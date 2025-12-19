Arclin Expande sua Presença com Aquisição Estratégica da Willamette Valley Company

"Estamos entusiasmados em receber a Willamette Valley Company em nossa organização", declarou Bradley Bolduc, CEO da Arclin. "Suas tecnologias inovadoras e seu portfólio de produtos complementam perfeitamente nossos negócios, criando uma combinação benéfica para nossos clientes. Com um compromisso compartilhado com a qualidade em todos os produtos de madeira, essa aquisição nos posiciona para entregar um valor ainda maior e expandir as oportunidades em todos os segmentos que atendemos", comentou Bolduc.

A aquisição da WVCO é um passo fundamental para a extensão dos recursos de ciência de materiais da Arclin a sistemas de reparo projetados, adesivos especiais e soluções de infraestrutura, nos quais polímeros e formulações de desempenho crítico são centrais para os resultados do cliente. A aquisição adicionará oito instalações de fabricação e aproximadamente 500 novos membros à equipe existente de 1.200 pessoas da Arclin.

"A aquisição representa um movimento altamente estratégico com eficiências operacionais claras", declarou Mark Glaspey, presidente da Arclin. "Ao combinar nossas capacidades, forneceremos um portfólio mais amplo de soluções para nossos clientes, ao mesmo tempo em que expandiremos o alcance geográfico e desbloquearemos novas oportunidades de crescimento."

"A decisão de vender a Willamette Valley Company para a Arclin representa uma progressão natural para os nossos negócios", comentou John Murray, presidente e CEO da WVCO. "A estrutura operacional de classe mundial da Arclin acelerará nossa inovação de produtos e impulsionará o crescimento sustentável. Combinar o profundo conhecimento técnico da Arclin e da WVCO, a ampla base de conhecimento e a capacidade de implantar rapidamente recursos será fundamental para impulsionar nossa estratégia de crescimento. Juntar-se à Arclin é uma oportunidade empolgante para nossa equipe e estamos ansiosos para impulsionar os negócios", acrescentou Murray.

Sobre a Arclin

A Arclin é uma empresa líder em ciência dos materiais e fabricante de tecnologias de polímeros, produtos de engenharia e materiais especializados para as áreas de construção, agricultura, infraestrutura de transporte, proteção contra intempéries e incêndios, farmacêutica, nutrição, eletrônica, design, entre outras. Com sede em Alpharetta, Geórgia, a Arclin possui escritórios e instalações de fabricação nos EUA, no Canadá e no Reino Unido e fabrica para clientes em todo o mundo. Para mais informações, acesse www.arclin.com.

Sobre a Willamette Valley Company

Fundada em 1952, a Willamette Valley Company é uma fornecedora de soluções de engenharia especializada em uma ampla gama de sistemas químicos e de aplicação. A WVCO é uma empresa multinacional que fabrica e distribui uma grande variedade de produtos e serviços personalizados em todo o mundo. Embora suas raízes estejam na indústria de produtos de madeira, sua experiência e soluções abrangem inovações em reparo de amarras ferroviárias, sistemas de reparo de concreto, remendos, enchimentos, adesivos, robótica, engenharia e muito mais, em dezenas de setores. Para mais informações, acesse https://wilvaco.com

