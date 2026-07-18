Aurra Markets、マネー・エキスポ・アブダビ（Money Expo Abu Dhabi）で「2026年最優秀低スプレッドFXブローカー」に選出

アラブ首長国連邦・アブダビ、2026年7月19日 /PRNewswire/ -- 急成長を遂げるマルチアセット取引プラットフォームAurra Marketsは、マネー・エキスポ・アブダビ（Money Expo Abu Dhabi）で「2026年最優秀低スプレッドブローカー（Top Low Spread Broker 2026）」として正式に表彰されました。本賞は7月9日、ADNECセンターで行われた式典で同社に授与され、機関投資家水準の取引条件の提供に注力してきたAurra Marketsにとって、大きな節目となりました。

Aurra Marketsのスプレッド：機関投資家水準の価格設定：0.0ピップスから

Aurra Markets Receiving Top Low Spread Broker Award in Money Expo Abu Dhabi 2026

「2026年最優秀低スプレッドブローカー賞（Top Low Spread Broker 2026）」の受賞は、Aurra Marketsが効率的な価格設定と技術性能を重視していることを示しています。取引が活発な金融市場では、個人投資家と機関投資家の双方にとって、取引コストを最小限に抑えることが不可欠です。Aurra Marketsは、流動性プールの最適化と先進的な価格設定技術への投資により、トレーダーに0.0ピップスからのRAWスプレッドを提供しています。この成果は、同社の中核理念を明確に示しています。すなわち、約定速度とプラットフォームの安定性を維持しながら、顧客に透明性が高く、コスト効率に優れた取引環境を提供することです。

FXおよびCFDトレーダー向けMT5高速約定

Aurra Marketsの上級広報担当者は、次のように述べました。「中東・北アフリカ（MENA）地域の主要金融展示会でこのような評価をいただき、大変光栄です。この受賞は、お客様の取引コスト削減に向けた当社のインフラ投資の妥当性を裏付けるものです。低スプレッドの提供は、当社の事業運営に組み込まれています。これに、当社の12ミリ秒のMT5約定速度と厳格なリスク管理プロトコルを組み合わせることで、FXおよびCFDトレーダーに、マクロ経済の変動局面で自信を持って取引するために必要な安定性を提供しています。」

Aurraウォレットによる効率的な入出金

当社は、取引コストを抑えるだけでなく、迅速な入出金サービスも提供しています。お客様はAurraウォレットを利用して資金を管理できます。この一元化されたシステムにより、資産を体系的に管理し、市場に迅速にアクセスできます。

受賞歴のある取引サービスを世界に展開

マネー・エキスポ・アブダビ2026（Money Expo Abu Dhabi 2026）での受賞は、世界各地の金融拠点で事業を継続的に拡大するというAurra Marketsの戦略的ビジョンを後押しするものです。同社はオンライン取引業界において、価格設定モデルを改善し、高い業務水準を維持することに引き続き取り組んでいます。

Aurra Marketsについて

Aurra Global Markets Limitedは、ライセンス番号GB25204837に基づき、Mauritius Financial Services Commission（FSC）の認可を受け、同委員会の規制下にあります。Aurra Marketsは、世界中のトレーダー・コミュニティに対し、変化の激しい金融市場で取引するために必要な取引インフラと技術リソースを直接提供しています。詳細については、www.aurra.marketsをご覧ください。

SOURCE Aurra Markets