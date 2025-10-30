Authentix Inc. signe un accord de coopération et de licence avec LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG. pour la production en série de QUANTUM stripe™

ADDISON, Texas, 30 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Authentix, le pionnier des technologies de dispositifs de sécurité nano-optiques, annonce ce jour la signature d'un accord de coopération et de licence avec LEONHARD KURZ, le chef de file mondial de la fabrication de dispositifs de haute sécurité.

Cet accord confirme que QUANTUM stripe™, la technologie nano-optique brevetée d'Authentix, est désormais totalement éprouvé pour la fabrication en série et disponible sur le marché des devises, marquant ainsi un point d'inflexion majeur pour l'industrie.

Authentix Inc. Signs Cooperation and License Agreement with LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG. to Deliver High-Volume Production of QUANTUM stripe™

Après la validation technique réussie de la fabrication à grande échelle de la fonctionnalité nano-optique QUANTUM stripe, le partenariat se concentre sur la finalisation de l'approvisionnement complet et des conditions commerciales afin de répondre à la demande mondiale croissante.

L'accord associe l'innovation révolutionnaire d'Authentix en matière de nano-optique à la capacité de production de classe mondiale de KURZ, garantissant ainsi un approvisionnement fiable et en série pour les clients du secteur des billets de banque.

« Grâce à la validation du processus de fabrication et à la sécurisation de la capacité, nous passons de l'innovation à l'impact commercial », déclare Alan Newman, directeur des produits, Authentix.

« Cette collaboration constitue une nouvelle référence pour le secteur des devises et permet aux clients d'accéder à notre technologie à grande échelle.

Les parties devraient bientôt conclure des accords définitifs d'approvisionnement et de commercialisation, ce qui permettra un déploiement immédiat sur le marché et une croissance à long terme de cette technologie de pointe.

À propos d'Authentix : En tant qu'autorité reconnue pour les solutions d'authentification, Authentix apporte la traçabilité aux chaînes d'approvisionnement mondiales complexes d'aujourd'hui. Depuis plus de 25 ans, Authentix fournit à ses clients des solutions physiques et logicielles pour détecter, atténuer et prévenir les activités de trading illicites sur les devises, les produits soumis à accises et les produits de consommation de marque. Authentix, Inc., dont le siège social se trouve à Addison, au Texas (États-Unis), possède des bureaux en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique, au service de clients du monde entier. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.authentix.com Authentix® est une marque déposée d'Authentix, Inc.

À propos de LEONHARD KURZ : KURZ Banknote Security fournit l'élément essentiel à la sécurité des billets de banque. Il s'agit de la combinaison ultime de technologies uniques, qui ont fait leurs preuves des milliards de fois sur les billets de banque dans le monde entier. Outre sa technologie KINEGRAM® brevetée et éprouvée, KURZ produit des films sécurisés pour des tiers sur son site de production spécialisé et ultramoderne de Sulzbach-Rosenberg, en Allemagne. Le groupe KURZ emploie plus de 5 500 personnes dans plus de 30 pays et est actif sur une grande variété de marchés. Pour plus d'informations sur nos solutions en matière de billets de banque, consultez le site www.kurz-banknotes.com Pour plus d'informations sur le groupe KURZ, consultez le site www.kurz-world.com

