Arclin 完成收購 Willamette Valley Company，強化材料科學產品組合 並擴大全球版圖

03 2月, 2026, 22:31 CST

喬治亞州阿爾法利塔2026年2月3日 /美通社/ -- 領先的材料科學公司 Arclin 今日宣佈，已正式完成收購 The Willamette Valley Company (「WVCO」)。WVCO 為多元化的製造商及分銷商，提供各類度身訂造產品及服務，業務範圍覆蓋木製品、鐵路、混凝土修復、運輸、基建及消費品等多個行業板塊。

Arclin 行政總裁 Bradley Bolduc 表示：「我們一直十分欣賞 WVCO 在技術層面的深厚實力、以客為本的經營理念，以及對卓越品質的堅持，這些價值觀與 Arclin 一向秉持的理念不謀而合。 是次收購讓我們能夠把整合後的優勢迅速延伸至更多新興行業，並即時為客戶創造實質價值，進一步提升服務能力。 這是我們團隊成員以及一直信賴我們的客戶邁向新里程的重要一步。」

是次收購將為 Arclin 的全球業務版圖增添八個製造及研發設施，並吸納約 540 名團隊成員，進一步加快 Arclin 擴展材料科學實力的長遠策略，並為廣泛的應用領域提供更先進的解決方案，全面提升產品表現、可靠性及可持續性。

Arclin 主席 Mark Glaspey 表示：「與 The Willamette Valley Company 的優秀團隊攜手合作，並整合雙方互補技術，將為我們開啟具重大的創新機會。 藉着雙方的合作，我們具備獨特的優越地位，可推動新一代化學技術、關鍵任務解決方案及應用科技，進一步提升各行各業的標準。 此項收購進一步鞏固我們解決複雜挑戰的能力，並為全球客戶帶來意義重大的價值。」

The Willamette Valley Company 總裁兼行政總裁 John Murray 表示：「WVCO 的成功歷程建立在卓越的技術創新以及勇於迎接艱難挑戰的精神。 加入 Arclin 後，這種精神將得到更大發揮。 我們將攜手塑造新一代材料，為團隊及所服務的各行各業開拓嶄新機遇。」

隨着收購正式完成，兩間公司將展開整合規劃，同時確保對客戶及供應商的業務得以持續運作。

關於 Arclin

Arclin 是領先的材料科學公司，專門製造聚合物技術、工程產品及專用材料，產品應用範圍涵蓋建築、農業、交通基建、天氣及火災防護、製藥、營養、電子、設計等多個行業。 Arclin 總部位於美國喬治亞州阿爾法利塔，在美國、加拿大及英國設有辦事處及製造設施，並為全球客戶提供產品。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.arclin.com

關於 The Willamette Valley Company

The Willamette Valley Company 成立於 1952 年，為工程解決方案供應商，專注提供多元化的化學及應用系統方案。 WVCO 為跨國企業，於全球範圍內製造及分銷多元化的度身訂造產品與服務。 雖然公司起源於木製品行業，但其專業技術與解決方案已拓展至多個領域，包括創新鐵路枕木維修方案、混凝土修復系統、補修材料、填充劑、膠黏劑、機械人技術、工程服務等，業務範圍覆蓋數十個行業。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://wilvaco.com

