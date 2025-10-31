Ardy Ferguson gana el prestigioso premio S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 2025

La S.Pellegrino Young Chef Academy es una inspiradora comunidad global que empodera a jóvenes chefs talentosos mediante conexiones inigualables con figuras culinarias de renombre, educación, mentoría y oportunidades para ampliar su red de contactos. Su rigurosa competencia global de dos años, que abarcó 55 países y 15 regiones, culminó anoche, con la extraordinaria creatividad, habilidad y talento visionario de la próxima generación de la gastronomía en todo su esplendor y la coronación de un ganador.

Tras dos años de competencia con chefs regionales e internacionales, el plato insignia de Ardy Ferguson fue elegido como ganador por un Gran Jurado compuesto por siete chefs de renombre: Christophe Bacquié, de Francia y del restaurante Le Table des Amis, con dos estrellas Michelin; Jeremy Chan, cofundador del innovador restaurante Ikoyi de Londres, con dos estrellas Michelin; Antonia Klugmann, del restaurante L'Argine de Gorizia, Italia, con estrella Michelin; Niki Nakayama, del restaurante n/naka de Los Ángeles, con estrella Michelin; Elena Reygadas, chef y propietaria del restaurante Rosetta, con estrella Michelin, en Ciudad de México y fundadora de la Beca Elena Reygadas; Julien Royer, del célebre restaurante Odette, con tres estrellas Michelin, en Singapur; y Mitsuharu Tsumura, cuyo restaurante Maido en Lima es el mejor del mundo según The World's 50 Best Restaurants.

El jurado elogió a Ferguson, quien contó con la guía de Vicky Lau durante toda la competencia, por demostrar una precisión técnica excepcional, una visión creativa distintiva y una profunda conexión personal con su plato. Su creación, 'Celebración del Archipiélago', destacó por su equilibrio entre innovación y autenticidad, encarnando a la perfección los valores de la competencia: habilidad, pasión y propósito.

Ardy Ferguson, ganador del S.Pellegrino Young Chef Academy Awards 2025, declaró: «Me siento increíblemente honrado de haber sido nombrado ganador del concurso S.Pellegrino Young Chef Academy 2025. Representar a Asia en este escenario mundial ha sido una experiencia inolvidable. La creación de mi plato, "Celebración del Archipiélago", me permitió compartir las vibrantes tradiciones culinarias de Indonesia que me han inspirado profundamente. Este viaje me ha desafiado a nivel creativo y técnico, y me ha conectado con algunos de los chefs más inspiradores del mundo. Estoy profundamente agradecido a mi mentora, Vicky Lau, por su guía, y a S.Pellegrino por construir una plataforma tan extraordinaria que empodera y celebra a los jóvenes chefs».

Los invitados a la ceremonia de entrega de premios, celebrada en el Castillo Sforzesco de Milán, disfrutaron de un espectáculo gastronómico exclusivo: una cena diseñada especialmente para la ocasión por dos de las figuras más influyentes del mundo culinario: Pía León, chef y propietaria del restaurante Kjolle de Lima, noveno en la lista de The World's 50 Best Restaurants 2025, y Jessica Rosval, jefa de cocina de Casa Maria Luigia y Al Gatto Verde.

Entre los presentes en la cocina se encontraba Nelson Freitas, ganador del S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 2022–2023, quien, tras su experiencia de mentoría en la Academia, ahora trabaja junto a León, un claro ejemplo de las valiosas oportunidades profesionales y conexiones que la Academia sigue creando.

Durante la gala también se entregaron los premios complementarios de S.Pellegrino Young Chef Academy Competition. La chef Zanté Neethling (África, Oriente Medio y Asia Meridional) recibió el S.Pellegrino Social Responsibility Award por su plato «Homenaje a la Tara Khoi-Khoin», elogiado por ser el mejor ejemplo del uso de prácticas sostenibles.

El chef Noah Wynants (Norte de Europa) y su versión vegana del clásico mundial, el holandés «Rendang» fueron galardonados con el Acqua Panna Connection in Gastronomy Award, que reconoce al joven chef cuyo plato insignia mejor refleja la armonía entre tradición e innovación. Por último, el chef Nicolás A. López (Estados Unidos) se alzó con el Fine Dining Lovers Food for Thought Award, el único premio de la competición decidido por votación popular, que reconoce al joven chef cuyo plato mejor expresa sus creencias y valores personales. López fue elogiado por su plato «Cerdo con toques de mar».

La S.Pellegrino Young Chef Academy es una oportunidad excepcional para que los jóvenes talentos del sector accedan a la máxima experiencia y conocimientos. Ardy Ferguson se une ahora a figuras destacadas para contribuir positivamente al mundo de la gastronomía y a la comunidad en general.

Los mejores momentos del S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 2024-25 están disponibles en los canales oficiales de redes sociales de S.Pellegrino Academy y Sanpellegrino. Para obtener más información sobre el concurso, visite sanpellegrinoyoungchefacademy.com.

Acerca de S.Pellegrino y Acqua Panna

S.Pellegrino, Acqua Panna y Sanpellegrino Italian Sparkling Drinks son marcas internacionales de Sanpellegrino S.p.A., con sede en Milán, Italia. Distribuidos en más de 150 países a través de sucursales y distribuidores en los cinco continentes, estos productos representan calidad y excelencia gracias a su origen, e interpretan a la perfección el estilo italiano en todo el mundo como una síntesis de placer, salud y bienestar. Sanpellegrino, con sus productos emblemáticos y una trayectoria de más de 120 años, es la empresa líder en Italia en el sector de las bebidas no alcohólicas, ofreciendo una amplia gama de aguas minerales, aperitivos y refrescos.

Sanpellegrino siempre se ha comprometido a potenciar este bien fundamental para el planeta y trabaja con responsabilidad y pasión para garantizar un futuro seguro para este recurso.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2809043/ARDY_FERGUSON.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1341607/5582852/SPYCA_Logo.jpg