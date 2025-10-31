ARDY FERGUSON GEWINNT DEN RENOMMIERTEN S.PELLEGRINO YOUNG CHEF ACADEMY AWARD 2025

Die S.Pellegrino Young Chef Academy ist eine inspirierende globale Gemeinschaft, die talentierte junge Köche fördert. Dies geschieht durch Kontakte zu Entscheidern der Gastronomie, Ausbildungsmöglichkeiten, Mentorenprogramme und Networking. Der anspruchsvolle, zwei Jahre dauernde, weltweite Wettbewerb, an dem 55 Länder und 15 Regionen beteiligt waren, erreichte gestern Abend seinen Höhepunkt. Dabei stellten die Teilnehmer ihre Kreativität, ihr Können und ihr Talent unter Beweis.

Ardy Fergusons Signature Dish wurde von einer Grand Jury aus sieben renommierten Köchen zum Sieger gekürt. Dazu gehörten: Christophe Bacquié (Frankreich) aus dem Zwei-Michelin-Sterne-Restaurant Le Table des Amis; Jeremy Chan, Mitbegründer des bahnbrechenden Londoner Zwei-Michelin-Sterne-Restaurants Ikoyi; Antonia Klugmann vom mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten L'Argine in Gorizia (Italien); Niki Nakayama vom mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten n/naka in Los Angeles; Elena Reygadas, Inhaberin des mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Rosetta in Mexiko-Stadt und Gründerin des Elena Reygadas-Stipendiums; Julien Royer, Inhaber des gefeierten Drei-Michelin-Stern-Restaurants Odette in Singapur und Mitsuharu Tsumura, dessen Restaurant Maido in Lima laut The World's 50 Best Restaurants zu den besten der Welt gehört.

Die Jury lobte Ferguson, der während des gesamten Wettbewerbs von Vicky Lau betreut wurde, für seine außergewöhnliche technische Präzision, seine ausgeprägte kreative Vision sowie seine tiefe persönliche Beziehung zu seinem Gericht. Sein Gericht „Archipelago Celebration" zeichnet sich durch die Ausgewogenheit von Innovation und Authentizität aus und verkörpert perfekt die Werte des Wettbewerbs: Können, Leidenschaft und Anspruch.

Ardy Ferguson, der Gewinner der S.Pellegrino Young Chef Academy Awards 2025, sagte: „Ich fühle mich unglaublich geehrt, zum Gewinner des S.Pellegrino Young Chef Academy Wettbewerbs 2025 ernannt worden zu sein. Asien auf dieser globalen Bühne zu vertreten, war eine unvergessliche Erfahrung. Mit meinem Gericht ‚Archipelago Celebration' konnte ich die lebendigen kulinarischen Traditionen Indonesiens, die mich zutiefst inspiriert haben, mit anderen teilen. Diese Reise hat mich sowohl kreativ als auch technisch herausgefordert und mir die Möglichkeit gegeben, mit einigen der inspirierendsten Köche der Welt zusammenzuarbeiten. Ich bin meiner Mentorin Vicky Lau sehr dankbar für ihre Anleitung und S.Pellegrino für den Aufbau einer so außergewöhnlichen Plattform, die junge Köche fördert und feiert."

Die Gäste der Preisverleihung, die im Castello Sforzesco in Mailand stattfand, wurden mit einem exklusiven gastronomischen Spektakel verwöhnt. Zwei der einflussreichsten Persönlichkeiten der kulinarischen Welt kreierten hierfür ein maßgeschneidertes Abendessen: Pía León, Chefköchin des Restaurants „Kjolle" in Lima, das auf Platz neun der The World's 50 Best Restaurants 2025 steht, und Jessica Rosval, Chefköchin der Restaurants „Casa Maria Luigia" und „Al Gatto Verde".

Zu den Anwesenden zählte auch Nelson Freitas, Gewinner des S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 2022-2023. Nach seiner Erfahrung als Mentor der Akademie arbeitet er nun an der Seite von Pía León - ein echtes Beispiel für die bedeutenden Karrieremöglichkeiten und Verbindungen, welche die Akademie schafft.

Im Rahmen des Galaabends wurden auch die Gewinner der Sonderpreise des Wettbewerbs der S.Pellegrino Young Chef Academy gekürt. Küchenchefin Zanté Neethling (Region Afrika, Naher Osten & Südasien) erhielt den S.Pellegrino Social Responsibility Award für ihr Gericht Tribute to the Khoi-Khoin Tara, das als bestes Beispiel für den Einsatz nachhaltiger Methoden gelobt wurde.

Küchenchef Noah Wynants (Region Nordeuropa) und seine pflanzliche Variante eines globalen Klassikers, Dutch ‚Rendang', wurde zum Gewinner des Acqua Panna Connection in Gastronomy Award ernannt. Mit diesem Preis wird ein junger Küchenchef geehrt, dessen Signature Dish die Harmonie zwischen Tradition und Innovation am besten widerspiegelt. Den Fine Dining Lovers Food for Thought Award nahm wiederum Küchenchef Nicolás A. López (Region USA) mit nach Hause. Dies ist die einzige Auszeichnung im Wettbewerb, die durch eine öffentliche Abstimmung entschieden wird. Sie würdigt einen jungen Küchenchef, dessen Gericht seine persönlichen Überzeugungen und Werte am besten zum Ausdruck bringt. López ging hier mit seinem Signature Dish Pork with Hints of the Sea ins Rennen.

Die S.Pellegrino Young Chef Academy bietet jungen Talenten eine einzigartige Gelegenheit, von erfahrenen Köchen zu lernen und von deren Expertise zu profitieren. Ardy Ferguson reiht sich nun in eine Reihe prominenter Namen ein, um einen positiven Beitrag sowohl zur Gastronomie als auch zur Gesellschaft zu leisten.

Die Highlights des S.Pellegrino Young Chef Academy Wettbewerbs 2024-25 sind auf den offiziellen sozialen Kanälen der S.Pellegrino Academy und Sanpellegrino zu finden. Um mehr über den Wettbewerb zu erfahren, besuchen Sie bitte sanpellegrinoyoungchefacademy.com.

