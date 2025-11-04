ARDY FERGUSONが名誉あるS.PELLEGRINO YOUNG CHEF ACADEMY AWARD 2025を受賞

アジア 代表として出場した Archipelago Celebration 」が 頂点に輝き ガストロノミー の未来を 切り拓く

ミラノ, 2025年11月4日 /PRNewswire/ -- 二日間にわたるグランドファイナルを経て、昨夜、イタリア・ミラノの歴史的建造物スフォルツェスコ城で開催された第六回S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 2024-25で、Ardy Ferguson氏が優勝しました。才能ある世界各国のファイナリスト14人と競い合う中で、Ferguson氏の料理Archipelago Celebration（群島の祝祭）が審査員の心を掴み、見事に頂点を勝ち取りました。

マルチメディア・ニュース・リリースをご覧になるには、こちらをクリックしてください：https://www.multivu.com/s_pellegrino/9363351-en-young-chef-academy-award-2025

S.Pellegrino Young Chef Academyは、著名シェフとのつながり、教育、メンターシップ、ネットワーキングなどを通じて才能ある若きシェフを支援するを、グローバル・コミュニティです。55か国、15地域にわたる二年間の厳しい選考を経た本大会が昨夜最高潮に達し、次世代のガストロノミーを担うシェフたちの並外れた創造性、技術、先見の明のある才能が余すところなく披露され、優勝者が決定しました。

二年間におよぶ地域および世界中のシェフたちと競い合った結果、 Ardy Ferguson 氏のシグネチャーディッシュが、七人の著名なシェフからなる審査員団によって優勝作品に選ばれました。審査員団は、フランスのミシュラン二つ星レストラン「Le Table des Amis」のChristophe Bacquié氏、ロンドンの先駆的なミシュラン二つ星レストラン「Ikoyi」の共同創設者であるJeremy Chan氏、ミシュランの星を獲得したイタリア・ゴリツィアにあるレストラン「L'Argine」のAntonia Klugmann氏、ロサンゼルスのミシュラン星付きレストラン「n/naka」のNiki Nakayama氏、メキシコシティのミシュラン星付きレストラン「Rosetta」のシェフ兼オーナーであり、Elena Reygadas奨学金の創設者であるElena Reygadas氏、シンガポールでミシュランの三つ星を獲得した名店「Odette」のJulien Royer氏、そしてリマにあるレストラン「Maido」がThe World's 50 Best Restaurantsで世界一に選ばれたMitsuharu Tsumura氏です。

審査員は、 Vicky Lau 氏の指導を受けてきたFerguson氏が、コンテストを通して並外れた技術的正確さ、独特の創造的ビジョン、そして料理に対する深い個人的なつながりを示したことを称賛しました。その料理「Archipelago Celebration」は、革新性と本物らしさのバランスが際立っており、コンテストの技術、情熱、目的という価値を完璧に体現していました。

S.Pellegrino Young Chef Academy Awards 2025 受賞者、 Ardy Ferguson は次のように述べています。

S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 2025 の優勝者に選ばれたことを大変光栄に思います。アジア代表としてこの世界的な舞台立てたにことは、忘れられない経験となりました。『 Archipelago Celebration 』を通じて、私に深いインスピレーションを与えてきたインドネシアの活気ある料理の伝統を伝えることができました。この旅は、創造性と技術の両面で私を大きく成長させ、世界で最も刺激的なシェフたちと出会う機会を与えてくれました。師匠である Vicky Lau 氏の指導と、若手シェフたちを支援し、称賛する素晴らしいプラットフォームを構築してくれた S.Pellegrino に深く感謝します。」

ミラノのスフォルツェスコ城で開催された授賞式のゲストは、料理界で最も影響力のある二人の人物が考案した特製ディナーで、特別な美食のスペクタクルを楽しみました。リマの Kjolle のオーナーシェフ、 Pía León 氏は The World's 50 Best Restaurants 2025 で九位にランクインし、Casa Maria LuigiaAl Gatto Verdeのヘッド・シェフ、Jessica Rosval氏もランクインしました。

キッチンにいた人々の中には、 S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 2022–2023 の優勝者である Nelson Freitas 氏がいました。 彼はアカデミーでのメンターシップ経験を経て、現在はLeón氏と一緒に働いています。これは、アカデミーが生み出し続けている有意義なキャリアの機会とつながりの象徴となりました。

祝賀会では、S.Pellegrino Young Chef Academy Competitionの副賞の受賞者の表彰も行われました。Zanté Neethlingシェフアフリカ、中東、南アジアは、持続可能な慣行の活用を最もよく例示する料理Tribute to the Khoi-Khoin TaraS.Pellegrino Social Responsibility Awardを受賞しました。

シェフの Noah Wynants 北欧 と、同氏が手がけた世界的に有名なオランダの「 Rendang の植物由来のアレンジが、伝統と革新の調和を最もよく反映した自慢の料理を生み出した若手シェフを表彰するAcqua Panna Connection in Gastronomy Awardの受賞者に選ばれました。最後に、Nicolás A. Lópezシェフ米国が、Fine Dining Lovers Food for Thought Awardを獲得しました。これは、一般投票で決定されるコンペティションで唯一の賞であり、個人の信念と価値観を最もよく表現した料理を作った若手シェフに贈られます。Lópezシェフは、彼の料理Pork with Hints of the Seaでこの点を高く評価されました。

S.Pellegrino Young Chef Academyは、業界の若い才能が最高レベルの専門知識と知識にアクセスできる素晴らしい機会です。Ardy Ferguson氏は現在、トップクラスのシェフたちに加わり、美食の世界とより広いコミュニティに積極的に貢献しています。

S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 2024-25のハイライトは、S.Pellegrino AcademySanpellegrinoの公式ソーシャル・チャンネルでご覧いただけます。コンテストの詳細については、sanpellegrinoyoungchefacademy.com をご覧ください。

S.Pellegrino and Acqua Panna について

S.PellegrinoAcqua PannaおよびSanpellegrino Italian Sparklingは、イタリア、ミラノに本拠を置くSanpellegrino S.p.A.の国際的な登録商標です。これらの製品は、世界五大陸に広がる支社および販売代理店を通じて150か国以上で販売されています。その卓越した品質と由来に裏打ちされた優れた製品群は、「楽しみ」、「健康」、「幸福」を融合させたイタリアンスタイルの真髄を世界中で体現しています。Sanpellegrinoは、120年以上の歴史と象徴的な製品を誇る、イタリアのノンアルコール飲料分野におけるリーディング・カンパニーです。同社は、ミネラル・ウォーター、アペリティフ、ソフト・ドリンクなど幅広い製品を提供しています。

Sanpellegrinoは地球にとって第一の利益を高めることに尽力し、この資源に確かな未来が約束されるよう、責任と情熱を持って取り組んでいます。

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2809043/ARDY_FERGUSON.jpg
ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/1341607/5582852/SPYCA_Logo.jpg

SOURCE S.Pellegrino Young Chef Academy

