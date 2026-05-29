SMYTH É ELEITO O RESTAURANTE NO.1 NA LISTA NORTH AMERICA'S 50 BEST RESTAURANTS 2026
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29 mai, 2026, 04:00 GMT
- Restaurante Smyth, em Chicago, foi eleito The Best Restaurant in North America 2026, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna
- Emeril Lagasse do Emeril's em Nova Orleans, recebe o SevenRooms Icon Award
- Eunji Lee, do Lysée em Nova York, vence o North America's Best Pastry Chef Award, patrocinado pela Valrhona
- North America's Best Sommelier Award, patrocinado por Vik, vai para Aldo Sohm, do Le Bernardin e do Aldo Sohm Wine Bar, em Nova York
- Corey Lee, do Benu em São Francisco, vence o Estrella Damm Chefs' Choice Award
- Atelier Crenn, em São Francisco, recebe o Sustainable Restaurant Award
- Mashama Bailey, do The Grey em Savannah, recebe o prêmio de North America's Best Female Chef Award
- Restaurante Albi, em Washington D.C., foi o Highest Climber Award, patrocinado pela Lee Kum Kee
- Restaurante Eight, em Calgary, conquista o Highest New Entry Award
Veja o ranking completo de 1-50 aqui.
NOVA ORLEANS, 29 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Importantes nomes da gastronomia se reuniram para a cerimônia do North America's 50 Best Restaurants 2026, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna, onde o Smyth foi nomeado o The Best Restaurant in North America. A cerimônia aconteceu no Sheraton New Orleans Hotel e celebrou a segunda edição da lista, junto com diversos vencedores de prêmios especiais. O ranking reúne restaurantes de 20 cidades, com 14 do Canadá e 36 dos Estados Unidos, além de 18 novas entradas nesta edição.
O Smyth, liderado pelos chefs John e Karen Urie Shields, subiu do No.4 em 2025 para o No.1 em 2026. Sua cozinha se define pela precisão e pela sensibilidade, construída em relação direta com produtores e ingredientes sazonais, transformando-os em uma experiência de degustação em constante evolução. No topo da lista também estão o Eight (No.2), em Calgary, e o Restaurant Pearl Morissette (No.3), em Lincoln.
Faye Huggett, diretora de comunidade do North America's 50 Best Restaurants, destacou que "A segunda edição do North America's 50 Best Restaurants celebra a diversidade, criatividade e excelência da gastronomia na América do Norte, reconhecendo chefs e equipes que continuam elevando o padrão da culinária contemporânea. Parabéns ao Smyth e a todos os chefs e equipes cuja paixão e criatividade seguem impulsionando a gastronomia para novos patamares."
John 'The Bajan Farmer' Jones venceu o Champions of Change Award, patrocinado pela illycaffè. O Restaurant Pearl Morissette foi reconhecido com o Art of Hospitality Award, enquanto o Wildweed, em Cincinnati, recebeu o One To Watch Award, encerrando a lista de prêmios anunciados antes da cerimônia deste ano.
Central de mídia:
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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2990360/NA_50_Best_Restaurants_2026_awards.jpg
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FONTE 50 Best
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