ArkPro躋身今年最實用的節日禮品之列

創作者和戶外用戶紛紛稱讚ArkPro纖薄扁平的外形設計，以及在實際任務中的可靠性。其四合一照明系統可以無縫適配工作、旅行和日常攜帶場景，行業首創的雙色調配色方案則彰顯了傲雷精益求精的工藝水準。ArkPro Ultra在此基礎上進一步升級，採用OAL機身設計，並融入標誌性的呼吸燈細節，在EDC（日常攜帶）愛好者群體中，具有獨一無二的辨識度。隨著美國禮品消費趨勢轉向耐用、富有意義、科技感十足的禮物，ArkPro自然成為了追求實用與情感價值的購物者的理想之選，可以為家庭應急用戶、夜間駕駛者、輕度探險者和注重設計感的用戶，帶來緊湊但強大的夥伴。其精緻設計更能帶來令人難忘的開箱體驗。

隨著節日購物季進入最後衝刺階段，ArkPro憑借創作者和用戶不斷增多的推薦好評，在社交媒體頻道上持續擴大影響力，成為本季最具意義的禮品選擇之一。傲雷乘勢而上，計劃在明年深化與創作者群體及科技創新者的合作，推動眾多粉絲眼中「日常照明新篇章」的進一步拓展。

12月12日至12月16日期間，購買者可以享受最高40%的折扣優惠，還能選購專為打造用心難忘的禮物而設計的節日精選系列。訪問網址：購買ArkPro系列扁平EDC手電筒 | 純泛光手電筒—傲雷。

關於傲雷

自2007年創立以來，傲雷始終是便攜照明領域的全球創新者，為日常攜帶、戶外、戰術應用及專業用途等場景提供開創性的產品。傲雷獲得1200多項專利，以及多個紅點獎和iF設計獎，產品現已覆蓋全球100多個國家和地區，其使命是以光明照亮世界，不僅帶來亮度，更傳遞意義。

聯繫電郵：[email protected]

