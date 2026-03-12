ASIA'S 50 BEST RESTAURANTS 2026 ने इस वर्ष की विस्तारित 51-100 सूची का अनावरण किया

News provided by

50 Best

12 Mar, 2026, 12:30 IST

लंदन, 12 मार्च, 2026 /PRNewswire/ -- S.Pellegrino & Acqua Panna द्वारा प्रायोजित Asia's 50 Best Restaurants ने हांगकांग में अपने जीवंत पुरस्कार समारोह से पहले इस वर्ष की 51-100 सूची घोषित की है। इस क्षेत्र के 350 से अधिक उद्योग-जगत के प्रभावशाली रेस्टोरेंट मालिकों, शेफ, पाक-कला पेशेवरों, खाद्य लेखकों और आलोचकों सहित अग्रणियों का एक पैनल Asia's 50 Best Restaurants Academy की इस विस्तारित सूची के लिए मतदान करता है।

इस वर्ष की 51-100 सूची से कुछ महत्वपूर्ण बातें:

Continue Reading
Asia’s 50 Best Restaurants, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna, has unveiled the extended 51-100 list for 2026
Asia’s 50 Best Restaurants, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna, has unveiled the extended 51-100 list for 2026

  • 2026 में 10 नए शहरों का प्रतिनिधित्व करते हुए इस वर्ष की 51-100 सूची में – पिछले वर्ष से चार अधिक - 27 शहरों के नाम है।  इनमें से चार नाम - बुसान, चेंगदू, कनाज़ावा और निशिकावा - इस सूची में पहली बार जुड़ रहे हैं
  • एशिया के भोजन-जगत के निरंतर विकास और गहराई को दर्शाते हुए 51-100 की सूची में 12 रेस्तरां पहली बार शामिल हुए
  • सात रेस्तरां के साथ सियोल सभी शहरों में सबसे आगे है, जिसमें नया प्रवेश San (No.54) शामिल है, जबकि Fiotto (No.99) पर बुसान ने इस रैंकिंग में अपनी शुरुआत की
  • इस सूची में तीन गंतव्यों की वापसी का स्वागत करते हुए बैंकॉक के पांच रेस्तरां और सिंगापुर तथा हांगकांग के चार-चार रेस्तरां हैं
  • टोक्यो में विस्तारित सूची में तीन रेस्तरां जोड़े गए हैं, जिनमें नया नाम Sushi Shunji (No.63) है, और कनाज़ावा में दो नए नाम शामिल हुए हैं – Kataori (No.82) और Respiración (No.92)
  • कई जापानी शहरों में पाक-कला की उत्कृष्टता की विविधता को रेखांकित करते हुए, निशिकावा ने भी Dewaya (No.93) की शुरुआत का समारोह मनाया
  • बीजिंग में No.52 पर Chef 1996 सबसे ऊंची रैंक वाली नई प्रविष्टि है, जबकि चेंगदू को इस विस्तारित सूची में Co- (No.69) के साथ पहली बार जोड़ा गया
  • अपनी पिछली रैंकिंग से 22 रैंक ऊपर चढ़ते हुए, कुआलालंपुर के Dewakan (No.62) ने 51-100 की सूची में सबसे अधिक उछाल हासिल की

51-100 की पूरी सूची के लिए, यहां क्लिक करें।

Asia's 50 Best Restaurants के प्रवक्ता कहते है: "हमें इस वर्ष की विस्तारित रैंकिंग में अन्य उत्कृष्ट प्रतिष्ठानों को शामिल करते हुए इस वर्ष की 51-100 सूची जारी करते हुए खुशी हो रही है। 51-100 की सूची एक बार फिर इस क्षेत्र के अविश्वसनीय रूप से विविध और समृद्ध पाककला परिदृश्य को उजागर करती है, इस वर्ष इसमें 27 शहरों के रेस्तरां शामिल हैं, जिनमें से 12 रेस्तरां पहली बार Asia's 50 Best Restaurants की सूची में शामिल हुए हैं।"

25 मार्च 2026 को हांगकांग में मेजबान गंतव्य भागीदार Hong Kong Tourism Board के सहयोग से आयोजित किए जाने वाले पुरस्कार समारोह में Asia's 50 Best Restaurants की 2026 की सूची जारी की जाएगी। हांगकांग समयानुसार 20:00 बजे से शुरू करते हुए, समारोह का सीधा प्रसारण 50 Best YouTube चैनल पर किया जाएगा।

मीडिया केंद्र:
https://mediacentre.theworlds50best.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2929022/50_Best_Asia.jpg
लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/2922156/Asia_50_Best_Restaurants_2026_Logo.jpg

Also from this source

ASIA'S 50 BEST RESTAURANTS 2026 UNVEILS THIS YEAR'S EXTENDED 51-100 LIST

ASIA'S 50 BEST RESTAURANTS 2026 UNVEILS THIS YEAR'S EXTENDED 51-100 LIST

Asia's 50 Best Restaurants, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna, has announced this year's 51-100 list ahead of its live awards ceremony in Hong...
WORLD'S BEST SOMMELIERS' SELECTION 2026 ANNOUNCED

WORLD'S BEST SOMMELIERS' SELECTION 2026 ANNOUNCED

In a global celebration of wine excellence, leading sommeliers from 17 countries across six continents judged the World's Best Sommeliers' Selection...
More Releases From This Source

Explore

Restaurants

Restaurants

Food & Beverages

Food & Beverages

Retail

Retail

Travel

Travel

News Releases in Similar Topics