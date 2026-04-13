As vítimas de fraude que investiram na criptomoeda fraudulenta OneCoin entre 2014 e 2019 e sofreram uma perda líquida podem ser elegíveis para receber compensação através do processo de pedido de remissão do Departamento de Justiça

FILADÉLFIA, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A seguinte declaração está sendo emitida pela Kroll Settlement Administration em nome do Departamento de Justiça dos Estados Unidos sobre o Programa de Remissão de Criptomoedas da OneCoin ("Programa de Remissão").

Do que se trata?

O Departamento de Justiça iniciou um processo de petição de remissão para compensar as vítimas de fraude que investiram na plataforma de criptomoedas fraudulenta, OneCoin, entre 2014 e 2019. A Procuradoria dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York entrou com uma série de processos relacionados à OneCoin no Distrito Sul de Nova York.

Entre 2014 e 2019, Ruja Ignatova e Karl Sebastian Greenwood, co-fundadores da OneCoin Ltd., e outros, orquestraram um grande esquema internacional de investimento em criptomoedas, defraudando investidores de todo o mundo. O esquema envolveu a comercialização e venda de criptomoedas fraudulentas, resultando em perdas financeiras significativas para as vítimas em todo o mundo. A Procuradoria dos Estados Unidos no Distrito Sul de Nova York buscou o confisco criminal dos recursos do esquema de fraude e os recursos líquidos desses ativos confiscados estarão disponíveis para compensar as vítimas através do processo de remissão. As vítimas afetadas pelo esquema OneCoin podem apresentar petições de remissão para receber compensação.

Quem é elegível para compensação?

As vítimas que compraram criptomoedas OneCoin entre 2014 e 2019 e experimentaram uma perda líquida do investimento ao contabilizar quaisquer retiradas concluídas ou recuperações de garantias podem ser elegíveis para receber uma compensação neste assunto. No entanto, a apresentação de uma petição de remissão não garante o pagamento. Nem o Departamento de Justiça nem o Administrador de Remissões cobram taxas para que você apresente uma petição ou participe do processo de remissão. Além disso, você não precisa de um advogado para apresentar uma petição.

Quais opções as vítimas têm?

Envie um Formulário de Petição até 30 de junho de 2026 : Para participar deste Programa de Remissão, você deve enviar um formulário de petição preenchido. Como parte do seu envio, você será solicitado a verificar as perdas monetárias incorridas como resultado do esquema. A documentação para comprovar todos os prejuízos reclamados deve ser incluída com o envio de seu formulário de petição. As petições de remissão podem ser enviadas por correio ou online em www.onecoinremission.com .





: Para participar deste Programa de Remissão, você deve enviar um formulário de petição preenchido. Como parte do seu envio, você será solicitado a verificar as perdas monetárias incorridas como resultado do esquema. A documentação para comprovar todos os prejuízos reclamados deve ser incluída com o envio de seu formulário de petição. As petições de remissão podem ser enviadas por correio ou online em . Não fazer nada: se você não deseja participar do Programa de Remissão, não precisa preencher um formulário de petição. Nenhuma ação adicional é necessária. Se você não enviar uma petição de remissão, não será considerado no Programa de Remissão.

Obter mais informações

Este é apenas um resumo. Mais detalhes sobre o processo de petição de remissão e instruções sobre como enviar uma petição estão disponíveis a seguir:

Visite: www.onecoinremission.com

Telefone: 1-833-421-9748

E-mail: [email protected]

Escreva: OneCoin Remission, a/c Kroll Settlement Administration LLC, PO Box 225391, Nova York, NY 10150-5391

FONTE US Department of Justice