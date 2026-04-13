2014 至 2019 年間投資欺詐性加密貨幣 OneCoin 並遭受淨虧損的詐騙受害人，可能合資格透過司法部的申請寬免程序獲得賠償

費城2026年4月13日 /美通社/ -- Kroll Settlement Administration 現代表美國司法部 (United States Department of Justice)，就 OneCoin 加密貨幣寬免計劃（「寬免計劃」）發出以下聲明。

此乃何事？

美國司法部已啟動申請寬免程序，旨在為 2014 至 2019 年間投資了欺詐性加密貨幣平台 OneCoin 的詐騙受害人給予賠償。 美國紐約南區檢察官辦公室 (Attorney's Office) 已在紐約南區就多宗有關 OneCoin 的案件提出起訴。

2014 至 2019 年間，OneCoin Ltd. 聯合創辦人 Ruja Ignatova 及 Karl Sebastian Greenwood 等人，聯手策動了一場橫跨國際的大型加密貨幣投資騙局，令全球各地投資者墮入圈套。 此騙局透過推廣和售賣欺詐性加密貨幣，令全球受害人承受龐大的金錢損失。 美國紐約南區檢察官辦公室已尋求刑事沒收該詐騙計劃所得的收益，而這些被沒收資產的淨收益，將可透過寬免程序向受害人作出賠償。 受 OneCoin 騙局影響的受害人可提交寬免申請表，申領賠償。

誰合資格獲得賠償？

凡於 2014 年至 2019 年期間購買 OneCoin 加密貨幣，並在扣除任何已完成提款或回贖抵押品後仍出現投資淨虧損的受害人，可能合資格就此事獲得賠償。 惟須留意，遞交寬免申請，不等於必然獲發賠償金。 司法部及寬免管理者均不會就您提交申請或參與寬免程序而收費。 此外，您無須委託律師，亦可自行遞交申請。

受害人有何選擇？

在 2026 年 6 月 30 日或之前提交申請表格 ：要參加此寬免計劃，您需要提交已填妥的申請表格。 遞交申請時，您須就該騙局所致的金錢損失提供證明。 所有用以佐證損失的證明文件，均須隨申請表格一併呈交。 寬免申請可經由郵遞或於網上平台 www.onecoinremission.com 遞交。





：要參加此寬免計劃，您需要提交已填妥的申請表格。 遞交申請時，您須就該騙局所致的金錢損失提供證明。 所有用以佐證損失的證明文件，均須隨申請表格一併呈交。 寬免申請可經由郵遞或於網上平台 遞交。 不作行動：若您無意參與寬免計劃，則不用遞交申請表格。 您無須採取進一步行動。 若您未有提交寬免申請，則不會獲納入寬免計劃考慮之列。

獲取更多資訊

以上只屬摘要內容。 關於寬免申請程序的詳情及提交申請的指引，可循以下途徑獲取：

網站：www.onecoinremission.com

電話：1-833-421-9748

電郵：[email protected]

致函：OneCoin Remission, c/o Kroll Settlement Administration LLC, P.O. Box 225391, New York, NY 10150-5391

SOURCE US Department of Justice