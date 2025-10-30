-Authentix Inc. firma un acuerdo de cooperación y licencia con LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG. para la producción en gran volumen de QUANTUM stripe™

ADDISON, Texas, 30 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- Authentix, pionera en tecnologías de características de seguridad nanoópticas, anunció hoy que ha firmado un acuerdo de cooperación y licencia con LEONHARD KURZ, una de las mayores empresas fabricantes de características de alta seguridad avanzadas del mundo.

Este hito confirma que la tecnología nanoóptica patentada QUANTUM stripe™ de Authentix ha demostrado su viabilidad para la fabricación en serie y está disponible para el mercado de divisas, lo que supone un punto de inflexión clave para el sector.

Tras la validación técnica exitosa para la fabricación a gran escala de la tecnología nanoóptica QUANTUM stripe, la alianza se centra en ultimar los términos comerciales y de suministro para satisfacer la creciente demanda global.

El acuerdo combina la innovadora tecnología nanoóptica de Authentix con la capacidad de producción de primer nivel de KURZ, garantizando un suministro fiable y de alto volumen para los clientes de billetes.

"Con el proceso de fabricación validado y la capacidad asegurada, pasamos de la innovación al pleno impacto en el mercado", afirmó Alan Newman, director de producto de Authentix.

"Esta colaboración establece un nuevo referente para el sector de las divisas y garantiza que los clientes puedan acceder a nuestra tecnología a gran escala".

Las partes esperan cerrar pronto los acuerdos comerciales y de suministro definitivos, lo que permitirá su despliegue inmediato en el mercado y el crecimiento a largo plazo de esta avanzada tecnología de vanguardia.

Acerca de Authentix: Como líder en soluciones de autenticación, Authentix aporta trazabilidad a las complejas cadenas de suministro globales actuales. Durante más de 25 años, Authentix ha proporcionado a sus clientes soluciones físicas y de software para detectar, mitigar y prevenir el comercio ilícito de divisas, productos sujetos a impuestos especiales y productos de consumo de marca. Con sede en Addison, Texas, EE.UU., Authentix, Inc. cuenta con oficinas en Norteamérica, Europa, Oriente Medio, Asia y África, y presta servicios a clientes en todo el mundo. Para obtener más información, visite https://www.authentix.com Authentix® es una marca registrada de Authentix, Inc.

Acerca de LEONHARD KURZ: KURZ Banknote Security proporciona el elemento esencial para la seguridad de los billetes. Combina tecnologías únicas , probadas miles de millones de veces en billetes de todo el mundo. Además de su tecnología patentada y de eficacia probada KINEGRAM®, KURZ produce láminas de seguridad para terceros selectos en su planta de producción de última generación en Sulzbach-Rosenberg, Alemania. El Grupo KURZ cuenta con más de 5.500 empleados en más de 30 países y opera en una amplia variedad de mercados. Para obtener más información sobre nuestras soluciones para billetes, visite www.kurz-banknotes.com . Para obtener más información sobre KURZ Group visite www.kurz-world.com

