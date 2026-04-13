Các nạn nhân bị lừa đảo đầu tư vào loại tiền điện tử OneCoin gian lận trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2019 và chịu tổn thất ròng có thể đủ điều kiện nhận bồi thường thông qua quy trình xin hoàn trả của Bộ Tư pháp

PHILADELPHIA, ngày 13 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Kroll Settlement Administration thay mặt Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đưa ra Thông cáo báo chí dưới đây liên quan đến Chương trình Hoàn trả tiền điện tử OneCoin ("Chương trình Hoàn trả").

Nội dung cụ thể

Bộ Tư pháp đã bắt đầu triển khai quy trình xin hoàn trả để bồi thường cho các nạn nhân bị lừa đảo đã đầu tư vào nền tảng tiền điện tử gian lận OneCoin trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2019. Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực phía Nam New York đã đệ trình một số vụ kiện liên quan đến OneCoin tại khu vực này.

Trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2019, Ruja Ignatova và Karl Sebastian Greenwood, hai đồng sáng lập OneCoin Ltd., cùng những người khác, đã dàn dựng một kế hoạch đầu tư tiền điện tử quốc tế quy mô lớn để lừa đảo các nhà đầu tư trên toàn thế giới. Vụ việc liên quan đến hoạt động tiếp thị và bán tiền điện tử gian lận, gây thiệt hại tài chính đáng kể cho các nạn nhân trên toàn thế giới. Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực phía Nam New York đã tiến hành tịch thu tài sản thu được từ vụ lừa đảo và số tiền thu được sau khi trừ chi phí sẽ được sử dụng để bồi thường cho các nạn nhân thông qua quy trình hoàn trả. Các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi vụ lừa đảo OneCoin có thể nộp đơn xin hoàn trả để nhận bồi thường.

Ai đủ điều kiện nhận bồi thường?

Các nạn nhân đã mua tiền điện tử OneCoin trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2019 và khoản đầu tư bị lỗ ròng sau khi tính đến các khoản rút tiền đã hoàn thành hoặc thu hồi tài sản thế chấp có thể đủ điều kiện nhận bồi thường trong vụ việc này. Tuy nhiên, việc nộp đơn xin hoàn trả không đảm bảo sẽ được thanh toán. Bộ Tư pháp cũng như Cơ quan Quản lý các hoạt đồng hoàn trả không thu phí khi bạn nộp đơn hoặc tham gia vào quy trình hoàn trả. Ngoài ra, bạn không cần luật sư để nộp đơn xin hoàn trả.

Nạn nhân có những lựa chọn nào?

Nộp Đơn xin hoàn trả trước ngày 30 tháng 6 năm 2026 : Để tham gia Chương trình Hoàn trả này, bạn phải nộp đơn xin tham gia đã điền đầy đủ thông tin. Trong quá trình nộp đơn, bạn sẽ được yêu cầu xác minh các khoản thiệt hại về tài chính phát sinh do kế hoạch này gây ra. Giấy tờ, tài liệu chứng minh tất cả các thiệt hại đã khai báo phải được đi kèm với đơn yêu cầu. Đơn xin hoàn trả có thể được gửi qua đường bưu điện hoặc trực tuyến tại www.onecoinremission.com .





Không làm gì: Nếu bạn không muốn tham gia Chương trình Hoàn trả, bạn không cần nộp đơn. Không cần thực hiện thêm bất kỳ hành động nào. Nếu bạn không nộp đơn xin hoàn trả, bạn sẽ không được xem xét trong Chương trình Hoàn trả.

Tìm hiểu thêm thông tin

Trên đây chỉ là nội dung tóm tắt. Để có thông tin chi tiết hơn về quy trình xin hoàn trả và hướng dẫn cách nộp đơn xin hoàn trả, vui lòng:

Truy cập: www.onecoinremission.com

Gọi: 1-833-421-9748

E-mail: [email protected]

Gửi thư qua bưu điện: OneCoin Remission, c/o Kroll Settlement Administration LLC, P.O. Box 225391, New York, NY 10150-5391

SOURCE US Department of Justice