un honor extender aún más la sólida asociación de Air Products Qudra con Aramco, trabajando para acelerar la economía del hidrógeno e impulsando la creación de la red de hidrógeno más grande de Medio Oriente, que se espera sirva a las industrias de refinación, química y petroquímica. Esperamos proporcionar nuestra experiencia en operaciones de hidrógeno y tuberías y apoyar la necesidad de Aramco de un suministro confiable de hidrógeno con bajas emisiones de carbono para los requisitos nacionales y regionales ".

BHIG, que está diseñado para producir hidrógeno bajo en carbono mientras captura y almacena CO 2 , está destinado a comenzar operaciones comerciales en coordinación con las actividades de CCS de Aramco.

Acerca de Aramco

Como una de las principales empresas integradas de energía y productos químicos del mundo, nuestro equipo global está dedicado a crear impacto en todo lo que hacemos, desde proporcionar suministros cruciales de petróleo hasta desarrollar nuevas tecnologías energéticas. Nos enfocamos en hacer que nuestros recursos sean más confiables, más sostenibles y más útiles, ayudando a promover el crecimiento y la productividad en todo el mundo. https://www.aramco.com

Acerca de Air Products Qudra

Air Products Qudra (APQ) es la empresa de desarrollo e inversión líder en Oriente Medio y se formó como una empresa conjunta entre Air Products y Qudra Energy, una filial de Vision Invest. APQ ofrece tecnologías líderes en el mundo y capacidades globales para construir, poseer y operar instalaciones de hidrógeno, gases industriales y energía a gran escala. APQ está trabajando en estrecha colaboración con industrias como las refinerías, las empresas químicas y petroquímicas, así como con los gobiernos como líder de confianza y socio de sostenibilidad, ayudando a los países a alcanzar sus objetivos de crecimiento industrial y sostenibilidad.

El comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones que no estén relacionadas con hechos históricos o actuales incluidas en el comunicado de prensa son declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas proporcionan las expectativas y proyecciones actuales de la compañía relacionadas con sus gastos e inversiones de capital, proyectos importantes, desempeño ascendente y descendente, incluso en relación con sus pares. Estas declaraciones pueden incluir, entre otras, cualquier afirmación precedida, seguida o que incluya palabras como "objetivo", "creer", "esperar", "meta", "intención", "puede", "anticipar", "estimar", "plan", "proyecto", "puede tener", "probable", "debería", "podría" y otras palabras y términos de significado similar o negativo de estos. Dichas declaraciones prospectivas implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores importantes fuera del control de la Compañía que podrían hacer que los resultados, el desempeño o los logros reales de la Compañía sean materialmente diferentes de los resultados, el desempeño o los logros esperados expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas, incluidos los siguientes factores: oferta global, demanda y fluctuaciones de precios del petróleo, el gas y los productos petroquímicos; condiciones económicas globales; competencia en las industrias en las que opera Saudi Aramco; preocupaciones sobre el cambio climático, clima condiciones e impactos relacionados en la demanda global de hidrocarburos y productos a base de hidrocarburos; riesgos relacionados con la capacidad de Saudi Aramco para cumplir con éxito sus objetivos de ESG, incluido su incumplimiento de sus objetivos de reducción de emisiones de GEI para 2050; condiciones que afectan el transporte de productos; riesgo operativo y peligros comunes en las industrias de petróleo y gas, refinación y petroquímica; la naturaleza cíclica de las industrias de petróleo y gas, refinación y petroquímica; inestabilidad y disturbios políticos y sociales y conflictos armados reales o potenciales en la región Mena y otras áreas; desastres naturales y pandemias o epidemias de salud pública; la gestión del crecimiento de Saudi Aramco; la gestión de las subsidiarias, operaciones conjuntas, empresas conjuntas, asociadas y entidades de la Compañía en las que posee una participación minoritaria; la exposición de Saudi Aramco a la inflación, el riesgo de tipo de interés y el riesgo de tipo de cambio; los riesgos relacionados con operar en una industria regulada y los cambios en las regulaciones de petróleo, gas, medio ambiente u otras que afectan a las industrias en las que opera Saudi Aramco; procedimientos legales, asuntos comerciales internacionales y otras disputas o acuerdos; y otros riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran de las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa, como se establece en los últimos informes periódicos de la Compañía presentados ante la Bolsa Saudita. Para obtener información adicional sobre los riesgos e incertidumbres potenciales que podrían hacer que los resultados reales difieran de los resultados previstos, consulte los últimos informes periódicos de la Compañía presentados ante la Bolsa de Valores de Arabia Saudita. Estas declaraciones prospectivas se basan en numerosas suposiciones con respecto a las estrategias comerciales presentes y futuras de la compañía y el entorno en el que operará en el futuro. La información contenida en el comunicado de prensa, incluidas, entre otras, las declaraciones prospectivas, se aplica solo a partir de la fecha de este comunicado de prensa y no pretende dar ninguna garantía en cuanto a los resultados futuros. La compañía renuncia expresamente a cualquier obligación o compromiso de difundir cualquier actualización o revisión del comunicado de prensa, incluidos los datos financieros o las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, a menos que lo exija la ley o regulación aplicable. Ninguna persona debe interpretar el comunicado de prensa como un consejo financiero, fiscal o de inversión. No se debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas.

FUENTE Aramco