ASIA'S 50 BEST RESTAURANTS 2026 REVELA A LISTA ESTENDIDA 51-100 DESTE ANO
12 mar, 2026, 07:00 GMT
LONDRES, 12 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Asia's 50 Best Restaurants, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna, anunciou a lista 51-100 deste ano antes da cerimônia de premiação ao vivo em Hong Kong. A lista estendida é votada pela Asia's 50 Best Restaurants Academy, um painel de mais de 350 líderes influentes do setor, incluindo restaurateurs, chefs, profissionais de culinária, escritores e críticos gastronômicos de toda a região.
Principais destaques da lista 51-100 deste ano:
- A lista 51-100 deste ano abrange 27 cidades – quatro a mais do que no ano passado – com 10 novas cidades representadas em 2026. Destas, quatro aparecem na lista pela primeira vez: Busan, Chengdu, Kanazawa e Nishikawa
- 12 restaurantes estreiam na lista 51-100, refletindo a contínua evolução e profundidade do cenário gastronômico da Ásia
- Seul lidera entre todas as cidades com sete restaurantes, incluindo a nova entrada San (No.54), enquanto Busan faz sua estreia no ranking com Fiotto (No.99)
- Cinco restaurantes em Bangkok aparecem na lista, enquanto Singapura e Hong Kong conquistam quatro cada, com os três destinos recebendo um reingresso
- Tóquio registra três restaurantes na lista estendida, incluindo a nova entrada Sushi Shunji (No.63), enquanto Kanazawa recebe duas novas entradas – Kataori (No.82) e Respiración (No.92)
- Nishikawa também celebra a estreia de Dewaya (No.93), destacando a diversidade da excelência culinária em várias cidades japonesas
- Chef 1996 em Pequim é a nova entrada mais bem classificada, em No.52, enquanto Chengdu se junta à lista estendida pela primeira vez com Co- (No.69)
- O Dewakan de Kuala Lumpur (No.62) alcança a maior subida na lista 51-100, subindo 22 posições em relação ao seu ranking anterior
Para ver a lista 51-100 completa, clique aqui.
Um porta-voz do Asia's 50 Best Restaurants afirma: "Estamos muito satisfeitos em revelar a lista 51-100 deste ano, recebendo mais estabelecimentos excepcionais neste ranking estendido. A lista 51-100 mais uma vez destaca o cenário culinário incrivelmente diverso e vibrante da região, incluindo este ano restaurantes de 27 cidades, com 12 restaurantes representados na lista Asia's 50 Best Restaurants pela primeira vez."
A lista 2026 do Asia's 50 Best Restaurants será revelada na cerimônia de premiação realizada em 25 de março de 2026 em Hong Kong, em colaboração com o parceiro de destino anfitrião Hong Kong Tourism Board. A cerimônia será transmitida ao vivo no canal 50 Best YouTube, a partir das 20:00, horário de Hong Kong.
