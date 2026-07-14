Aurra Markets reforça presença no Oriente Médio e Norte da África após a Money Expo Abu Dhabi 2026

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Aurra Markets

14 jul, 2026, 09:34 GMT

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 14 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Aurra Markets, corretora global de CFDs de multiativos, encerrou seu patrocínio diamante e sua participação na Money Expo Abu Dhabi 2026. Realizada no Centro ADNEC de 8 a 9 de julho, a exposição financeira serviu como principal plataforma para a corretora se conectar diretamente com traders de varejo, parceiros institucionais e dirigentes financeiros em toda a região do Oriente Médio e Norte da África (MENA).

Apresentação da liquidez de grau institucional na Money Expo

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Aurra Markets na Money Expo Abu Dhabi 2026
Aurra Markets na Money Expo Abu Dhabi 2026

Em um cenário financeiro digital, a Aurra Markets continua priorizando o contato pessoal. A presença da corretora no estande 33 destacou seu foco na comunicação clara entre os traders e sua corretora. Ao facilitar interações transparentes, a equipe da Aurra Markets forneceu aos participantes dados factuais sobre sua infraestrutura de negociação de nível institucional e baixa latência. estabelecimento de uma presença física continua sendo uma parte essencial das operações da empresa, permitindo que a equipe executiva entenda as necessidades complexas do cliente e ofereça suporte a um ambiente comercial estável.

Expansão dos programas de parceria de afiliados e de indicação de amigos da Aurra Markets

Um dos principais focos dos dois dias de exposição foi a expansão dos Programas de Parceria da Aurra Markets. Em uma reunião com profissionais da área financeira, a equipe executiva detalhou a estrutura operacional tanto da iniciativa "Indique um Amigo" quanto do Programa de Afiliados da Aurra. Esses programas fornecem aos parceiros suporte dedicado à conta, relatórios transparentes em tempo real e modelos estruturados de CPA e descontos. Ao reduzir as barreiras operacionais para possíveis parceiros, a Aurra Markets está construindo uma rede colaborativa que apoia o crescimento mútuo sustentado.

Demonstrações ao vivo da Aurra Wallet

O evento contou com demonstrações ao vivo da Aurra Wallet. Este sistema de financiamento unificado une ativos fiduciários e digitais, permitindo que os clientes gerenciem depósitos e saques de forma eficiente. A integração dessa tecnologia reduz os atrasos bancários e fornece acesso mais rápido ao mercado.

Aurra Markets 2026: Expansão Global Contínua

O forte envolvimento na ADNEC apoia a visão estratégica da corretora para a expansão contínua nos principais centros financeiros globais. Ao manter uma presença física na região MENA, a Aurra Markets planeja escalar suas operações e serviços de negociação para apoiar uma base crescente de clientes internacionais.

Sobre a Aurra Markets

A Aurra Global Markets Limited é autorizada e regulamentada pela Comissão de Serviços Financeiros das Ilhas Maurício (FSC) sob a Licença No. GB25204837. A Aurra Markets fornece a uma comunidade global de traders a infraestrutura direta e os recursos técnicos necessários para operar em mercados financeiros dinâmicos. Para mais informações, acesse www.aurra.markets.

FONTE Aurra Markets