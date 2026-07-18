Aurra Markets é eleita a "Melhor Corretora Forex com Spreads Baixos de 2026" na Money Expo Abu Dhabi

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 18 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Aurra Markets, uma plataforma de negociação de múltiplos ativos em rápido crescimento, recebeu o reconhecimento oficial como a "Melhor Corretora Forex com Spreads Baixos de 2026" na Money Expo Abu Dhabi. O prêmio foi entregue à corretora no dia 9 de julho, durante a cerimônia realizada no Centro ADNEC, representando uma conquista importante para a empresa em seu empenho para oferecer condições de negociação de nível institucional.

Spreads da Aurra Markets: preços institucionais a partir de 0,0 pips

Aurra Markets recebe o prêmio de “Melhor corretora de spreads baixos” na Money Expo Abu Dhabi 2026

Receber o prêmio de "Melhor Corretora Forex com Spreads Baixos de 2026" reflete o foco da Aurra Markets na eficiência de preços e no desempenho técnico. Nos mercados financeiros ativos, minimizar os custos de negociação é essencial para traders de varejo e institucionais. Ao otimizar seus pools de liquidez e investir em tecnologia avançada de precificação, a Aurra Markets oferece aos traders spreads brutos a partir de 0,0 pips. Essa conquista destaca a filosofia central da corretora: oferecer aos clientes um ambiente de negociação transparente e com boa relação custo-benefício, mantendo a velocidade de execução e a estabilidade da plataforma.

Execução MT5 de alta velocidade para traders de Forex e CFDs

"É uma honra receber esse reconhecimento em uma grande exposição financeira da MENA", afirmou um porta-voz sênior da Aurra Markets. "Este prêmio valida nossos investimentos em infraestrutura projetados para reduzir os custos de negociação para nossos clientes. A oferta de spreads baixos está integrada às nossas operações. Quando combinado com nossa velocidade de execução de 12 ms na MT5 e nossos rigorosos protocolos de gestão de risco, oferecemos aos traders de forex e CFDs a estabilidade necessária para negociar mudanças macroeconômicas com confiança."

Financiamento eficiente por meio da Aurra Wallet

Além dos baixos custos de negociação, fornecemos soluções rápidas de depósito e retirada. Os clientes podem gerenciar seus fundos usando a Aurra Wallet. A utilização desse sistema unificado permite uma gestão de ativos altamente organizada e um acesso rápido ao mercado.

Expansão de serviços de negociação premiados no palco global

O reconhecimento recebido na Money Expo Abu Dhabi 2026 reforça a visão estratégica da Aurra Markets de expansão contínua nos centros financeiros internacionais. A corretora continua empenhada em aprimorar seus modelos de precificação e em manter altos padrões operacionais no setor de negociação on-line.

Sobre a Aurra Markets

A Aurra Global Markets Limited é autorizada e regulamentada pela Comissão de Serviços Financeiros das Ilhas Maurício (FSC) sob a Licença No. GB25204837. A Aurra Markets fornece a uma comunidade global de traders a infraestrutura direta e os recursos técnicos necessários para operar em mercados financeiros dinâmicos. Para obter mais informações, acesse www.aurra.markets.

FONTE Aurra Markets