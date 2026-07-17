Aurra Markets uitgeroepen tot 'Top Low Spread Forex Broker 2026' tijdens Money Expo Abu Dhabi

ABU DHABI, Verenigde Arabische Emiraten, 18 juli 2026 /PRNewswire/ -- Aurra Markets, een snelgroeiend handelsplatform voor meerdere activaklassen, is tijdens Money Expo Abu Dhabi officieel onderscheiden met de titel 'Top Low Spread Broker 2026'. De onderscheiding werd op 9 juli tijdens de ceremonie in het ADNEC Centre uitgereikt aan de broker en vormt een belangrijke mijlpaal in haar streven om handelsvoorwaarden van institutionele kwaliteit aan te bieden.

Aurra Markets Spreads: institutionele prijsstelling vanaf 0,0 pips

Aurra Markets Receiving Top Low Spread Broker Award in Money Expo Abu Dhabi 2026

De onderscheiding 'Top Low Spread Broker 2026' weerspiegelt de focus van Aurra Markets op efficiënte prijsvorming en sterke technische prestaties. Op actieve financiële markten is het beperken van de transactiekosten van essentieel belang voor zowel particuliere als institutionele traders. Door zijn liquiditeitspools te optimaliseren en te investeren in geavanceerde prijstechnologie biedt Aurra Markets traders raw spreads vanaf 0,0 pips. Deze onderscheiding benadrukt de kernfilosofie van de broker: klanten een transparante en kostenefficiënte handelsomgeving bieden, met behoud van een hoge uitvoeringssnelheid en een stabiel handelsplatform.

Snelle MT5-uitvoering voor forex- en CFD-traders

"We zijn vereerd deze onderscheiding te ontvangen tijdens een toonaangevende financiële beurs in de MENA-regio", aldus een senior woordvoerder van Aurra Markets. "Deze onderscheiding bevestigt onze investeringen in infrastructuur die erop gericht zijn de transactiekosten voor onze klanten te verlagen. Het aanbieden van lage spreads vormt een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering. In combinatie met onze MT5-uitvoeringssnelheid van 12 ms en strikte risicobeheerprotocollen bieden wij forex- en CFD-traders de stabiliteit die ze nodig hebben om met vertrouwen in te spelen op macro-economische ontwikkelingen."

Efficiënt storten en opnemen met de Aurra Wallet

Naast lage transactiekosten bieden we snelle oplossingen voor stortingen en opnames. Klanten kunnen hun geldmiddelen beheren via de Aurra Wallet. Dankzij dit geïntegreerde systeem kunnen zij hun activa overzichtelijk beheren en snel toegang krijgen tot de markten.

Bekroonde handelsdiensten wereldwijd verder uitbreiden

De erkenning tijdens Money Expo Abu Dhabi 2026 ondersteunt de strategische visie van Aurra Markets om zijn activiteiten verder uit te breiden in internationale financiële centra. De broker blijft zich inzetten voor de verdere verfijning van zijn prijsmodellen en het handhaven van hoge operationele normen binnen de online handelssector.

Over Aurra Markets

Aurra Global Markets Limited beschikt over een vergunning van en staat onder toezicht van de Mauritius Financial Services Commission (FSC) onder licentienummer GB25204837. Aurra Markets biedt een wereldwijde gemeenschap van traders de directe infrastructuur en technische middelen die nodig zijn om actief te zijn op dynamische financiële markten. Ga voor meer informatie naar www.aurra.markets.