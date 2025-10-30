ADDISON, Texas, 30 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Authentix, pionera en tecnologías de seguridad óptica nanométrica, anunció hoy la firma de un acuerdo de cooperación y licencia con LEONHARD KURZ, una de las mayores empresas mundiales de fabricación de elementos de alta seguridad avanzados.

Este hito confirma que QUANTUM stripe™, la tecnología nanoóptica patentada por Authentix, ha demostrado plenamente su eficacia para la fabricación en serie y está disponible para el mercado monetario, lo que supone un importante punto de inflexión para el sector.

Authentix Inc. firma un acuerdo de cooperación y licencia con LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG. para producir un alto volumen de QUANTUM Stripe™

Tras la validación técnica satisfactoria para la fabricación a escala de la característica nanoóptica de QUANTUM stripe, la alianza ahora se centra en definir las condiciones comerciales y de suministro definitivas para satisfacer la creciente demanda mundial.

El acuerdo une la innovadora tecnología nanoóptica de Authentix con la capacidad de producción de primer nivel de KURZ, lo que garantiza un suministro fiable y de gran volumen para los clientes fabricantes de billetes.

"Al validar el proceso de fabricación y asegurar la capacidad, pasamos de la innovación a tener un impacto total en el mercado", comentó Alan Newman, director de Producto de Authentix.

"Esta colaboración establece un nuevo punto de referencia para la industria de divisas y garantiza que los clientes puedan acceder a nuestra tecnología a una escala significativa".

Las partes esperan cerrar pronto los acuerdos comerciales y de suministro definitivos, lo que permitirá el despliegue inmediato en el mercado y el crecimiento a largo plazo de esta avanzada tecnología de vanguardia.

Acerca de Authentix: como autoridad en soluciones de autenticación, Authentix aporta trazabilidad a las complejas cadenas de suministro globales actuales. Durante más de 25 años, Authentix ha ofrecido a los clientes soluciones físicas y de software para detectar, mitigar e impedir la actividad de comercio ilícito de divisas, bienes sujetos a impuestos especiales y productos de consumo de marca. Authentix, Inc. tiene su sede en Addison, Texas, EE. UU., y oficinas en América del Norte, Europa, Oriente Medio, Asia y África que atienden a clientes en todo el mundo. Para más información, visite https://www.authentix.com Authentix® es una marca registrada de Authentix, Inc.

Acerca de LEONHARD KURZ: KURZ Banknote Security proporciona el elemento esencial para la seguridad de los billetes. Reúne la combinación definitiva de tecnologías únicas, y ha demostrado ser eficaz miles de millones de veces en billetes de todo el mundo. Además de su tecnología patentada y probada, KINEGRAM®, KURZ produce láminas de seguridad para terceros seleccionados en su planta de producción dedicada y de vanguardia en Sulzbach-Rosenberg, Alemania. KURZ Group emplea a más de 5.500 empleados en más de 30 países y está activo en una amplia variedad de mercados. Para obtener más información sobre nuestras soluciones para billetes, visite www.kurz-banknotes.com y para obtener más información sobre KURZ Group, visite www.kurz-world.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2807881/ATX_KURZ_QUANTUM_ALT.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/429526/Authentix_Logo.jpg

FUENTE Authentix, Inc.