Authentix Inc. unterzeichnet Kooperations- und Lizenzvereinbarung mit der LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG. zur Massenproduktion von QUANTUM stripe™

ADDISON, Texas, 30. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Authentix, ein Pionier im Bereich der nanooptischen Sicherheitsmerkmale, gab heute bekannt, dass es eine Kooperations- und Lizenzvereinbarung mit LEONHARD KURZ, einem der weltweit größten Hersteller von hochmodernen Sicherheitsmerkmalen, unterzeichnet hat.

Dieser Meilenstein bestätigt, dass QUANTUM stripe™, die patentierte Nanooptik-Technologie von Authentix, nun vollständig für die Serienfertigung geeignet und für den Währungsmarkt verfügbar ist, was einen bedeutenden Wendepunkt für die Branche darstellt.

Nach der erfolgreichen technischen Validierung für die Serienfertigung der QUANTUM-Streifen-Nanooptik konzentriert sich die Partnerschaft nun auf die Festlegung der endgültigen Liefer- und Geschäftsbedingungen, um der weltweit steigenden Nachfrage gerecht zu werden.

Die Vereinbarung vereint die bahnbrechende nanooptische Innovation von Authentix mit der erstklassigen Produktionskapazität von KURZ und gewährleistet eine zuverlässige Lieferung großer Mengen an Banknotenkunden.

„Nachdem der Herstellungsprozess validiert und die Kapazitäten gesichert sind, gehen wir nun von der Innovation zur vollständigen Markteinführung über", erklärte Alan Newman, Chief Product Officer von Authentix.

„Diese Zusammenarbeit setzt neue Maßstäbe für die Währungsbranche und gewährleistet, dass Kunden in großem Umfang auf unsere Technologie zugreifen können."

Die Parteien gehen davon aus, dass sie in Kürze endgültige Liefer- und Handelsvereinbarungen abschließen werden, die eine sofortige Markteinführung und ein langfristiges Wachstum für diese fortschrittliche Spitzentechnologie ermöglichen.

Informationen zu Authentix: Als führender Anbieter von Authentifizierungslösungen sorgt Authentix für Rückverfolgbarkeit in den komplexen globalen Lieferketten von heute. Seit über 25 Jahren bietet Authentix seinen Kunden physische und softwaregestützte Lösungen zur Aufdeckung, Eindämmung und Verhinderung illegaler Handelsaktivitäten mit Bargeld, verbrauchssteuerpflichtigen Waren und Markenprodukten. Authentix, Inc. hat seinen Hauptsitz in Addison, Texas, USA, und verfügt über Niederlassungen in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Asien und Afrika, die Kunden auf der ganzen Welt bedienen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.authentix.com Authentix® ist eine eingetragene Marke von Authentix, Inc.

Informationen zu LEONHARD KURZ: KURZ Banknote Security liefert das wesentliche Element für die Sicherheit von Banknoten. Die ultimative Kombination einzigartiger Technologien, die sich weltweit milliardenfach auf Banknoten bewährt hat. Neben seiner bewährten, proprietären KINEGRAM®-Technologie produziert KURZ in seinem hochmodernen Produktionsstandort in Sulzbach-Rosenberg, Deutschland, Sicherheitsfolien für ausgewählte Drittanbieter. Die KURZ-Gruppe beschäftigt über 5.500 Mitarbeiter in mehr als 30 Ländern und ist in einer Vielzahl von Märkten tätig. Weitere Informationen über unsere Banknotenlösungen finden Sie unter www.kurz-banknotes.com, für weitere Informationen über die KURZ-Gruppe besuchen Sie www.kurz-world.com

