Aurra Markets es proclamada "Top Low Spread Forex Broker 2026" en Money Expo Abu Dhabi

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos, 18 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Aurra Markets, plataforma de operaciones de activos múltiples de rápido crecimiento, recibió el reconocimiento oficial como el "Top Low Spread Forex Broker 2026" (Mejor bróker de margen bajo 2026) en Money Expo Abu Dhabi. El premio se entregó al bróker el 9 de julio durante la ceremonia en el Centro ADNEC, lo que marca un hito importante en el enfoque de la empresa en la entrega de condiciones comerciales de grado institucional.

Márgenes de Aurra Markets: precios institucionales a partir de 0,0 pip

Aurra Markets recibe el premio al mejor bróker de bajo margen en Money Expo Abu Dhabi 2026

Recibir el premio "Top Low Spread Broker 2026" refleja el enfoque de Aurra Markets en la eficiencia de los precios y el rendimiento técnico. En los mercados financieros activos, minimizar los costos de operaciones es esencial para los operadores minoristas e institucionales. Al optimizar sus fondos de liquidez e invertir en tecnología de precios avanzada, Aurra Markets ofrece a los operadores márgenes brutos a partir de 0,0 pips. Este logro destaca la filosofía central del bróker: brindar a los clientes un entorno de operaciones transparente y rentable y mantener al mismo tiempo la velocidad de ejecución y la estabilidad de la plataforma.

Ejecución MT5 de alta velocidad para operadores de divisas y contratos por diferencias (CFD)

"Nos sentimos honrados de recibir este reconocimiento en una importante exposición financiera de Oriente medio y norte de Africa (MENA)", declaró un portavoz sénior de Aurra Markets. "Este premio valida nuestras inversiones en infraestructura diseñadas para reducir los costos de operaciones para nuestros clientes. Ofrecer márgenes bajos es parte de nuestras operaciones. Cuando se combina con nuestra velocidad de ejecución MT5 de 12 ms y nuestros estrictos protocolos de gestión de riesgos, ofrecemos a los operadores de divisas y CFD la estabilidad necesaria para operar con confianza en los cambios macroeconómicos".

Financiación eficiente mediante Aurra Wallet

Más allá de los bajos costos de operación, ofrecemos soluciones rápidas de depósito y retiro. Los clientes pueden administrar sus fondos utilizando Aurra Wallet. La utilización de este sistema unificado permite una gestión de activos altamente organizada y rápido acceso al mercado.

Ampliación de los servicios de operaciones galardonadas en el escenario mundial

El reconocimiento en Money Expo Abu Dhabi 2026 respalda la visión estratégica de Aurra Markets para una expansión continua en los centros financieros internacionales. El bróker sigue dedicado a perfeccionar sus modelos de precios y mantener altos estándares operativos en el sector de las operaciones en línea.

Acerca de Aurra Markets

Aurra Global Markets Limited está autorizada y regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Mauricio (FSC, por sus siglas en inglés) con el n.° de licencia GB25204837. Aurra Markets proporciona a una comunidad mundial de operadores la infraestructura directa y los recursos técnicos necesarios para operar en mercados financieros dinámicos. Para más información, visite www.aurra.markets.

FUENTE Aurra Markets