ArkPro se consolida como uno de los regalos navideños más prácticos de este año

SHENZHEN, China, 12 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Con el auge de los regalos navideños, ArkPro de Olight se consolida como uno de los favoritos entre creadores, entusiastas de las actividades al aire libre y compradores que buscan un regalo práctico y de alta calidad. Esta Navidad, el auge de los "regalos útiles con valor real" está transformando las tendencias navideñas en Estados Unidos, colocando productos como ArkPro en el punto de mira.

ArkPro Series

Presentado durante el Black Friday de este año como el nuevo producto estrella de Olight, ArkPro se impuso rápidamente como una opción inteligente y elegante para quienes aprecian las herramientas diseñadas para el uso diario. El entusiasmo continuó en diciembre, impulsado por la colaboración con Anker, una de las marcas de tecnología de consumo más confiables del momento, conocida por sus cargadores, baterías externas y artículos esenciales de viaje. El producto se presentó como regalo en el evento de la comunidad de creadores de Anker, llegando a cineastas, fotógrafos y constructores que confían en una iluminación confiable. La confianza de estas comunidades en crecimiento permite a Olight innovar con visión, creando productos que marcan tendencia.

Creadores y usuarios de actividades al aire libre han elogiado el perfil delgado y plano de ArkPro y su confiabilidad en las tareas del día a día. Su sistema de iluminación cuatro en uno se adapta perfectamente al trabajo, los viajes y el transporte diario, mientras que la combinación de colores de dos tonos, pionera en la industria, muestra la meticulosa artesanía de Olight. El ArkPro Ultra se basa en esto con un cuerpo OAL y un detalle característico de luz respirable, lo que le otorga una identidad distintiva dentro de la comunidad EDC. A medida que las tendencias de regalos en EE.UU. se inclinan hacia regalos duraderos, significativos y tecnológicos, ArkPro se ha convertido en la opción ideal para quienes buscan practicidad y un toque especial, ofreciendo un compañero compacto pero potente tanto para emergencias domésticas, conductores nocturnos, aventureros y amantes del diseño. Su elegante diseño ofrece una experiencia de desempaquetado memorable.

Con las compras navideñas llegando a su recta final, ArkPro se perfila como una de las opciones de regalo más significativas de la temporada, fortalecida por el creciente apoyo de creadores y usuarios que continúa amplificando su presencia en redes sociales. Aprovechando este impulso, Olight planea profundizar las colaboraciones con comunidades de creadores e innovadores tecnológicos el próximo año, expandiendo lo que muchos fans reconocen como el nuevo capítulo de la iluminación diaria.

Del 12 al 16 de diciembre, disfrute de hasta un 40 % de descuento y explore una colección navideña diseñada para que cada regalo sea especial e inolvidable. Visite: Buy ArkPro Series Flat EDC Flashlight | Pure Flood Flashlight - Olight

Acerca de Olight

Fundada en 2007, Olight es una empresa global innovadora en iluminación portátil, que ofrece productos pioneros para uso diario, en exteriores, táctico y profesional. Con más de 1.200 patentes y múltiples premios Red Dot e iF Design Awards, los productos de Olight están disponibles en más de 100 países, impulsados por la misión de iluminar el mundo, no solo con brillo, sino con propósito.

Contacto: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2843560/ArkPro_Series.jpg