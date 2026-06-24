觀賞人形機械人參加 GSMA MWC26 上海的足球十二碼罰球挑戰賽

上海2026年6月24日 /美通社/ -- 在「MWC26 上海」展會現場，人形機械人正在進行足球十二碼罰球挑戰賽。 人形機械人足球十二碼罰球挑戰賽將於 6 月 24 日至 25 日在上海新國際博覽中心舉行。這是現場十二碼罰球挑戰賽，展示人形機械人領域的最新突破。

比賽重點在於運動控制、環境感知、自主決策和聯網能力的進步，生動展現移動人工智能如何從實驗走向實際應用。

補充鏡頭和熱門短影音可在此處下載。 GSMA 正在「MWC26 上海」展會現場直播人形機械人足球十二碼罰球挑戰賽，可在此處觀看。

在「MWC26 上海」的移動人工智能創新前沿區舉辦的足球挑戰賽，匯聚了領先的機械人團隊和行業參與者，旨在展示連接性、運算和智能系統如何在真實環境中融合。 透過直播，全球觀眾有機會觀看機械人比賽、應對即時情況並在壓力下表演。

對觀眾而言，人形機械人足球十二碼罰球挑戰賽帶來直接了解具身人工智能發展歷程的窗口，其中連接性和運算能力的進步支撐著日益複雜的自主系統。

直播將包括所有比賽的關鍵時刻，包括 6 月 24 日的開幕儀式和 6 月 25 日的準決賽和總決賽。

本比賽是「MWC26 上海」環節之一部，於 6 月 24 日至 26 日舉行，主題為「智慧新紀元」。 該活動匯聚了全球移動和技術生態系統，展示移動人工智能、5G-A 和新興技術的最新進展，並為業界、政策制定者和創新者提供一個加速數碼轉型的平台。

「MWC26 上海」將匯集 200 位思想領袖和講者嘉賓，以及 400 多家參展商、贊助商和合作夥伴，體現其不斷擴大的規模和國際影響力。 活動重點介紹智慧是如何在互聯系統中日益建構，其中移動網絡在推動各領域的人工智能驅動創新方面發揮核心作用。

SOURCE GSMA