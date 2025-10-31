아디 퍼거슨, 2025 산펠레그리노 영 셰프 아카데미 어워드(S.Pellegrino Young Chef Academy Award 2025)' 수상

산펠레그리노 영 셰프 아카데미는 세계 각국의 젊은 셰프들이 유명 셰프들과의 교류, 교육, 멘토링, 네트워킹을통해성장할수있도록지원하는영감을주는글로벌커뮤니티다. 55개국 15개지역에걸쳐, 2년간이어지는대규모글로벌경연은지난밤 그 대미를 장식했으며, 미래 미식업계를 이끌차세대셰프들의창의성과기술력, 그리고비전이한데어우러진결승무대에서마침내새로운우승자가탄생했다.

지난 2년에걸쳐각지역및세계 셰프들과의 치열한 경쟁 끝에 아디 퍼거슨의시그니처요리가 7명의서정한셰프들로 구성된 '그랜드심사위원단(Grand Jury)의선택을받아최종우승작으로선정됐다. 심사위원단에는프랑스의미쉐린 2스타레스토랑르타블데자미(Le Table des Amis)의 크리스토프 바키에(Christophe Bacquié), 런던의 미쉐린 2스타레스토랑이코이(Ikoyi)의공동창립자 제러미 챈(Jeremy Chan), 이탈리아고리치아의미쉐린 1스타레스토랑라르지네(L'Argine)의 안토니아 클루그만(Antonia Klugmann), 로스앤젤레스의미쉐린 1스타레스토랑 n/naka의 니키 나카야마(Niki Nakayama), 멕시코시티의미쉐린 1스타레스토랑로제타(Rosetta)의셰프이자엘레나레이가다스장학금(Elena Reygadas Scholarship) 설립자인 엘레나 레이가다스(Elena Reygadas), 싱가포르의미쉐린 3스타레스토랑오데트(Odette)의줄리안 로이어(Julien Royer), 그리고세계 50대레스토랑순위에서 1위를차지한리마의마이도(Maido) 셰프 미츠하루 츠무라(Mitsuharu Tsumura)가포함됐다.

멘토인 비키 라우(Vicky Lau)의지도를받은퍼거슨은심사위원단으로부터대회전과정에서뛰어난기술적완성도, 독창적인창의적비전, 그리고요리에담긴깊은개인적스토리를 보여주었다는극찬을받았다. 그의요리 '군도의축제'는혁신성과진정성의균형을 완벽하게 이루며, 대회의핵심가치인기술, 열정, 목적을가장잘구현한작품으로평가받았다.

' 산펠레그리노 영 셰프 아카데미 어워드 2025(S.Pellegrino Young Chef Academy Awards 2025)'의 수상자인 아디 퍼거슨은 "이번 대회의 우승자로 선정되어 정말 큰 영광이다"라며 "세계 무대에서 아시아를 대표할 수 있었던 것은 잊지 못할 경험이었다. '군도의 축제'라는 요리를 통해 나에게 깊은 영감을 준 인도네시아의 다채로운 요리 전통을 나눌 수 있어 전할 수 있어 매우 뜻깊었다"라고말했다. 이어 그는 "이번 여정은 창의성과 기술적인 면 모두에서 나 자신에게 큰 도전이었으며, 영감을 주는 전세계의 셰프들과 교류할 수 있는 기회를 얻었다. 멘토 비키 라우에게 진심으로 감사를 전하며 영 셰프들에게 힘을 실어주고 성장할 수 있는 훌륭한 무대를 만들어준 산펠레그리노에도 감사의 뜻을 전한다"라고덧붙였다.

금번 시상식은 이탈리아 밀라노의 스포르체스코 성에서 열렸으며, 참석자들은미식계의거장 두 명이 특별히 선보인 만찬을 통해 잊지 못할 미식의 향연을 즐겼다. 이번 저녁만찬은 '2025 세계 50대레스토랑(The World's 50 Best Restaurants 2025)' 에서 9위에오른 리마의레스토랑 코예(Kjolle)의셰프겸오너인 피아 레옹(Pía León)과 카사마리아루이지아(Casa Maria Luigia)와알가토베르데(Al Gatto Verde)의헤드셰프인 제시카 로스발(Jessica Rosval)이함께준비한맞춤형코스요리로구성됐다.

