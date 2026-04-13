Korban Penipuan yang berinvestasi pada mata uang kripto fiktif OneCoin pada tahun 2014-2019 dan mengalami kerugian bersih mungkin berhak mendapatkan ganti rugi melalui permohonan proses pengembalian dana dari Departemen Kehakiman.

PHILADELPHIA, 13 April 2026 /PRNewswire/ -- Pernyataan berikut ini disampaikan oleh Kroll Settlement Administration atas nama Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengenai OneCoin Cryptocurrency Remission Program ("Remission Program").

Apa artinya?

Departemen Kehakiman telah memulai proses permohonan pengembalian dana untuk memberikan ganti rugi kepada korban penipuan yang berinvestasi di platform mata uang kripto fiktif, OneCoin, pada tahun 2014-2019. Kantor Kejaksaan Amerika Serikat untuk Southern District of New York mengajukan sejumlah tuntutan terkait OneCoin di Southern District of New York.

Tahun 2014-2019, Ruja Ignatova dan Karl Sebastian Greenwood, para pendiri OneCoin Ltd., dan beberapa orang lainnya, merancang skema investasi mata uang kripto internasional berskala besar untuk menipu investor dari seluruh dunia. Skema ini melibatkan pemasaran dan penjualan mata uang kripto fiktif sehingga mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi korban di seluruh dunia. Kantor Kejaksaan Amerika Serikat di Southern District of New York melakukan penyitaan pidana atas aset hasil penipuan. Hasil bersih dari aset sitaan tersebut akan diberikan sebagai ganti rugi kepada korban melalui proses pengembalian dana. Korban skema OneCoin dapat mengajukan permohonan pengembalian dana untuk menerima ganti rugi.

Siapa yang berhak mendapatkan ganti rugi?

Korban yang membeli mata uang kripto OneCoin pada tahun 2014 -2019 dan mengalami kerugian bersih atas investasi mereka setelah memperhitungkan penarikan yang telah dilakukan atau pemulihan agunan, mungkin berhak mendapatkan ganti rugi dalam hal ini. Namun mengajukan permohonan pengembalian dana tidak menjamin mendapatkannya. Departemen Kehakiman maupun Remission Administrator tidak memungut biaya dari Anda ketika mengajukan permohonan atau berpartisipasi dalam proses pengembalian dana. Selain itu, Anda tidak memerlukan pengacara untuk mengajukan permohonan.

Pilihan bagi para korban

Kirimkan Formulir Permohonan paling lambat tanggal 30 Juni 2026 : Untuk berpartisipasi dalam Remission Program, Anda harus melengkapi dan mengirimkan formulir permohonan. Sebagai bagian dari pengajuan ini, Anda akan diminta memverifikasi kerugian keuangan akibat skema tersebut. Dokumentasi pendukung semua kerugian yang diklaim harus disertakan dengan pengajuan formulir permohonan Anda. Permohonan pengembalian dana dapat diajukan melalui surat atau secara online di www.onecoinremission.com .





Jangan Lakukan Apa Pun: Jika tidak ingin berpartisipasi dalam Remission Program, Anda tidak perlu mengajukan formulir permohonan. Anda tidak perlu melakukan tindakan lebih lanjut. Jika tidak mengajukan permohonan pengembalian dana, Anda tidak akan dipertimbangkan untuk mengikuti Remission Program.

Dapatkan Informasi Selengkapnya

Ini hanya ringkasan. Rincian selengkapnya tentang proses permohonan pengembalian dana dan cara mengajukannya:

Kunjungi: www.onecoinremission.com

Telepon: 1-833-421-9748

Email: [email protected]

Surat: OneCoin Remission, c/o Kroll Settlement Administration LLC, P.O. Box 225391, New York, NY 10150-5391

SOURCE US Department of Justice