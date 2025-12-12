Les lampes ArkPro s'imposent cette année parmi les cadeaux de Noël les plus pratiques

SHENZHEN, Chine, 12 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Alors que la saison des cadeaux de fin d'année bat son plein, les lampes ArkPro d'Olight émergent comme les produits favoris des créateurs, des amateurs d'activités de plein air et des acheteurs à la recherche d'un cadeau pratique de qualité. Pour Noël, l'essor des « cadeaux utiles affichant une réelle valeur ajoutée » redéfinit les tendances des fêtes de fin d'année en France, en plaçant clairement sous les feux de la rampe des produits comme les lampes ArkPro.

ArkPro Series

Présentée cette année pendant la période du Black Friday comme la nouvelle collection phare d'Olight, la série ArkPro s'est rapidement érigée en un choix intelligent et élégant pour les personnes qui apprécient les outils conçus en vue d'une utilisation concrète. L'enthousiasme s'est poursuivi en décembre, poussé par la collaboration avec Anker, l'une des marques de technologie grand public les plus fiables, connue pour ses chargeurs, ses batteries externes et ses accessoires de voyage. À l'occasion de l'événement de la communauté des créateurs d'Anker, le produit a été offert à des réalisateurs, photographes et concepteurs qui comptent sur un éclairage à toute épreuve. La confiance de ces communautés en pleine croissance permet à Olight d'innover en imaginant et en créant des produits à l'avant-garde des tendances.

Les créateurs et les utilisateurs en extérieur ont loué le profil fin et plat de la série ArkPro et sa fiabilité dans le contexte de tâches réelles. Son système d'éclairage quatre en un s'adapte parfaitement au travail, aux voyages et à l'usage quotidien, tandis qu'un tout nouveau design bicolore met en valeur le savoir-faire minutieux d'Olight. L'ArkPro Ultra s'appuie sur ce principe avec un corps en alliage d'aluminium Olight (OAL) et une lumière respirante caractéristique qui lui confèrent une identité distincte dans l'équipement quotidien (EDC). Alors que la tendance s'oriente en France vers des cadeaux durables, utiles et axés sur la technologie, la série ArkPro est devenue un choix naturel pour les acheteurs qui recherchent à la fois le pratique et l'émotion, en proposant un compagnon compact mais performant aux personnes qui utilisent les lampes à domicile pour se dépanner, aux conducteurs de nuit, aux aventuriers qui voyagent léger et aux amateurs de design. Sa conception soignée promet une expérience de déballage mémorable.

Alors qu'il ne reste plus que quelques jours pour boucler les achats de Noël, la série ArkPro se détache comme l'un des choix de cadeaux les plus judicieux de la saison, porté par l'appui croissant des créateurs et des utilisateurs qui ne cessent d'en nourrir la présence sur les canaux sociaux. Forte de cette dynamique, la marque Olight prévoit d'approfondir ses collaborations avec les communautés de créateurs et les innovateurs technologiques au cours de l'année à venir, afin de développer ce que de nombreux inconditionnels considèrent comme le prochain chapitre de l'éclairage quotidien.

Du 12 au 16 décembre, profitez de remises allant jusqu'à 40 % et découvrez une collection de Noël composée pour faire de chaque cadeau une attention personnalisée et inoubliable. Pour en savoir plus, veuillez cliquer sur le lien suivant : Acheter la lampe de poche EDC plate de la série ArkPro | Lampe de poche Pure Flood - Olight

À propos d'Olight

Créée en 2007, la marque mondiale Olight innove dans le domaine de l'éclairage portable en proposant des produits pionniers d'usage quotidien, tactique, professionnel ou pour l'extérieur. Confortés par plus de 1 200 brevets et plusieurs prix Red Dot et iF Design, les produits Olight sont aujourd'hui disponibles dans plus de 100 pays, où ils sont fidèles à leur mission d'éclairer le monde, pas seulement avec de la lumière, mais avec un but.

Contact : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2843560/ArkPro_Series.jpg