행사에는 또한 '산펠레그리노 영 셰프 아카데미 경연대회 2022–2023'의우승자인 넬슨 프레이타스(Nelson Freitas)도함께했다. 그는아카데미의멘토링프로그램을마친뒤현재피아레옹과함께일하고있으며, 이는아카데미가젊은셰프들에게실질적인경력과연결의기회를제공하고있음을보여주는사례로평가된다.

이날 갈라 행사에서는 본상 외에도 산펠레그리노 영 셰프 아카데미 부분별 수상자도 발표됐다. 잔테 니틀링(Zanté Neethling) 셰프(아프리카, 중동및남아시아지역 대표)는지속가능한조리방식을가장잘구현한요리인 '트리뷰트 투 더 코이코인 타라(Tribute to the Khoi-Khoin Tara)'로 '산펠레그리노사회적책임상(S.Pellegrino Social Responsibility Award)'을수상했다.

노아 위난츠(Noah Wynants) 셰프(북유럽 대표)는전통요리를식물성재료로재해석한 '더치 렌당(Dutch Rendang)'으로 '아쿠아파나 문화의화합상(Acqua Panna Connection in Gastronomy Award)'을수상했다. 이상은전통과혁신의조화를가장잘반영한시그니처요리를선보인젊은셰프에게주어진다. 마지막으로 니콜라스 A. 로페스(Nicolás A. López) 셰프(미국 대표)는대중투표로결정되는유일한상인 '파인다이닝러버스상(Fine Dining Lovers Food for Thought Award)'을수상했다. 이상은요리를통해개인의신념과가치를가장잘표현한영셰프에게주어지며, 로페스셰프는바다의향을담은 '포크 위드 힌츠 오브 더 시(Pork with Hints of the Sea)' 요리로호평받았다.

산펠레그리노 영 셰프 아카데미는 젊은 요리 인재들이 최고 수준의 전문 지식과 기술에 접근할 수 있는 특별한 기회를 제공하는 프로그램이다 . 이번 우승으로 아디 퍼거슨 셰프는 미식 계의 세계적인 거장들과 어깨를 나란히 하며 , 미식의 발전과 지역사회 전반에 긍정적인 영향을 만들어갈 새로운 여정에 합류할 예정이다.

http://sanpellegrinoyoungchefacademy.com/'산펠레그리노영셰프아카데미경연대회 2024–25 대회'의주요하이라이트는산펠레그리노아카데미공식웹사이트와산펠레그리노공식소셜채널에서확인할수있다. 대회에대한자세한내용은 sanpellegrinoyoungchefacademy.com에서확인할수있다.

산펠레그리노 , 아쿠아파나 소개

산펠레그리노(S.Pellegrino), 아쿠아파나(Acqua Panna), 산펠레그리노이탈리안스파클링드링크(Sanpellegrino Italian Sparkling Drinks)는모두산펠레그리노 S.p.A.(이탈리아밀라노소재)의국제상표다. 5개대륙의지사및유통업체를통해 150개국이상에유통되고있는산펠레그리노의제품들은이탈리아최고의품질을대표하고, 유쾌함과건강, 웰빙의통합으로이탤리언스타일을완벽하게선보이는브랜드로자리잡았다. 120년이넘는역사를지닌산펠레그리노는무알코올음료부문에서이탈리아선두기업으로, 다양한미네랄워터, 아페리티프, 청량음료제품군을제공한다.

산펠레그리노는 지구의 가장 중요한 자원인 물의 가치를 높이는 데 꾸준히 노력해 왔으며, 이자원이지속가능한미래를가질수있도록책임감있고열정적으로활동하고있다.

