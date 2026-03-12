ASIA'S 50 BEST RESTAURANTS 2026 REVELA A LISTA ESTENDIDA 51-100 DESTE ANO

LONDRES, 12 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Asia's 50 Best Restaurants, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna, anunciou a lista 51-100 deste ano antes da cerimônia de premiação ao vivo em Hong Kong. A lista estendida é votada pela Asia's 50 Best Restaurants Academy, um painel de mais de 350 líderes influentes do setor, incluindo restaurateurs, chefs, profissionais de culinária, escritores e críticos gastronômicos de toda a região.

Principais destaques da lista 51-100 deste ano:

A lista 51-100 deste ano abrange 27 cidades – quatro a mais do que no ano passado – com 10 novas cidades representadas em 2026. Destas, quatro aparecem na lista pela primeira vez: Busan, Chengdu, Kanazawa e Nishikawa

12 restaurantes estreiam na lista 51-100, refletindo a contínua evolução e profundidade do cenário gastronômico da Ásia

Seul lidera entre todas as cidades com sete restaurantes, incluindo a nova entrada San (No.54), enquanto Busan faz sua estreia no ranking com Fiotto (No.99)

(No.54), enquanto Busan faz sua estreia no ranking com (No.99) Cinco restaurantes em Bangkok aparecem na lista, enquanto Singapura e Hong Kong conquistam quatro cada, com os três destinos recebendo um reingresso

Tóquio registra três restaurantes na lista estendida, incluindo a nova entrada Sushi Shunji (No.63), enquanto Kanazawa recebe duas novas entradas – Kataori (No.82) e Respiración (No.92)

(No.63), enquanto Kanazawa recebe duas novas entradas – (No.82) e (No.92) Nishikawa também celebra a estreia de Dewaya (No.93), destacando a diversidade da excelência culinária em várias cidades japonesas

(No.93), destacando a diversidade da excelência culinária em várias cidades japonesas Chef 1996 em Pequim é a nova entrada mais bem classificada, em No.52, enquanto Chengdu se junta à lista estendida pela primeira vez com Co- (No.69)

em Pequim é a nova entrada mais bem classificada, em No.52, enquanto Chengdu se junta à lista estendida pela primeira vez com (No.69) O Dewakan de Kuala Lumpur (No.62) alcança a maior subida na lista 51-100, subindo 22 posições em relação ao seu ranking anterior

Um porta-voz do Asia's 50 Best Restaurants afirma: "Estamos muito satisfeitos em revelar a lista 51-100 deste ano, recebendo mais estabelecimentos excepcionais neste ranking estendido. A lista 51-100 mais uma vez destaca o cenário culinário incrivelmente diverso e vibrante da região, incluindo este ano restaurantes de 27 cidades, com 12 restaurantes representados na lista Asia's 50 Best Restaurants pela primeira vez."

A lista 2026 do Asia's 50 Best Restaurants será revelada na cerimônia de premiação realizada em 25 de março de 2026 em Hong Kong, em colaboração com o parceiro de destino anfitrião Hong Kong Tourism Board. A cerimônia será transmitida ao vivo no canal 50 Best YouTube, a partir das 20:00, horário de Hong Kong.

