Arclin voltooit de overname van The Willamette Valley Company, versterkt zijn portfolio van materiaalwetenschap en breidt zijn wereldwijde aanwezigheid uit

"We bewonderen al lang de diepgaande technische expertise van WVCO, de klantgerichtheid en de toewijding aan kwaliteitswaarden die diep resoneren met het team van Arclin", zei Bradley Bolduc, CEO van Arclin. "Door deze overname kunnen wij onze klanten beter van dienst zijn in nieuwe industrieën waar onze gecombineerde mogelijkheden een onmiddellijke impact zullen hebben. Dit is een enerverende stap voorwaarts voor onze teamleden en de klanten die op ons vertrouwen."

Door het toevoegen van acht faciliteiten voor productie, onderzoek en ontwikkeling, alsook ~540 teamleden aan de wereldwijde voetafdruk van Arclin versnelt de overname de doorlopende strategie van Arclin om zijn mogelijkheden op het gebied van materialenwetenschap uit te breiden en geavanceerde oplossingen te leveren die de prestaties, betrouwbaarheid en duurzaamheid in een breed scala aan toepassingen verbeteren.

"De samenwerking met het getalenteerde team van The Willamette Valley Company en de integratie van onze goed–gekoppelde technologieën opent de deur naar significante innovatie", aldus Mark Glaspey, president van Arclin. "Samen zijn we uniek gepositioneerd om de volgende–generatie chemische stoffen, cruciale–bedrijfsoplossingen en toepassingstechnologieën te bevorderen die de lat over industrieën heen zullen verhogen. Deze overname versterkt ons vermogen om complexe uitdagingen op te lossen en klanten wereldwijd zinvolle waarde te bieden."

"Het erfgoed van WVCO is gebaseerd op technische vindingrijkheid en een bereidheid om moeilijke uitdagingen aan te gaan", zei John Murray, president en CEO van The Willamette Valley Company. De samenwerking met Arclin versterkt die instelling. Samen vormen we de volgende generatie materialen en ontsluiten we nieuwe kansen voor onze teams en de industrieën die we bedienen."

Nu de overname is voltooid, zullen beide organisaties met de integratieplanning beginnen en tegelijkertijd de bedrijfscontinuïteit voor klanten en leveranciers behouden.

Over Arclin

Arclin is een toonaangevend bedrijf op het gebied van materiaalwetenschap en fabrikant van polymeertechnologieën, ontworpen producten en gespecialiseerde materialen voor de bouw, landbouw, transportinfrastructuur, weer- en brandbeveiliging, farmaceutische industrie, voeding, elektronica, ontwerp en andere industrieën. Arclin heeft zijn hoofdkantoor in Alpharetta, Georgia, heeft kantoren en productiefaciliteiten in de VS, Canada, het Verenigd Koninkrijk, en produceert voor klanten over de hele wereld. Voor meer informatie kunt u terecht op www.arclin.com.

Over The Willamette Valley Company

De Willamette Valley Company, opgericht in 1952, is een leverancier van technische oplossingen die gespecialiseerd is in een breed scala aan chemische en toepassingssystemen. WVCO is een multinational die over de hele wereld een breed scala aan aangepaste producten en diensten produceert en distribueert. Hoewel hun wortels liggen in de houtproductenindustrie, omvatten hun expertise en oplossingen innovatieve oplossingen voor het repareren van spoorwegbanden, betonnen reparatiesystemen, herstelwerkzaamheden, vulstoffen, kleefstoffen, robotica, techniek en meer in tientallen industrieën. Voor meer informatie kunt u terecht op https://wilvaco.com

Video - https://www.youtube.com/watch?vQpjnjWMZM_c

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2874470/The_Willamette_Valley_Company_logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2874469/Arclin_logo.jpg