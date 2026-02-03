Arclin completa la adquisición de The Willamette Valley Company, lo que fortalece la cartera de ciencia de los materiales y expande su presencia mundial

"Desde hace mucho tiempo admiramos la profunda experiencia técnica, la orientación al cliente y el compromiso con la calidad de WVCO, valores que resuenan profundamente en el equipo de Arclin", afirmó Bradley Bolduc, director ejecutivo de Arclin. "Esta adquisición nos permite ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes en nuevos sectores, donde nuestras capacidades combinadas tendrán un impacto inmediato. Este es un emocionante paso adelante para los miembros de nuestro equipo y los clientes que confían en nosotros".

Con la incorporación de ocho instalaciones de fabricación e investigación y desarrollo y unos 540 empleados a la presencia mundial de Arclin, la adquisición acelera la estrategia continua de Arclin para ampliar sus capacidades en ciencia de los materiales y ofrecer soluciones avanzadas que mejoren el rendimiento, la confiabilidad y la sostenibilidad en una amplia variedad de aplicaciones.

"Colaborar con el talentoso equipo de The Willamette Valley Company e integrar nuestras tecnologías, que se complementan a la perfección, abre la puerta a importantes innovaciones", afirmó Mark Glaspey, presidente de Arclin. "Juntos, estamos en una posición única para impulsar los productos químicos de última generación, las soluciones de misión crítica y las tecnologías de aplicación que elevarán el nivel en todos los sectores. Esta adquisición refuerza nuestra capacidad para resolver desafíos complejos y ofrecer un valor significativo a los clientes de todo el mundo".

"El legado de WVCO se basa en la ingeniosidad técnico y la voluntad de asumir desafíos difíciles", afirmó John Murray, presidente y director ejecutivo de The Willamette Valley Company. "Unirse a Arclin amplifica ese espíritu. Juntos, daremos forma a la próxima generación de materiales y abriremos nuevas oportunidades para nuestros equipos y los sectores a los que prestamos servicio".

Ahora que la adquisición se ha completado, ambas organizaciones comenzarán a planificar la integración, a la vez que mantendrán la continuidad del negocio para clientes y proveedores.

Acerca de Arclin

Arclin es una de las principales empresas de ciencia de materiales y fabricante de tecnologías de polímeros, productos de ingeniería y materiales especializados para los sectores de la construcción, agricultura, infraestructura de transporte, protección climática y contra incendios, productos farmacéuticos, nutrición, electrónica y diseño, entre otros. Arclin tiene sede central en Alpharetta, Georgia, y cuenta con oficinas y plantas de fabricación en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, y fabrica para clientes de todo el mundo. Para más información, visite www.arclin.com.

Acerca de The Willamette Valley Company

Fundada en 1952, Willamette Valley Company es un proveedor de soluciones de ingeniería especializado en una amplia variedad de sistemas químicos y de aplicación. WVCO es una empresa multinacional que fabrica y distribuye una amplia variedad de productos y servicios personalizados en todo el mundo. Si bien sus orígenes se encuentran en el sector de los productos de madera, su experiencia y soluciones abarcan soluciones innovadoras para la reparación de traviesas de ferrocarril, sistemas de reparación de hormigón, parches, rellenos, adhesivos, robótica, ingeniería y más en numerosas industrias. Para más información, visite https://wilvaco.com

