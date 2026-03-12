ASIA'S 50 BEST RESTAURANTS 2026, 올해의 51-100위 선정레스토랑 리스트 공개

런던, 2026년 3월 12일 /PRNewswire/ -- S.Pellegrino & Acqua Panna가 후원하는 Asia's 50 Best Restaurants 2026이 홍콩에서 열리는 라이브 시상식에 앞서 올해의 51-100위 선정레스토랑 리스트을 발표했다. 해당 리스트는외식업 경영자, 셰프, 요리 전문가, 음식 전문 기자 및 평론가 등 업계 주요 인사 350명 이상으로 구성된 Asia's 50 Best Restaurants Academy의 투표로 선정된다.

올해 51-100위 리스트의 주요 특징은 다음과 같다.

Asia’s 50 Best Restaurants, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna, has unveiled the extended 51-100 list for 2026

올해 51-100위 리스트는 지난해보다 4개 더 많은 27개 도시를 아우르며, 2026년에는 10개의 새로운 도시가 포함됐다. 이 가운데 부산, 청두, 카나자와, 니시카와 등 4개 도시는 사상 처음으로 리스트에 이름을 올렸다.

총 12개 레스토랑이 51-100위 리스트에 처음 진입하며, 아시아 다이닝 업계의 지속적인 발전과 깊이를 보여줬다.

서울은 총 7개 레스토랑이 이름을 올리며 가장 많은 도시로 기록됐다. 이 중에는 신규 진입 레스토랑 San (No.54)이 있으며, 부산에서는 Fiotto (No.99)가 처음으로 순위에 진입했다.

(No.54)이 있으며, 부산에서는 (No.99)가 처음으로 순위에 진입했다. 방콕은 5개 레스토랑이 포함됐으며, 싱가포르와 홍콩은 각각 4개 레스토랑이 이름을 올렸다. 세 도시는 모두 재진입 레스토랑을 배출했다.

도쿄는 신규 진입한 Sushi Shunji (No.63)를 포함해 총 3개 레스토랑이 순위에 올랐다. 카나자와에서 Kataori (No.82)와 Respiración (No.92) 등 2개 신규 레스토랑이 진입했다.

(No.63)를 포함해 총 3개 레스토랑이 순위에 올랐다. 카나자와에서 (No.82)와 (No.92) 등 2개 신규 레스토랑이 진입했다. 니시카와 역시 Dewaya (No.93)의 첫 진입을 기념하며, 일본 내 다양한 도시의 미식적 우수성을 입증했다.

(No.93)의 첫 진입을 기념하며, 일본 내 다양한 도시의 미식적 우수성을 입증했다. 베이징의 Chef 1996 (No.52)은 신규 진입 레스토랑 가운데 가장 높은 순위를 기록했으며, 청두에서는 Co- (No.69)가 처음으로 확장 명단에 이름을 올렸다.

(No.52)은 신규 진입 레스토랑 가운데 가장 높은 순위를 기록했으며, 청두에서는 (No.69)가 처음으로 확장 명단에 이름을 올렸다. 쿠알라룸푸르의 Dewakan (No.62)은 전년순위 대비 22계단 상승하며, 51-100위 리스트에서 가장 큰 상승폭을 기록했다.

전체 51-100위 리스트는 여기에서 확인할 수 있다.

Asia's 50 Best Restaurants대변인은 "올해 51-100위 리스트를 공개하게 되어 매우 기쁘게 생각한다.이번 선정 리스트에는 더 많은 우수레스토랑이 새롭게 포함됐다. 51-100위 리스트에는 총 27개 도시의 레스토랑이 이름을 올렸으며, 12개 레스토랑이 Asia's 50 Best Restaurants리스트에 처음으로 선정되었다. 이는 아시아 지역의 다채롭고 활기찬 미식 문화를 다시 한 번 조명하는 계기가 되었다고 전했다.

Asia's 50 Best Restaurants 2026최종 순위는 Hong Kong Tourism Board과 협력해 2026년 3월 25일 홍콩에서 개최되는 시상식에서 발표된다. 시상식은 홍콩 시간 기준 오후 8시 부터 50 Best 유튜브 채널을 통해 생중계된다.

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SOURCE 50 Best