Les victimes de fraude qui ont investi dans la cryptomonnaie frauduleuse OneCoin entre 2014 et 2019 et qui ont subi une perte nette pourraient avoir droit à une indemnisation dans le cadre de la procédure de demande de remise mise en place par le ministère de la Justice

PHILADELPHIE, 13 avril 2026 /PRNewswire/ -- La déclaration suivante est publiée par Kroll Settlement Administration au nom du ministère de la Justice des États-Unis concernant le programme de remise des crypto-monnaies OneCoin (« programme de remise »).

De quoi s'agit-il ?

Le ministère de la Justice a entamé une procédure de demande de remise afin d'indemniser les victimes de fraude qui ont investi dans la plateforme de crypto-monnaie frauduleuse OneCoin entre 2014 et 2019. Le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York a engagé un certain nombre de poursuites liées à OneCoin dans le district sud de New York.

Entre 2014 et 2019, Ruja Ignatova et Karl Sebastian Greenwood, cofondateurs de OneCoin Ltd, et d'autres, ont orchestré un vaste système international d'investissement dans les crypto-monnaies, escroquant des investisseurs du monde entier. Le système impliquait la commercialisation et la vente de crypto-monnaies frauduleuses, entraînant des pertes financières considérables pour les victimes du monde entier. Le bureau du procureur fédéral du district sud de New York a engagé une procédure de confiscation pénale des produits de cette fraude, et le produit net de ces biens confisqués servira à indemniser les victimes dans le cadre de la procédure de restitution. Les victimes affectées par le système OneCoin peuvent déposer des demandes de remise pour recevoir une indemnisation.

Qui peut prétendre à une indemnisation ?

Les victimes qui ont acheté la cryptomonnaie OneCoin entre 2014 et 2019 et qui ont subi une perte nette sur leur investissement, après prise en compte des retraits effectués ou des recouvrements de garanties, peuvent prétendre à une indemnisation dans le cadre de cette affaire. Toutefois, l'introduction d'une demande de remise ne garantit pas le paiement. Ni le ministère de la justice ni l'administrateur des remises ne demandent de frais pour le dépôt d'une requête ou la participation à la procédure de remise. En outre, vous n'avez pas besoin d'un avocat pour déposer une requête.

Quelles sont les options dont disposent les victimes ?

Soumettre un formulaire de pétition avant le 30 juin 2026 : Pour participer à ce programme de remise, vous devez soumettre un formulaire de demande dûment rempli. Dans le cadre de votre soumission, il vous sera demandé de vérifier les pertes monétaires subies du fait du régime. Les documents à l'appui de toutes les pertes déclarées doivent être joints au formulaire de demande. Les demandes de remise peuvent être soumises par courrier ou en ligne à l'adresse suivante : www.onecoinremission.com .





: Pour participer à ce programme de remise, vous devez soumettre un formulaire de demande dûment rempli. Dans le cadre de votre soumission, il vous sera demandé de vérifier les pertes monétaires subies du fait du régime. Les documents à l'appui de toutes les pertes déclarées doivent être joints au formulaire de demande. Les demandes de remise peuvent être soumises par courrier ou en ligne à l'adresse suivante : . Ne rien faire : Si vous ne souhaitez pas participer au programme de remise, vous n'avez pas besoin de déposer un formulaire de demande. Aucune autre action n'est nécessaire. Si vous ne présentez pas de demande de remise, vous ne serez pas pris en compte dans le programme de remise.

Plus d'informations

Il ne s'agit que d'un résumé. De plus amples détails sur la procédure de demande de remise et des instructions sur la manière de présenter une demande sont disponibles ci-dessous :

Retrouvez-nous sur : www.onecoinremission.com

Appeler : 1-833-421-9748

E-mail : [email protected]

Écrire : OneCoin Remission, c/o Kroll Settlement Administration LLC, P.O. Box 225391, New York, NY 10150-5391