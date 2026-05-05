10개국과 계약 체결! 월로비 글로벌 파트너 콘퍼런스 광저우서 개최

광저우, 중국 2026년 5월 5일 /PRNewswire/ -- 월로비(WALOVI)가 제139회 캔톤 페어(Canton Fair) 기간인 5월 2일에 광저우 바이오 아일랜드에 위치한 글로벌 본사에서 글로벌 파트너 콘퍼런스를 개최했다. 이번 행사에는 예비 대리점과 해외 정부 관계자, 산업 전문가, 공급망 파트너, 투자자 등 280여명이 참석해 월로비의 글로벌 확장 전략을 함께 지켜봤다.

이 자리에는 장지옹(Zhang Jiong) 광둥성 수출입상공회의소 부회장, 청홍진(Cheng Hongjin) GPHL 부회장, 팡다펑(Fang Dafeng) 월로비 그레이트 헬스(Walovi Great Health) 회장, 예지쩡(Ye Jizeng) 월로비 그레이트 헬스 부회장이 참석했다. 이번 콘퍼런스는 60~80개국 파트너를 대상으로 진행됐으며, 월로비는 남미, 아프리카, 중앙아시아 10개국 파트너와 유통 계약을 체결하며 신흥 시장으로 글로벌 네트워크를 확장했다.

청홍진은 부회장은 GPHL의 글로벌 전략을 '진출(going out)'에서 '심화(going deep)'로, '제품(products)'에서 '시스템(system)'으로, '무역(trade)'에서 '생태계(ecosystem)'로라는 세 전략으로 요약했다. 그러면서 다섯 축을 통한 투자 가속화를 강조하며, 이번 월로비 글로벌 파트너 콘퍼런스를 시너지 사례로 제시했다.

팡다펑은 회장은 "모두 함께 동양의 건강 지혜를 전 세계 일상에 접목한다면 월로비를 전 세계에서 신뢰받는 건강 선택지로 만들 수 있다"고 말했다.

월로비는 지역 보호, 마케팅 지원, 본사 지원, 단계별 인센티브 등을 포함한 포괄적 협력 모델을 제시하며, 특히 일대일로(Belt and Road) 지역을 중심으로 60여 국가와 지역에서 신규 파트너를 추가 확보할 계획이라고 밝혔다.

한편 월로비 글로벌 판매 네트워크의 전략적 확장을 의미하는 계약 체결식이 소매, 외식, 유통 채널에 속하는 지역 유통업체 곳이 참석한 가운데 열렸다.

프로스트 앤 설리번(Frost & Sullivan)에 따르면 월로비는 천연 식물 기반 음료 판매 부문에서 5년 연속 세계 1위를 기록했다. 또한 대용량 음료 판매, 중국 연회 채널, 중국 선물 시장에서도 선도적 위치를 차지하고 있다. 지난 10년간 해외 시장 규모는 6.5배 넘게 성장했으며, 연평균 성장률(CAGR)은 25%를 상회했다. 말레이시아와 사우디아라비아 등 주요 시장에서 현지화를 심화하고 WALOVI 인터내셔널 캔(international can)을 출시해 동남아시아, 중동, 유럽을 아우르는 글로벌 공급망을 구축했다.

예지쩡 부회장은 "국제화는 단순한 제품 수출이 아니라 현지에 뿌리내리는 것"이라며 "월로비는 세계적인 천연 식물 기반 음료 기업으로 도약하기 위해 글로벌 파트너와 협력해 가치 창출과 상생을 실현할 준비가 돼 있다"고 밝혔다.

SOURCE Walovi