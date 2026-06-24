Mire a los robots humanoides competir en penaltis en el GSMA MWC26 Shanghai

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GSMA

Jun 24, 2026, 04:00 ET

SHANGHAI, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Robots humanoides compiten en partidos de penaltis de fútbol en el recinto ferial MWC26 Shanghai. El Desafío de Penaltis de Fútbol con Robots Humanoides, que se celebra del 24 al 25 de junio en el Nuevo Centro Internacional de Exposiciones de Shanghái, es una competición de penaltis en directo que muestra los últimos avances en robótica humanoide.

La competición pone de relieve los avances en control de movimiento, percepción ambiental, toma de decisiones autónoma y capacidades de red, ofreciendo una visión dinámica de cómo la IA móvil está pasando de la experimentación a la aplicación en el mundo real.

Puede descargar aquí.material adicional y vídeos virales. La GSMA retransmite en directo el Desafío de Penaltis de Fútbol con Robots Humanoides desde el recinto ferial del MWC26 Shanghai, disponible aquí.

Celebrado en el MWC26 Shanghai, en la zona Mobile AI Innovation Frontiers, el desafío de fútbol reúne a los principales equipos de robótica y empresas del sector para demostrar cómo convergen la conectividad, la computación y los sistemas inteligentes en entornos reales. La retransmisión en directo ofrece al público global la oportunidad de ver a los robots competir, responder a las condiciones en tiempo real y rendir bajo presión.

Para los espectadores, el Desafío de Penaltis de Fútbol con Robots Humanoides ofrece una visión directa de la evolución de la IA integrada, donde los avances en conectividad y computación sustentan sistemas autónomos cada vez más sofisticados.

La transmisión en directo cubrirá los momentos clave de la competición, incluyendo la ceremonia de apertura el 24 de junio y las semifinales y la final el 25 de junio.

La competición forma parte del MWC26 Shanghai, que se celebra del 24 al 26 de junio bajo el lema "La Era del Coeficiente Intelectual". El evento reúne al ecosistema global de tecnología móvil, mostrando los avances en IA móvil, 5G-Advanced y tecnologías emergentes, y proporciona una plataforma para que la industria, los responsables políticos y los innovadores aceleren la transformación digital.

A lo largo del evento, el MWC26 Shanghai contará con 200 líderes de opinión y ponentes, y más de 400 expositores, patrocinadores y socios, lo que refleja su creciente escala y alcance internacional. El programa destaca cómo la inteligencia se construye cada vez más a través de sistemas conectados, con las redes móviles desempeñando un papel central en la habilitación de la innovación impulsada por la IA en todos los sectores.

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