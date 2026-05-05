Tandatangani Urus Janji dengan 10 Negara! Persidangan Rakan Global WALOVI Diadakan di Guangzhou

GUANGZHOU, China, 5 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Pada 2 Mei 2026, semasa Pameran Canton ke-139, Walovi mengadakan Persidangan Rakan Global di ibu pejabat globalnya di Guangzhou Bio-Island. Lebih 280 bakal ejen, wakil kerajaan luar negara, pakar industri, rakan rantaian bekalan dan pelabur berkumpul untuk menyaksikan usaha terkini Walovi dalam globalisasi.

Para peserta melibatkan Zhang Jiong (Naib Presiden Guangdong Chamber of Import & Export), Cheng Hongjin (Naib Presiden GPHL), Fang Dafeng (Pengerusi Walovi Great Health), dan Ye Jizeng (Naib Presiden Walovi Great Health). Persidangan ini menyasarkan rakan kongsi di 60 hingga 80 negara, dan Walovi telah menandatangani perjanjian pengedaran dengan rakan kongsi dari 10 negara merentas Amerika Selatan, Afrika dan Asia Tengah, sekali gus memperluas rangkaian globalnya ke pasaran memuncul.

Cheng Hongjin menggariskan strategi global GPHL sebagai tiga peralihan: daripada "berkembang ke luar" kepada "bertapak mendalam", daripada "produk" kepada "sistem", dan daripada "perdagangan" kepada "ekosistem". Beliau menekankan kepentingan mempercepat pelaburan melalui lima serampang, memetik persidangan Rakan Global Walovi sebagai contoh sinergi.

Fang Dafeng turut menghulurkan jemputan: "Kami percaya bahawa bersama-sama, kita dapat mengintegrasikan kebijaksanaan kesihatan Timur ke dalam kehidupan harian di seluruh dunia, lalu menjadikan Walovi sebagai pilihan kesihatan yang dipercayai di peringkat global."

Walovi membentangkan model kerjasama komprehensif yang merangkumi perlindungan wilayah, sokongan pemasaran, bantuan ibu pejabat serta insentif berperingkat, dengan sasaran menambah rakan kongsi di lebih 60 negara dan wilayah baharu, khususnya di sepanjang Inisiatif Jalur dan Jalan.

Majlis menandatangani perjanjian dengan sepuluh pengedar serantau daripada saluran runcit, perkhidmatan makanan dan pengedaran menandakan perluasan strategik rangkaian jualan global Walovi.

Menurut Frost & Sullivan, Walovi telah menduduki tempat pertama di peringkat global bagi jualan minuman berasaskan tumbuhan semula jadi selama lima tahun berturut-turut. Ia juga mendahului jualan minuman pek pukal global, saluran jamuan China serta pasaran hadiah China. Sepanjang dekad lalu, skala pasaran luar negara meningkat lebih 6.5 kali ganda, dengan kadar pertumbuhan tahunan terkompaun (CAGR) melebihi 25%. Dengan memperdalam penyetempatan di pasaran seperti Malaysia dan Arab Saudi serta melancarkan tin antarabangsa WALOVI, syarikat telah membina rantaian bekalan global yang meliputi Asia Tenggara, Timur Tengah dan Eropah.

Ye Jizeng menyatakan, "Pengantarabangsaan bukan sekadar eksport produk; ia bermaksud berakar umbi di peringkat tempatan." Ketika Walovi berhasrat untuk menjadi syarikat minuman berasaskan tumbuhan semula jadi yang terkemuka di dunia, persidangan ini menyampaikan mesej jelas: dengan mengharungi gelombang penggunaan sihat global, Walovi bersedia berganding bahu dengan rakan kongsi global untuk mencipta nilai dan mencapai kejayaan bersama-sama.

