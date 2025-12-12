ArkPro steigt dieses Jahres zu einem der praktischsten Weihnachtsgeschenke auf

SHENZHEN, China, 12. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Da die Zeit der Weihnachtsgeschenke ihren Höhepunkt erreicht, entwickelt sich Olights ArkPro zu einem herausragenden Favoriten unter Kreativen, Outdoor-Enthusiasten und Käufern, die nach einem Geschenk suchen, das sowohl praktisch als auch hochwertig ist. Dieses Weihnachten prägt der Trend zu „nützlichen Geschenken mit echtem Wert" die Feiertagsstimmung in Germany und rückt Produkte wie ArkPro fest ins Rampenlicht.

ArkPro Series

ArkPro wurde während der diesjährigen Black Friday-Saison als neuestes Flaggschiffprodukt von Olight vorgestellt und gewann schnell an Popularität als intelligente und stilvolle Wahl für Menschen, die Werkzeuge für den praktischen Einsatz schätzen. Die Begeisterung hielt bis in den Dezember hinein an, angeheizt durch eine Zusammenarbeit mit Anker, einer der derzeit vertrauenswürdigsten Verbrauchertechnologiemarken, die für Ladegeräte, Powerbanks und Reiseutensilien bekannt ist. Das Produkt wurde als Geschenk bei einem Event der Creator-Community von Anker vorgestellt und erreichte damit Filmemacher, Fotografen und Bauherren, die auf zuverlässige Beleuchtung angewiesen sind. Das Vertrauen dieser wachsenden Communities ermöglicht es Olight, mit Weitblick innovativ zu sein und Produkte zu entwickeln, die Trends setzen.

Kreative und Outdoor-Nutzer loben das schlanke, flache Profil von ArkPro und ihre Zuverlässigkeit bei realen Aufgaben. Ihr Vier-in-Eins-Beleuchtungssystem passt sich nahtlos an Arbeit, Reisen und den täglichen Gebrauch an, während die branchenweit erste zweifarbige Farbgebung die sorgfältige Handwerkskunst von Olight unterstreicht. Die ArkPro Ultra baut darauf auf, mit einem OAL-Gehäuse und einem charakteristischen Atemlicht-Detail, das ihr eine unverwechselbare Identität innerhalb der EDC-Community verleiht. Da sich die Geschenktrends in Germany in Richtung langlebiger, bedeutungsvoller und technologisch fortschrittlicher Geschenke verschieben, ist ArkPro zur natürlichen Wahl für Käufer geworden, die sowohl Praktikabilität als auch Sentimentalität suchen. Sie ist ein kompakter und dennoch leistungsstarker Begleiter für Nutzer von Notfallausrüstung für zu Hause, Nachtfahrer, leichte Abenteurer und designorientierte Nutzer. Ihr raffiniertes Design sorgt für ein unvergessliches Auspackerlebnis.

Da die Weihnachtseinkäufe in die letzte Phase gehen, entwickelt sich ArkPro zu einer der bedeutungsvollsten Geschenkideen der Saison, gestützt durch die wachsende Zahl von Empfehlungen von Entwicklern und Nutzern, die ihre Präsenz in den sozialen Kanälen weiter verstärken. Aufbauend auf dieser Dynamik plant Olight, die Zusammenarbeit mit Creator-Communities und Technologie-Innovatoren im kommenden Jahr zu vertiefen und damit das zu erweitern, was viele Fans als das nächste Kapitel der Alltagsbeleuchtung ansehen.

Vom 12. bis 16. Dezember erhalten Sie bis zu 40 % Rabatt und können eine Weihnachtskollektion entdecken, die jedes Geschenk zu etwas Besonderem und Unvergesslichem macht. Gehen Sie zu: Buy ArkPro Series Flat EDC Flashlight | Pure Flood Flashlight - Olight

Informationen zu Olight

Olight wurde im Jahr 2007 gegründet und ist ein weltweit tätiger Innovator im Bereich tragbarer Beleuchtung, der wegweisende Produkte für den täglichen Gebrauch, für Outdoor-Aktivitäten, taktische Einsätze und den professionellen Einsatz anbietet. Mit mehr als 1.200 Patenten und mehreren Red Dot- und iF Design Awards sind die Produkte von Olight mittlerweile in mehr als 100 Ländern erhältlich. Das Unternehmen verfolgt dabei das Ziel, die Welt zu erhellen – nicht nur mit Helligkeit, sondern auch mit Sinn.

