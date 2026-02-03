Arclin schließt Übernahme von The Willamette Valley Company ab, stärkt Materialwissenschafts-Portfolio und erweitert globale Präsenz

„Wir schätzen seit langem das fundierte technische Know-how, die Kundenorientierung und das Qualitätsbewusstsein von WVCO – Werte, die auch das Team von Arclin sehr schätzt", so Bradley Bolduc, CEO von Arclin. „Durch diese Übernahme können wir unsere Kunden in neuen Branchen besser bedienen, wo sich unsere gemeinsamen Kompetenzen unmittelbar auswirken werden. Dies ist ein spannender Schritt nach vorne für unsere Teammitglieder und die Kunden, die sich auf uns verlassen."

Durch die Übernahme, die Arclins globale Präsenz um acht Produktions- und Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen sowie rund 540 Teammitglieder erweitert, wird Arclins laufende Strategie zur Erweiterung seiner materialwissenschaftlichen Kompetenzen und zur Bereitstellung fortschrittlicher Lösungen, die die Leistung, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit in einer Vielzahl von Anwendungen verbessern, beschleunigt.

„Die Zusammenarbeit mit dem talentierten Team von The Willamette Valley Company und die Integration unserer gut aufeinander abgestimmten Technologien öffnen die Tür zu bedeutenden Innovationen", sagte Mark Glaspey, Präsident von Arclin. „Gemeinsam sind wir einzigartig positioniert, um Chemikalien der nächsten Generation, missionskritische Lösungen und Anwendungstechnologien voranzutreiben, die die Messlatte in allen Branchen höher legen werden. Diese Übernahme stärkt unsere Fähigkeit, komplexe Herausforderungen zu lösen und Kunden auf der ganzen Welt einen bedeutenden Mehrwert zu bieten."

„Das Vermächtnis von WVCO basiert auf technischem Einfallsreichtum und der Bereitschaft, schwierige Herausforderungen anzunehmen", sagte John Murray, Präsident und CEO von The Willamette Valley Company. „Der Zusammenschluss mit Arclin verstärkt diesen Geist. Gemeinsam werden wir die nächste Generation von Materialien gestalten und neue Möglichkeiten für unsere Teams und die Branchen, die wir bedienen, erschließen."

Nach Abschluss der Übernahme werden beide Unternehmen mit der Integrationsplanung beginnen und gleichzeitig die Geschäftskontinuität für Kunden und Lieferanten aufrechterhalten.

Informationen zu Arclin

Arclin ist ein führendes materialwissenschaftliches Unternehmen und Hersteller von Polymertechnologien, technischen Produkten und Spezialwerkstoffen für das Bauwesen, die Landwirtschaft, die Verkehrsinfrastruktur, den Wetter- und Brandschutz, die Pharmazie, die Ernährung, die Elektronik, das Design und andere Branchen. Arclin hat seinen Hauptsitz in Alpharetta, Georgia, und verfügt über Niederlassungen und Produktionsstätten in den USA, Kanada und Großbritannien und fertigt für Kunden in aller Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.arclin.com.

Informationen zur Willamette Valley Company

Die Willamette Valley Company wurde 1952 gegründet und ist ein Anbieter von technischen Lösungen, der sich auf eine breite Palette von Chemie- und Anwendungssystemen spezialisiert hat. WVCO ist ein multinationales Unternehmen, das eine Vielzahl von kundenspezifischen Produkten und Dienstleistungen in der ganzen Welt herstellt und vertreibt. Die Wurzeln des Unternehmens liegen in der Holzindustrie, aber die Fachkenntnisse und Lösungen des Unternehmens umfassen innovative Lösungen für die Reparatur von Eisenbahnschwellen, Betonreparatursysteme, Ausbesserungen, Spachtelmassen, Klebstoffe, Robotertechnik, Engineering und vieles mehr in Dutzenden von Branchen. Weitere Informationen finden Sie unter https://wilvaco.com

