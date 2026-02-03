Arclin conclui aquisição da The Willamette Valley Company, fortalecendo seu portfólio de ciência dos materiais e expandindo sua presença global

"Há muito tempo admiramos a profunda experiência técnica da WVCO, o foco no cliente e o compromisso com os valores de qualidade que se identificam profundamente com a equipe da Arclin", disse Bradley Bolduc, CEO da Arclin. "Essa aquisição nos permite atender melhor nossos clientes em novos setores, onde nossas capacidades combinadas terão um impacto imediato. Este é um passo empolgante para os membros da nossa equipe e para os clientes que confiam em nós."

Agregando oito instalações de fabricação e pesquisa e desenvolvimento e ~540 membros da equipe à presença global da Arclin, a aquisição acelera a estratégia contínua da Arclin de expandir seus recursos de ciência dos materiais e fornecer soluções avançadas que melhoram o desempenho, a confiabilidade e a sustentabilidade em uma ampla gama de aplicações.

"A parceria com a talentosa equipe da The Willamette Valley Company e a integração de nossas tecnologias complementares abre as portas para inovações significativas", disse Mark Glaspey, presidente da Arclin. "Juntos, estamos em uma posição privilegiada para promover a próxima geração de produtos químicos, soluções de missão crítica e tecnologias de aplicação que elevarão o nível em todos os setores. Essa aquisição fortalece nossa capacidade de resolver desafios complexos e agregar valor significativo aos clientes em todo o mundo."

"O legado da WVCO baseia-se na engenhosidade técnica e na disposição de enfrentar desafios difíceis", disse John Murray, presidente e CEO da The Willamette Valley Company. - Juntar-se à Arclin potencializa esse espírito. Juntos, construiremos a próxima geração de materiais e desbloquearemos novas oportunidades para nossas equipes e as indústrias que atendemos."

Com a aquisição agora concluída, ambas as organizações iniciarão o planejamento da integração, mantendo a continuidade dos negócios para clientes e fornecedores.

Sobre a Arclin

A Arclin é uma empresa líder em ciência dos materiais e fabricante de tecnologias de polímeros, produtos de engenharia e materiais especializados para as áreas de construção, agricultura, infraestrutura de transporte, proteção contra intempéries e incêndios, farmacêutica, nutrição, eletrônica, design, entre outras. Com sede em Alpharetta, Geórgia, a Arclin possui escritórios e instalações de fabricação nos EUA, no Canadá e no Reino Unido e fabrica para clientes em todo o mundo. Para obter mais informações, acesse www.arclin.com.

Sobre a Willamette Valley Company

Fundada em 1952, a Willamette Valley Company é uma fornecedora de soluções de engenharia especializada em uma ampla gama de sistemas químicos e de aplicação. A WVCO é uma empresa multinacional que fabrica e distribui uma grande variedade de produtos e serviços personalizados em todo o mundo. Embora suas raízes estejam na indústria de produtos de madeira, sua experiência e soluções abrangem inovações em reparo de amarras ferroviárias, sistemas de reparo de concreto, remendos, enchimentos, adesivos, robótica, engenharia e muito mais, em dezenas de setores. Para obter mais informações, acesse https://wilvaco.com

Video - https://www.youtube.com/watch?v=QpjnjWMZM_c

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2874880/The_Willamette_Valley_Company_logo.jpg

