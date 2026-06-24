Regardez des robots humanoïdes s'affronter aux tirs au but lors d'un match de football, en direct du GSMA MWC26 de Shanghai

SHANGHAI, 24 juin 2026 /PRNewswire/ -- Des robots humanoïdes s'affrontent aux tirs au but lors de matchs de football dans le hall d'exposition du MWC26 de Shanghai. Organisé les 24 et 25 juin au Nouveau Centre international des expositions de Shanghai, le «Humanoid Robot Football Penalties Challenge » est un concours de tirs au but en direct qui met en avant les dernières avancées en matière de robotique humanoïde.

Cette compétition met en avant les avancées en matière de contrôle des mouvements, de perception de l'environnement, de prise de décision autonome et de capacités en réseau, offrant ainsi un aperçu dynamique de la manière dont l'IA mobile passe du stade de l'expérimentation à celui de l'application concrète.

Des séquences d'illustration et des extraits de vidéos virales sont disponibles et peuvent être téléchargés ici. La GSMA diffuse en direct le « Humanoid Robot Football Penalties Challenge » depuis le salon MWC26 de Shanghai. La retransmission est accessible ici.

Organisé dans le cadre du MWC26 de Shanghai, au sein de l'espace « Mobile AI Innovation Frontiers » (Aux frontières de l'innovation de l'IA mobile), ce tournoi de football rassemble des équipes de pointe en robotique et des acteurs majeurs du secteur, afin de montrer comment la connectivité, la puissance de calcul et les systèmes intelligents se combinent dans des environnements réels. La diffusion en direct permet au public du monde entier de suivre les robots en compétition, de les voir s'adapter aux conditions en temps réel et de les observer à l'œuvre sous pression.

Pour les téléspectateurs, le « Humanoid Robot Football Penalties Challenge » offre un aperçu direct de l'évolution de l'IA incarnée, où les progrès en matière de connectivité et de calcul permettent la mise au point de systèmes autonomes de plus en plus sophistiqués.

La diffusion en direct couvrira les moments forts de la compétition, notamment la cérémonie d'ouverture le 24 juin, ainsi que les demi-finales et les finales le 25 juin.

Ce concours s'inscrit dans le cadre du MWC26 Shanghai, qui se tiendra du 24 au 26 juin sur le thème « L'ère du QI ». Cet événement rassemble l'ensemble de l'écosystème mondial de la téléphonie mobile et des technologies, met en avant les avancées en matière d'IA mobile, de technologies 5G-Advanced et émergentes, et offre une plateforme permettant aux acteurs du secteur, aux décideurs politiques et aux innovateurs d'accélérer la transformation numérique.

Au cours de cet événement, le MWC26 Shanghai accueillera 200 leaders d'opinion et intervenants, et plus de 400 exposants, sponsors et partenaires, ce qui témoigne de son ampleur croissante et de son rayonnement international. Ce programme met en évidence la manière dont l'intelligence s'intègre de plus en plus dans l'ensemble des systèmes connectés, les réseaux mobiles jouant un rôle central dans le développement de l'innovation fondée sur l'IA dans tous les secteurs.