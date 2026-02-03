Arclin社がThe Willamette Valley Company社の買収を完了、材料科学ポートフォリオを強化して世界的存在感を拡大

今回の買収により、Arclin社の世界的な拠点に8つの製造・研究開発施設と約540名のチームメンバーが加わり、材料科学の能力を拡大して、幅広い用途で性能、信頼性、持続可能性を向上させる高度なソリューションを実現する同社の継続的な戦略が加速される。

「The Willamette Valley Company社の有能なチームと協力し、両社の‑優れたテクノロジーを統合することで、重要なイノベーションへの扉が開かれます」とArclin社長のMark Glaspey氏が述べました。「私たちは共に、次‑世代の化学、業務に‑不可欠ななソリューション、 、業界全体の水準を上げるアプリケーション・テクノロジーを前進させるユニークな立場にあります。この買収により、複雑な課題を解決し、世界中の顧客に有意義な価値を提供する私たちの能力が強化されます」

「WVCO社の遺産は技術的な創意工夫、ならびに困難な課題に挑戦する姿勢によって築かれています」とThe Willamette Valley Company社の社長兼CEOであるJohn Murray氏が述べました。「Arclin社に加わることで、その精神が強化されます。私たちは共に、次世代の素材を形成し、私たちのチームとサービスを提供する業界に新たなチャンスをもたらします」

買収が完了したことで、両社は顧客とサプライヤーの事業継続を維持しながら、統合計画を開始します。

Arclin社について

Arclin社は建築、農業、交通インフラ、気象・防火、製薬、栄養、エレクトロニクス、デザイン、その他の産業向けにポリマーテクノロジー、エンジニアリング製品、特化した素材を提供する素材科学の大手企業とメーカーです。ジョージア州のアルファレッタに本社を置くArclin社は、米国、カナダ、英国各地に支店と製造施設を持ち、世界中の顧客向けに製造を行っています。詳細については、 www.arclin.comをご覧ください。

The Willamette Valley Company社について

1952年に設立されたThe Willamette Valley Company社は、化学と用途システムの幅広い分野に特化したエンジニアリング・ソリューション・プロバイダーです。WVCO社は、多様なカスタム製品とサービスを世界中で製造・販売する多国籍企業です。同社のルーツは木材製品業界に関連しますが、専門知識とソリューションは革新的な鉄道タイ補修ソリューション、コンクリート補修システム、パッチ補修、フィラー、接着剤、ロボット工学、エンジニアリングなど、数十の業界に対応しています。詳細については、 https://wilvaco.comをご覧ください。

