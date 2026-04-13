Las víctimas de fraude que invirtieron en la criptomoneda fraudulenta OneCoin entre 2014 y 2019 y experimentaron una pérdida neta pueden ser elegibles para recibir una compensación a través del proceso de petición de remisión del Departamento de Justicia

FILADELFIA, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Kroll Settlement Administration emite la siguiente declaración en nombre del Departamento de Justicia de los Estados Unidos con respecto al Programa de remisión de criptomonedas de OneCoin ("Programa de remisión").

¿De qué se trata?

El Departamento de Justicia ha comenzado un proceso de petición de remisión para compensar a las víctimas de fraude que invirtieron en la plataforma fraudulenta de criptomonedas, OneCoin, entre 2014 y 2019. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York presentó una serie de enjuiciamientos relacionados con OneCoin en el Distrito Sur de Nueva York.

Entre 2014 y 2019, Ruja Ignatova y Karl Sebastian Greenwood, cofundadores de OneCoin Ltd., y otros, orquestaron un gran esquema internacional de inversión en criptomonedas que defraudó a inversores de todo el mundo. El esquema involucró la comercialización y venta de criptomonedas fraudulentas, lo que resultó en pérdidas financieras significativas para las víctimas en todo el mundo. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York persiguió la confiscación penal de los ingresos del esquema de fraude y los ingresos netos de esos activos confiscados estarán disponibles para compensar a las víctimas a través del proceso de remisión. Las víctimas afectadas por el esquema OneCoin pueden presentar peticiones de remisión para recibir una compensación.

¿Quién es elegible para recibir una compensación?

Las víctimas que compraron la criptomoneda OneCoin entre 2014 y 2019 y experimentaron una pérdida neta de la inversión al contabilizar los retiros completados o las recuperaciones de garantías pueden ser elegibles para recibir una compensación en este asunto. Sin embargo, la presentación de una petición de remisión no garantiza el pago. Ni el Departamento de Justicia ni el Administrador de la Remisión cobran tarifas para que usted presente una petición o participe en el proceso de remisión. Además, no necesita un abogado para presentar una petición.

¿Qué opciones tienen las víctimas?

Presentar un formulario de petición antes del 30 de junio de 2026: para participar en este programa de remisión, debe presentar un formulario de petición completo. Como parte de su presentación, se le pedirá que verifique las pérdidas monetarias incurridas como resultado del plan. La documentación para respaldar todas las pérdidas reclamadas debe incluirse con la presentación de su formulario de petición. Las peticiones de remisión pueden presentarse por correo o en línea en www.onecoinremission.com .





participar en este programa de remisión, debe presentar un formulario de petición completo. Como parte de su presentación, se le pedirá que verifique las pérdidas monetarias incurridas como resultado del plan. La documentación para respaldar todas las pérdidas reclamadas debe incluirse con la presentación de su formulario de petición. Las peticiones de remisión pueden presentarse por correo o en línea en . No hacer nada: si no desea participar en el Programa de remisión, no es necesario que presente un formulario de petición. No es necesario realizar ninguna otra acción. Si no envía una petición de remisión, no será considerado en el Programa de remisión.

Obtener más información

Esto es solo un resumen. Más detalles sobre el proceso de petición de remisión e instrucciones sobre cómo presentar una petición están disponibles de la siguiente manera:

Visite: www.onecoinremission.com

Llame al: 1-833-421-9748

Correo electrónico: [email protected]

Escriba: OneCoin Remission, a nombre de Kroll Settlement Administration LLC, P.O. Box 225391, Nueva York, NY 10150-5391

FUENTE US Department of Justice