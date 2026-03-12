ASIA'S 50 BEST RESTAURANTS 2026 DÉVOILE LA LISTE ÉLARGIE DES 51-100 DE CETTE ANNÉE

LONDRES, 12 mars 2026 /PRNewswire/ -- Asia's 50 Best Restaurants, sponsorisé par S.Pellegrino & Acqua Panna, a annoncé la liste des 51-100 de cette année avant la cérémonie de remise des prix qui se déroulera à Hong Kong. La liste élargie est dressée par l'Asia's 50 Best Restaurants Academy, un panel de plus de 350 leaders influents du secteur, dont des restaurateurs, des chefs, des professionnels de la cuisine et des écrivains et critiques gastronomiques de toute la région.

Points forts de la liste de 51-100 de cette année :

Cette année, la liste des 51-100 concerne 27 villes, soit quatre de plus que l'année dernière, 10 nouvelles villes étant représentées en 2026. Quatre d'entre elles figurent sur la liste pour la première fois : Busan, Chengdu, Kanazawa et Nishikawa

12 restaurants font leur entrée sur la liste des 51-100, reflétant l'évolution continue et la profondeur de la scène gastronomique asiatique

Séoul est en tête de toutes les villes avec sept restaurants, dont le nouveau venu San (No.54), tandis que Busan fait son entrée dans le classement avec Fiotto (No.99)

(No.54), tandis que Busan fait son entrée dans le classement avec (No.99) Cinq restaurants de Bangkok figurent sur la liste, tandis que Singapour et Hong Kong en comptent chacun quatre, les trois destinations accueillant une rentrée

Tokyo compte trois restaurants sur la liste élargie, dont le nouveau venu Sushi Shunji (No.63), Kanazawa accueillant quant à elle deux nouveaux venus : Kataori (No.82) et Respiración (No.92)

(No.63), Kanazawa accueillant quant à elle deux nouveaux venus : (No.82) et (No.92) Nishikawa fête également les débuts de Dewaya (No.93), soulignant la diversité de l'excellence culinaire dans de nombreuses villes japonaises

(No.93), soulignant la diversité de l'excellence culinaire dans de nombreuses villes japonaises Chef 1996 à Pékin est la nouvelle entrée la mieux classée (No.52), tandis que Chengdu rejoint la liste élargie pour la première fois avec Co- (No.69)

à Pékin est la nouvelle entrée la mieux classée (No.52), tandis que Chengdu rejoint la liste élargie pour la première fois avec (No.69) Le Dewakan de Kuala Lumpur (No.62) enregistre la plus forte progression sur la liste des 51-100, gagnant 22 places par rapport à son classement précédent

Pour consulter la liste complète des 51-100, cliquez ici.

Un porte-parole de l'Asia's 50 Best Restaurants a déclaré : « Nous sommes ravis de dévoiler la liste 51-100 de cette année et d'accueillir plus d'établissements exceptionnels dans cette liste élargie. La liste des 51-100 met une fois de plus en lumière la scène culinaire incroyablement diversifiée et florissante de la région. Cette année, elle comprend des restaurants de 27 villes, dont 12 sont représentés pour la première fois sur la liste Asia's 50 Best Restaurants. »

La liste 2026 de l'Asia's 50 Best Restaurants sera dévoilée lors de la cérémonie de remise des prix qui se tiendra le 25 mars 2026 à Hong Kong, en collaboration avec le Hong Kong Tourism Board, partenaire de la destination hôte. La cérémonie sera retransmise en direct sur la chaîne YouTube de 50 Best à partir de 20 heures, heure de Hong Kong.

