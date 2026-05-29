SMYTH É ELEITO O RESTAURANTE NO.1 NA LISTA NORTH AMERICA'S 50 BEST RESTAURANTS 2026

Restaurante Smyth , em Chicago, foi eleito The Best Restaurant in North America 2026, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna

, em Chicago, foi eleito The Best Restaurant in North America 2026, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna Emeril Lagasse do Emeril's em Nova Orleans, recebe o SevenRooms Icon Award

do Emeril's em Nova Orleans, recebe o SevenRooms Icon Award Eunji Lee , do Lysée em Nova York, vence o North America's Best Pastry Chef Award, patrocinado pela Valrhona

, do Lysée em Nova York, vence o North America's Best Pastry Chef Award, patrocinado pela Valrhona North America's Best Sommelier Award, patrocinado por Vik, vai para Aldo Sohm , do Le Bernardin e do Aldo Sohm Wine Bar, em Nova York

, do Le Bernardin e do Aldo Sohm Wine Bar, em Nova York Corey Lee , do Benu em São Francisco, vence o Estrella Damm Chefs' Choice Award

, do Benu em São Francisco, vence o Estrella Damm Chefs' Choice Award Atelier Crenn , em São Francisco, recebe o Sustainable Restaurant Award

, em São Francisco, recebe o Sustainable Restaurant Award Mashama Bailey , do The Grey em Savannah, recebe o prêmio de North America's Best Female Chef Award

, do The Grey em Savannah, recebe o prêmio de North America's Best Female Chef Award Restaurante Albi , em Washington D.C., foi o Highest Climber Award, patrocinado pela Lee Kum Kee

, em Washington D.C., foi o Highest Climber Award, patrocinado pela Lee Kum Kee Restaurante Eight, em Calgary, conquista o Highest New Entry Award

Veja o ranking completo de 1-50 aqui.

NOVA ORLEANS, 29 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Importantes nomes da gastronomia se reuniram para a cerimônia do North America's 50 Best Restaurants 2026, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna, onde o Smyth foi nomeado o The Best Restaurant in North America. A cerimônia aconteceu no Sheraton New Orleans Hotel e celebrou a segunda edição da lista, junto com diversos vencedores de prêmios especiais. O ranking reúne restaurantes de 20 cidades, com 14 do Canadá e 36 dos Estados Unidos, além de 18 novas entradas nesta edição.

Smyth in Chicago is named The Best Restaurant in North America at the North America’s 50 Best Restaurants 2026 awards, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna, held in New Orleans on May 28th.

O Smyth, liderado pelos chefs John e Karen Urie Shields, subiu do No.4 em 2025 para o No.1 em 2026. Sua cozinha se define pela precisão e pela sensibilidade, construída em relação direta com produtores e ingredientes sazonais, transformando-os em uma experiência de degustação em constante evolução. No topo da lista também estão o Eight (No.2), em Calgary, e o Restaurant Pearl Morissette (No.3), em Lincoln.

Faye Huggett, diretora de comunidade do North America's 50 Best Restaurants, destacou que "A segunda edição do North America's 50 Best Restaurants celebra a diversidade, criatividade e excelência da gastronomia na América do Norte, reconhecendo chefs e equipes que continuam elevando o padrão da culinária contemporânea. Parabéns ao Smyth e a todos os chefs e equipes cuja paixão e criatividade seguem impulsionando a gastronomia para novos patamares."

John 'The Bajan Farmer' Jones venceu o Champions of Change Award, patrocinado pela illycaffè. O Restaurant Pearl Morissette foi reconhecido com o Art of Hospitality Award, enquanto o Wildweed, em Cincinnati, recebeu o One To Watch Award, encerrando a lista de prêmios anunciados antes da cerimônia deste ano.

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FONTE 50 Best