ArkPro se consolida como uno de los regalos para las fiestas más prácticos de este año

SHENZHEN, China, 12 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- A medida que la compra de regalos para las fiestas alcanzan su punto máximo, ArkPro de Olight se está convirtiendo en un producto favorito destacado entre creadores, entusiastas de las actividades al aire libre y compradores que buscan un regalo que se sea práctico y premium. Esta Navidad, el auge de los "regalos útiles con valor real" está redefiniendo las tendencias de estas fiestas en EE. UU., y pone a productos como ArkPro en el centro de atención.

Serie ArkPro

ArkPro se presentó durante la temporada del Black Friday de este año como el nuevo lanzamiento emblemático de Olight y ganó impulso rápidamente como una elección inteligente y elegante para las personas que aprecian las herramientas creadas para ser utilizadas en el mundo real. La emoción continuó en diciembre, impulsada por una colaboración con Anker, una de las marcas de tecnología de consumo más confiables de la actualidad, conocida por sus cargadores, bancos de energía y artículos esenciales de viaje. El producto se presentó como un regalo en el evento de la comunidad de creadores de Anker y llegó a cineastas, fotógrafos y constructores que necesitan contar con una iluminación confiable. La confianza de estas comunidades en crecimiento permite a Olight innovar con visión y crear productos que lideran tendencias.

Creadores y entusiastas de las actividades al aire libre han elogiado el perfil delgado y plano de ArkPro y su confiabilidad en las tareas del mundo real. Su sistema de iluminación cuatro en uno se adapta a la perfección al trabajo, los viajes y el transporte diario, mientras que la primera combinación de colores de doble tono de la industria muestra la meticulosa habilidad artesana de Olight. La ArkPro Ultra muestra estos aspectos con un cuerpo de aleación de aluminio de grado aeroespacial (material OAL) y un detalle característico de luz de respiración, lo que le da una identidad distintiva dentro de la comunidad de usuarios diarios (EDC, por sus siglas en inglés). A medida que las tendencias de regalos de EE. UU. cambian hacia regalos duraderos, significativos y de tecnología avanzada, ArkPro se ha convertido en una opción natural para los compradores que buscan practicidad y emotividad, ya que representa un compañero compacto pero poderoso para usar en emergencias domésticas, así como para conductores nocturnos, aventureros que les gusta viajar ligeros y usuarios para quienes el diseño es importante. Su diseño refinado ofrece una experiencia memorable al sacarla de su empaque.

En este momento que las compras para las fiestas entran en la recta final, ArkPro está emergiendo como una de las opciones de regalo más significativas de la temporada, fortalecida por el creciente respaldo de creadores y usuarios que continúan ampliando su presencia en los canales de redes sociales. Para aprovechar este impulso, Olight planea profundizar las colaboraciones con las comunidades de creadores e innovadores tecnológicos en el próximo año, para ampliar lo que muchos fanáticos reconocen como el próximo capítulo de la iluminación en lo cotidiano.

Del 12 al 16 de diciembre, disfrute de hasta un 40 % de descuento y explore una colección diseñada para estas fiestas para que cada regalo sea intencional e inolvidable. Visite: Compre una linterna EDC plana de la serie ArkPro | Linterna Pure Flood - Olight

Acerca de Olight

Olight, fundada en 2007, es un innovador mundial en iluminación portátil que ofrece productos pioneros para uso diario, al aire libre, táctico y profesional. Con más de 1.200 patentes y múltiples premios Red Dot e iF Design, los productos de Olight ahora están disponibles en más de 100 países, impulsados por la misión de iluminar el mundo, no solo con brillo, sino con un propósito.

