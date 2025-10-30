Authentix Inc.、LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG.と協力およびライセンス契約を締結し、QUANTUM stripe™の量産を開始

テキサス州アディソン, 2025年10月30日 /PRNewswire/ -- ナノ光学セキュリティ機能技術のパイオニアであるAuthentixは本日、世界最大級の高度な高セキュリティ機能製造企業であるLEONHARD KURZと協力およびライセンス契約を締結したことを発表しました。

このマイルストーンは、Authentixの特許取得ナノ光学技術であるQUANTUM stripe™が量産に向けて完全に実証され、通貨市場で利用可能になったことを確認するものであり、業界にとって大きな転換点となります。

Authentix Inc. Signs Cooperation and License Agreement with LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG. to Deliver High-Volume Production of QUANTUM stripe™

QUANTUM stripeナノ光学機能の大規模製造に関する技術検証が成功したことを受けて、今回のパートナーシップは、増大する世界的な需要を満たすために、完全な供給と商業条件を確定することに注力しています。

この契約により、Authentixの画期的なナノ光学技術革新とKURZの世界クラスの生産能力が融合し、銀行券向け顧客に対して信頼性の高い大量供給が保証されます。

「製造プロセスが検証され、生産能力が確保されたことで、私たちはイノベーションの段階から市場への本格的な展開へと移行しています」と、Authentixの最高製品責任者であるAlan Newman氏は述べています。

「今回の提携は通貨業界にとって新たな基準を設定するものであり、顧客が当社の技術を大規模に活用できる体制を確立します。」

両社は、近いうちに最終的な供給および商業契約を締結する見込みです。これにより、この先進的な最先端技術をただちに市場へ展開し、長期的な成長を実現できるようになります。

Authentix について 認証ソリューションの権威として、Authentixは、今日の複雑なグローバル・サプライ・チェーンにトレーサビリティをもたらしています。Authentixは25年以上にわたり、お客様に対して通貨、物品税対象商品、ブランド消費者製品の不正取引行為を検出、軽減、防止するための物理的およびソフトウェア対応ソリューションを提供してきました。米国テキサス州アディソンに本社を置くAuthentix, Inc.は、北米、ヨーロッパ、中東、アジア、アフリカにオフィスを構え、世界中のクライアントにサービスを提供しています。詳細については、https://www.authentix.comをご覧ください。Authentix®はAuthentix, Inc.の登録商標です。

LEONHARD KURZ について： KURZ Banknote Securityは銀行券のセキュリティに不可欠な要素を提供します。世界中の銀行券で何十億回も実証されてきた独自のテクノロジーの究極の組み合わせを結集しています。KURZは、独自の実績あるKINEGRAM®テクノロジーに加え、ドイツのズルツバッハ＝ローゼンベルクにある最先端の専用生産拠点で、特定のサードパーティ向けセキュリティ・フォイルを製造しています。KURZ Groupは30か国以上で5,500人以上の従業員を雇用し、さまざまな市場で活動しています。当社の銀行券ソリューションの詳細については、www.kurz-banknotes.comをご覧ください。KURZ Groupの詳細については、www.kurz-world.comをご覧ください。

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2807519/ATX_KURZ_QUANTUM_ALT.jpg

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/429526/Authentix_Logo.jpg

SOURCE Authentix, Inc.