Fraudeslachtoffers die tussen 2014 en 2019 hebben geïnvesteerd in de frauduleuze cryptocurrency OneCoin en een nettoverlies hebben geleden, komen mogelijk in aanmerking voor een schadevergoeding via de remissieprocedure van het Amerikaanse ministerie van Justitie.

PHILADELPHIA, 13 april 2026 /PRNewswire/ -- Onderstaande verklaring wordt afgegeven door Kroll Settlement Administration, in opdracht van het Amerikaanse ministerie van Justitie, over het OneCoin Cryptocurrency Remission Program (het Remissieprogramma).

Waar gaat dit om?

Het ministerie van Justitie is een remissieprocedure gestart om slachtoffers van fraude te compenseren die tussen 2014 en 2019 hebben geïnvesteerd in het frauduleuze cryptocurrencyplatform OneCoin. Het Openbaar Ministerie voor het Zuidelijke District van New York heeft in dit district een aantal strafzaken aangespannen die met OneCoin te maken hebben.

Tussen 2014 en 2019 zetten Ruja Ignatova en Karl Sebastian Greenwood, medeoprichters van OneCoin Ltd., samen met anderen een grootschalige, internationale cryptovaluta-investeringsfraude op. Hiermee hebben zij investeerders wereldwijd opgelicht. Hierbij werden frauduleuze cryptovaluta op de markt gebracht en verkocht, hetgeen wereldwijd tot aanzienlijke financiële verliezen bij de gedupeerden heeft geleid. Het Openbaar Ministerie in het Zuidelijke District van New York heeft aanspraak gemaakt op criminele winstafdracht van de frauduleuze opbrengsten. De netto-opbrengst van deze in beslag genomen activa zal worden aangewend om slachtoffers via de remissieprocedure te compenseren. Gedupeerden van het OneCoin-bedrog kunnen een verzoekschrift om remissie indienen om voor een schadevergoeding in aanmerking te komen.

Wie komt in aanmerking voor een schadevergoeding?

Gedupeerden die tussen 2014 en 2019 OneCoin-cryptovaluta hebben gekocht en uiteindelijk een nettoverlies hebben geleden – na correctie voor eventuele opnames of terugvorderingen – komen mogelijk in aanmerking voor een schadevergoeding in deze kwestie. Het indienen van een verzoekschrift garandeert echter geen uitbetaling. Voor het indienen van een verzoekschrift of deelname aan de remissieprocedure worden door noch het ministerie van Justitie, noch de remissiebeheerder kosten in rekening gebracht. Ook is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen voor het indienen van een verzoekschrift.

Welke mogelijkheden hebben gedupeerden?

Dien vóór 30 juni 2026 een verzoekschrift in : Om voor dit Remissieprogramma in aanmerking te komen, moet u een volledig ingevuld verzoekschriftformulier indienen. Bij uw aanvraag wordt u gevraagd de geldelijke schade te verifiëren die u als gevolg van het fraudeschéma heeft geleden. Alle geclaimde verliesposten moeten met documentatie worden onderbouwd, en deze dient u samen met het ingevulde formulier in te dienen. Verzoekschriften kunnen per post of online worden ingediend via de website: www.onecoinremission.com .

Niets doen: Als u geen aanspraak wenst te maken op het Remissieprogramma, hoeft u geen verzoekschrift in te dienen. Er is dan geen verdere actie van uw zijde vereist. Indien u geen verzoekschrift indient, komt u niet in aanmerking voor het Remissieprogramma.

Voor meer informatie

Dit is een samenvatting. Voor meer gedetailleerde informatie over de remissieprocedure en instructies voor het indienen van een verzoekschrift, kunt u terecht op de volgende manieren:

Bezoek: www.onecoinremission.com

Bel: 1-833-421-9748

E-mail: [email protected]

Schrijf: OneCoin Remission, t.a.v. Kroll Settlement Administration LLC, Postbus 225391, New York, NY 10150-5391, VS